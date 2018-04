De mal a peor

I

Del Sánchez hemos oído

Que apoyar los Presupuestos

Es una frivolidad;

O la testa se le ha ido,

O él es uno de estos

Héroes de la maldad;

Heraldo de la inquina,

Con su pose manifiesta

Que seguir en la ruina

Para él es una fiesta;

Sacar a España del pozo

De lo que él llama miseria,

Tan sólo él es capaz;

Con él tendremos el gozo,

-el Psoe es cosa seria-,

De vivir todos en paz;

De darnos la buena vida

El Psoe es el becerro;

La cosa más parecida

Al Pp es ir de entierro;

Siendo que de la Política,

-el Psoe no tiene techo-,

Él se siente el no va más,

Debiera en una clínica

De cretinos pedir lecho,

Sin salir de ella jamás;

Si no queríamos caldo,

Él nos viene con dos tazas...

Aunque a precio de saldo,

¡Hasta cuándo este bocazas!.

II

A él el país le importa un comino,

A él lo que le importa es su ego,

Con todas sus trazas de hermano lego,

Pretende al Prior enseñarle el camino;

Peor que una purga de aceite ricino,

Por cortarle la diarrea al gallego,

Le recomienda no dejar para luego

Desayuno, comida y cena, a pan y vino;

Y se someta tal y como un borrego

A una moción de confianza... Es su sino

Echar al Gobierno del Pp al sosiego...

Puede que si el Sánchez no tiene más tino,

De un padre y señor mío le darán un riego,

O a lo mejor... ¡por donde amarga el pepino!.