Euro orden, y ¿eso qué es?

La verdad, aunque creía haberme equivocado cuando la fiscalía alemana propuso al tribunal alemán la extradición de Puigdemont por rebelión, al final ha sido que no, que el tribunal alemán de esa región cuyo nombre me resulta difícil recordar, ha decidido que no hubo violencia por parte de los independentistas catalanes que justificase una equivalencia con el tipo penal alemán de alta traición.

¿Quién tiene la culpa de todo esto?, pues en realidad el PSOE que para mostrar su confianza con los nacionalistas que le apoyaban, suprimió un artículo centenario del código penal español que castigaba las declaraciones unilaterales de independencia. El tal Belloch ministro bicéfalo fue el responsable visible.

Pero el PP, también es culpable porque por no ofender a los catalanes que le auparon al poder, tampoco restituyeron el artículo.

Está claro que aquí no hay España que valga, aquí solo cuenta el Poder, al precio que sea, y esto es lo que ha pasado, como no estaba en el código el artículo que castigaba la declaración de independencia, nos las hemos tenido que arreglar con el delito de rebelión, de difícil encaje con los hechos que han ocurrido en Cataluña.

El juez Llarena, ha hecho encaje de bolillos para incluir en su instrucción el delito de rebelión con violencia matizada, que no han entendido los teutones, menos finos y más influenciados por la progresía populista internacional.

Pero no todo son buenas noticias para Puigdemont, si se le extradita por malversación, cosa que está por ver, todavía le pueden caer 6 años de prisión más otros 6/10 años de inhabilitación, suficiente para que la próxima vez, se lo piensen.

Lo malo es, que aún así, nadie se va a atrever a restituir al Código Penal, lo que Belloch le quitó, porque el PSOE no querrá para no molestar al PSC, y Podemos está a lo que está, a ver si las cosas van lo suficientemente mal como para sacar tajada. El PP y Ciudadanos no tienen suficientes votos.

Y otra cosa, lo que el Gobierno tiene que hacer, es presentarse en la UE y decirles que la Euroorden, se la metan por donde les quepa, porque una vez que la fiscalía alemana determinó que había doble incriminación, los jueces no debía entrar en el fondo, o sea, a ver si había habido, o no violencia en la DUI, esto le correspondía a la justicia española mediante juicio.

Lo que ha hecho la justicia alemana, es poner en duda el sistema judicial español entrando a valorar las pruebas, o sea, juzgando al Señor Puigdemont sin corresponderle, y sin juicio oral, en una reunión de colegas, sin testigos,y sin contradicción. Ahora, ahora lo único que falta es que nos manden la sentencia, pero ya lo han hecho porque Puigdemont, ha sido declarado inocente sin juicio, y sin apelación posible.

Así que la Euro orden no sirve para nada, si los miembros de la UE no confían en los sistemas judiciales de sus socios, poca vida le veo a esta unión.



Llarena, diles que retiras la euro orden. Total, el ridículo ya está hecho

No es broma