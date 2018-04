A la Corona española, el Rey, la Reina y toda la familia, les han 'hecho un Sálvame'

La pieza, tan brillante como divertida es de Antonio Burgos y aparece como columna en el diario 'ABC' de este 8 de abril de 2018.

Escribe Burgos, viejo monárquico y veterano escritor, que a España y a su estabilidad constitucional la ha debido de mirar un tuerto.

"Si Isabel II de Inglaterra tuvo aquel «annus horribilis», a nosotros nos han crujido con una «hebdomas horribile». No hay institución del Estado que no haya sido tocada en esta semana, aunque por fortuna no hundida, como algunos quisieran".

Empieza en su columna tirando de un soneto de Quevedo, para subrayar que aquí lloran estos días hasta los tabiques de pladur y tras darle un repaso a Cristina Cifuentes la 'Maesteresa' y reseñar que el «alma mater» ha quedado como alma de cántaro, entra de verdad en harina:

"¿Y la Corona? A la Corona, hasta ahora sacralizada y respetada fuera de toda crítica y maledicencia, le han «hecho un Sálvame». La han puesto casi a la altura de Belén Esteban y del pollo de Andreíta. Lo que nos preocupa hondamente a los que somos monárquicos por razones históricas y estéticas, y no nos interesan las personas, sino la Institución dinástica que garantiza la estabilidad constitucional del Reino". "Tras el «Sálvame» de Palma de Mallorca, algunos que vamos por el plan antiguo estamos muy preocupados no por habladurías y chismes, sino por algo más de futuro: la educación de S.A.R. la Princesa de Asturias. Toda la popularidad que ganó Don Felipe VI en su patriótica y valiente postura en defensa de la constitucional unidad de España frente el separatismo catalán no puede perderse por un malhadado vídeo". "En cuyos comentarios ha salido engrandecida la figura de la Reina Doña Sofía. Que de «emérita», nada: Reina hasta su último día. Me niego a llamar «eméritos» a los Reyes tras la abdicación de Don Juan Carlos. Porque entonces Doña Sofía es «Augusta Emérita». Y eso no es una Reina de España: eso es el nombre de Mérida en latín, joé. Y por si fuera poco, otra vez la rodilla de Don Juan Carlos en «chapa y pintura», como él dice".

Remata Antronioo Burgos, para cerrar el cículo nefasto, con una referencia a la Justicia: