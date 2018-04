¿Casandra o está en marcha una revolución en España?

Según el mito grecorromano, Casandra se le dio el talento-capacidad de predecir-preveer-pronosticar-profetizar el futuro, pero también se le condenó a no ser creída por sus coetáneos. En este marco hipotético y mitológico y parabólico y de posibilidades nos debemos plantear lo siguiente.

La pregunta es simple y difícil, ¿está ya en marcha una revolución en España, o si se quiere varias revoluciones, al mismo tiempo, que terminarán con el cambio esencial y substancial de la sociedad y el Estado en este territorio?

¿No es que se esté preparando-incubando-injertando, ni siquiera que esté naciendo, sino que ya está en marcha, no en su término-fin-metas, pero si en su metodología-desarrollo-progreso intermedio?

- Podríamos y deberíamos plantearnos los siguientes principios o fundamentos, cada uno conformado con multitud de variables-funciones-interrelaciones-ponderaciones:

a) Una división sociopolítica, de cuatro partidos nacionales, con representación parlamentaria nacional, y cada vez, mas a nivel regional. Más los seis o siete u ocho partidos regionales, con distinto grado de implantación y de objetivos.

Por lo cual, hace muy difícil la gobernabilidad del territorio nacional, igualmente también en determinados territorios regionales, como la propia experiencia y vivencia está mostrando y demostrando. Y desde luego se prevé en el futuro, que esta dirección y horizonte, se ampliaría o amplificará, ya que la implantación de los cuatro partidos será más real y material, atravesando todos los órganos de representación desde el parlamento-senado nacional, los parlamentos regionales, los ayuntamientos, las diputaciones.

b) Una clara intención de secesionar-dividir el Estado, y por tanto, la nación española, en diversos territorios-sociedades-Estados. Lo cual en un plazo medio de tiempo, podría llevar a que la Península Ibérica, teniendo en cuenta Portugal, estuviese dividida en tres o cuatro o cinco Estados.

Es obvio y evidente, que nadie a estas alturas de la película duda, de que hay fuerzas a y en diversos niveles, a y en diversas temáticas, no solo políticas o demográficas o económicas, que tienen una intención clara y evidente, de dividir el Estado, de conformar otros nuevos Estados en la Península Ibérica.

Puede, y no está claro todavía, que de momento, dichas fuerzas e intenciones se ralenticen, pero el fin primordial sigue en pie, lo cual, el tren sigue marchando hacia esa dirección. Con lo cual, las consecuencias a corto, medio y largo plazo de tiempo pueden ser impredecibles. Impredecibles a y en multitud de factores.

Porque la situación, no es que solo se fragmentaria el territorio-sociedad-Estado en varios Estados, sino todo lo que conlleva una serie de Estados o de protoestados, con toda la organización y división de recursos, recursos demográficos, sociales, económicos, políticos, defensivos, hacendísticos, y al final, las enormes diferencias que pueden existir, quizás no notadas al principio del proceso, pero a término medio entre unas regiones y otras. Incluso aunque no se consiguiese el fin definitiva, de nuevos Estados, sino que se quedase en una situación preestatal.

c) Una crisis económica-social, tan brutal, como en décadas no ha sucedido, al menos en la Península Ibérica, que aunque se perciban visos actuales de salida del pozo negro, todavía las consecuencias son enormemente complejas-nefastas-etc.

Una crisis económica que está causando enormes sufrimientos, que ha causado, y sigue produciéndose, y por tanto, con consecuencias a y en todos los sentidos, consecuencias familiares, económicas, sociales, políticas, demográficas, de emigración de las nuevas generaciones, etc.

Los estratos sociales, diversos y diferentes, se están viendo en el borde y en el horizonte y en el abismo de plantearse enormes retos y enormes preguntas y enormes consecuencias. Dicho de otro modo, sectores y ámbitos que diríamos, durante décadas, con mayor o menor profundidad, han estado diríamos en un segundo plano, están empezándose a movilizarse para salir a las calles. Lo cual, diríamos en las teorías y practicas clásicas de las revoluciones, diríamos que serían los primeros pasos y movimientos, de futuras consecuencias, movimientos más radicales.

Parámetros demográficos deficientes, de crecimiento demográfico con todas las consecuencias; implantación en el territorio de grupos-colectivos-demografías con claras y diferentes ideologías-culturas-religiones-metafísicas; una inserción todavía no clara y obvia y evidente en todos los sentidos, para formar un Único Estado Europeo, por el momento, con claras incertidumbres; una presión demográfica-ideológica en el Mediterráneo, con multitud de valores e imponderables; y, además de una presión económica mundial, con una clara competitividad, con consecuencias enormes en multitud de sectores y empresas de la Península Ibérica y de Europa, etc. todo ello, se están aunando con y en multitud de consecuencias, con horizontes muy complejos de incardinación, e incluso de comprensión y de entendimiento...

Una crisis de esperanza que está recorriendo todos los sectores sociales, de tal modo, que todo el mundo está descontento, todo el mundo pidiendo más a la sociedad-Estado, y todo el mundo, sin desear pagar más impuestos. Que los prebendas, justas o no, sean para mí, pero los impuestos para los demás. Lo cual está llevando a un desánimo-descontrol afectivo enorme. Estamos olvidando el principio clásico, "que muchas veces, lo mejor, está reñido o en contradicción con lo bueno y con lo conveniente...".

d) Es obvio y evidente, que los grandes valores éticos y morales y espirituales, antropológicos y sociales y culturales y espirituales, heredados de siglos, o se han ido transformando, o se han tomado posturas en contra, o existe un supermercado de "ideologías y de valores morales", por lo cual, la sociedad está fragmentada, con razón o sin ella, en nombre del pragmatismo o de todos tipos de libertades, autonomías personales y colectivas, etc.

Pero esto además de ser, muestra de la propia libertad humana, tanto individual como grupal o colectiva, es una muestra clara y evidente, de una crisis muy profunda en la sociedad, individuos, grupos-colectivos a y en muchos sentidos. Sin saber, hacia qué horizonte nos dirigimos en estos temas, que afectan a todos los demás, con multitud de puentes entre ellos.

e) Colectivos-grupos-ideologías que claramente, quieren subvertir el orden social-constitucional-político, a y en distintos y diversos sentidos, como claramente indican ellos mismos, y que no se ocultan, aunque según trimestres, o coyunturas, aparenten ponerse una máscara o un discurso u otro.

Pueden claramente, aunar factores-variables-vectores de las áreas anteriores, aprovecharse de ellas, y producir cambios sociopolíticos en una dirección o en otra. No solo cambios constitucionales graves y serios, no consensuados, o en una dirección o en otra, sino cambios profundos, con consecuencias imprevisibles e impredecibles. Para derribar un edificio o rascacielos, diversos grupos-ideologías-colectivos se pueden poner de acuerdo, pero a la hora de construir otro nuevo, difícilmente lo hacen, con lo cual, al final, no surge un nuevo edificio, sino varios diferentes...

Porque el descontento, los arietes de la corrupción, la crisis económica, varias sinfonías de crisis superpuestas, y otros factores, pueden llevar y conducir a mayores grados de crisis, y por tanto, a irse el panorama complejificándose negativamente.

- Para concluir este esbozo-esquema aunque creamos que la moderación y el consenso, es el único camino, de buscar la riqueza y la paz, a y en todos los sentidos, no podemos negar, no podemos para tranquilizarnos a nosotros mismos, no percibir la realidad, multitud de indicios, datos, conceptos, fuerzas, presiones, intereses, fines, metas que se están barajando, o dicho de otro modo, se pueden conjuntar todas esas esferas que antes hemos indicado, con toda una multitud de vectores-factores-variables-funciones-interrelaciones. Y producirse cambios, cambios no solo coyunturales, ni accidentales, sino sistemáticos, por lo cual, se podría producir, una revolución no moderada en la sociedad española y en el Estado español.

No debemos olvidar, una gran lección de la historia y de la Historia, mirando solo el siglo veinte, que en pocos años, lustros, puede surgir y emerger, los factores de una revolución o de varias revoluciones en marcha, y en pocos años o lustros, sucesivos, esas posibles revoluciones, se concreten en una o en varias revoluciones sociales-constitucionales, o sociopolíticas con consecuencias impredecibles e irreversibles, o dicho de otra forma, que los que la pusieron en marcha, por comisión o por omisión, con sus votos o con sus opiniones, cuándo llegan las metas-revoluciones, no son capaces de predecir, los que las pusieron en marcha lustros antes. Aviso para navegantes-aviadores-caminantes...

© jmm caminero (17 marzo-06 abril 2018 cr)