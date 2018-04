Si esto de Puigdemont no es Rebelión ni alta Traición, si al juez alemán cuya resolución debe ser recurrida no le cabe dentro de su Código penal, si la coacción y chantaje de las hordas vandálicas y organizadas para lograr la independencia no son violencia incluso para una mente cuadrada, que venga Dios y lo vea.

Si un politico del pueblo de este juez, proclamase la independencia rompiendo la República federal alemana y viajase a Benidorm, a un juez español no se le ocurriría negar su extradición o decir que le tira de sisa. El espacio de cooperación judicial es sagrado o no nos cuenten más milongas de la unión Europea. En el espacio europeo, o somos o no somos. Entrega incondicional de los prófugos de la justicia.

Si el famoso 21, clave que empleaban los insurrectos y toda la organización golpista precisa para los alemanes que aparezcan fusiles o espadones del XIX y esa particularidad nuestra romántica y folklórica que tanto les gusta a los nibelungos, que venga Dios y lo vea.

Si no entra en el tipo penal alemán será porque a ellos, que vivieron la tragedia histórica que vivieron, esta otra les parecerá una fruslería, pero para nosotros esta alta traición es lo más gordo que pueda existir en una comunidad política porque asi empezó nuestra mayor tragedia entre hermanos. Más incluso que la emergencia política que ocupa a nuestros impresentables políticos por el master de Cifuentes según el pater catedrático de ética Gabilondo.

Siendo un fin mucho peor que el de Tejero que, burdo y chusquero, perseguía una desdichada ensoñación de lo que él, torpemente, estimaba el bien de España, no su ruptura y desaparición, esta otra rebelión, menos sorpresiva y escandalosa, ejerce amenaza, coacciones, falsedades y violencia sobre todo el pueblo soberano, durante más tiempo. La violencia es muy extensa y si aqui no la hubo y sigue habiéndola, que venga Dios y lo vea.

Dicho esto nunca entenderé los mecanismos de extradición dentro de un Estado de la Unión Europea, incluso de los firmantes del Convenio de Roma de 1948.

Oiga, tenemos un prófugo suyo y como ustedes y yo somos más que socios de reconocidos estándares penitenciarios y penológicos para entrar en las organizaciones a las que ambos paises pertenecemos que si no para qué sirven, Juan ahi te va un pan.

Qué es esto de que sólo puede juzgarse por lo que el código penal alemán diga, si los matices de la sublevación, la violencia, sólo los puede conocer el juez nacional, que luego en la euroorden todo se pierde en perspectiva, detalles, pólizas y traducciones.

Primero recurrir, con la presión internacional que no ha hecho este indolente gobierno y los golpistas si, cuando se trata no tanto de un tema judicial cuanto de soberanía del pueblo español.

Segundo, cuando llegue la extradición, una vez condenado por malversación, juzgarle por la rebelión.

Y tercero, siempre subsidiariamente, renunciar a la eurorden y que se pudra en Bruselas. Lo estaremos esperando en cuanto venga a visitarnos.