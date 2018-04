Francisco Hernández: "A ellos les importa una castaña España"

Dice mi querido 6.25 que los presupuestos elaborados y aprobados por el gobierno son unos presupuestos ideológicos.

Este buen hombre pobre de espíritu y luchador de causas perdidas, renacido de un congreso de amigotes del subsidio, se supera día a día. Un tío que ha pasado del paro, a trincar 4.134 euros netos al mes. Con 14 pagas, su salario bruto asciende 102.273 euros. Un 28% más que maese Rajoy que es Presidente del Gobierno.

Y este pastizal sale de las subvenciones públicas que fija la ley para los partidos, que ellos legislan a su medida y necesidades. Conclusión salen del bolsillo del pueblo.

Se lleva todos los años 12 veces más que lo que cobra una viuda. Viva la social democracia y el reparto de la riqueza. Que verdad que es que otro vendrá que bueno te hará. ¿Será posible que supere en mal hacer al inepto de Zapatero? Cuando digo que la socialdemocracia a muerto; es porque así lo esta. Que pueden proponer para el bienestar social estos buenos socialistas que no pueda proponer un partido de centro derecha, liberal o demócrata cristiano.

Yo no he leído los presupuestos y el 6.25 tampoco, pero los medios económicos dicen que son los presupuestos más sociales que nos podemos permitir en estos momentos. Las políticas económicas van a ser muy diferentes a las de los sociatas pero la política social y de ayudas son contempladas por el gobierno como si socialista fuera. El gobierno no crea puestos trabajo, los puestos de trabajo los crean los empresarios, los crean las iniciativas privadas, los crean los emprendedores, los crean los humildes y defraudadores autónomos, la empresa privada.

La empresa pública, cada puesto de trabajo creado, es un puesto de trabajo generalmente mas caro e inmensamente menos productivo que en la empresa privada.

Véase la educación esa que Isidoro concertó, que la recua del 6.25 junto con la piara de los podemitas, quieren finiquitar con la boca grande, Porque no dicen de donde van a sacar la pasta, ni los centros, ni los educadores. Un alumno concertado nos sale cerca de los dos tercios mas barato que uno público, el coste de una plaza pública es de media de unos 7.000 euros, mientras que el de uno concertado es de unos 2.500 euros.

Y así en la sanidad, en la industria pública etc. El parlamento esta para debatir los presupuestos entre otras cosas, y estos que trincan lo que trincan y trabajan mas bien poco; ya reciben la orden del 6.25 para votar que No a los presupuestos, ¿para que les pagamos, para que queremos el parlamento? Si, sin debatir ya dice que no. Tres días calentando el huevo en el escaño, para decir no.

Dejando al gobierno en manos del cáncer que es todo nacionalismo y más aun vascuence, porque estos vascos cristianos van por libre, y "como buenos católicos" solamente piensan en ellos y en sus territorios vascos a los demás que nos den. Unos nacionalistas vascos que tienen una cuota independentista importante en sus filas y con la que tienen que apandar.

¿Será capaz maese Rajoy de volverse a acostar con el PNV? Porque cada vez que se mete en su cama le cuesta un pastón al resto del país. Un presidente vasco, que vuelve a la senda nacionalista, recurriendo nuevamente al sentimiento de las identidades vasca o catalanas, vamos los bien paríos, a los demás nos cagaron y apearon de todo sentimentalismo.

¿Hasta cuando el resto de los españoles, es decir la inmensa mayoría, vamos a tener que sufrir estos agravios, estas diferencias, sociales y económicas? éstos nacionalistas vascos que ya enseñaron la patita en 1934.

El líder insurreccional Indalecio Prieto, junto con su bastión histórico de socialistas de Vizcaya, ya fue dejado tirado por el partido Nacionalista Vasco, no pudiendo contar con ellos, siendo el primer partido vasco tras las elecciones de noviembre de 1933, tampoco pudieron contar con su sindicato, (SOV) Solidaridad Obrera de Vascos. Y todo ello porque se trataba de dos organizaciones católicas contrarias a la ideas del socialismo.

De ahí que nada mas comenzada la insurrección; la dirección del PNV ordenó a sus afiliados se "abstuvieran de participar en movimiento de ninguna clase prestando atención a las órdenes que en cada caso preciso eran dadas por las autoridades" es más el jueves 11 de octubre de 1934 la UGT de Vizcaya, la Alianza Obrera de Guipuzcoa y la dirección de Solidaridad de Obreros Vascos; cuyos obreros se habían "abstenido" de participar en el movimiento, hicieron un llamamiento para que los trabajadores se incorporaran al trabajo el día siguiente. Era el reconocimiento de que la revolución había fracasado.

Así que ya ven como son estos nacionalistas Vascos, solo piensan en sus intereses y a los demás que les den. Dignos fieles de sus Obispos e iguales que sus homólogos catalanes, con los que se solidarizan oponiéndose en principio a conceder el apoyo a los presupuestos condicionado al levantamiento de 155, se puede ser mas hipócrita , falso y desleal que estos señores vascos que me temo que lo único que pretenden es una tajada mas grande.

País de chirigoteros, hoy otro pidiendo a gritos la suspensión del trasvase del Tajo al Segura, y no es ni catalán, ni vasco, es simplemente un imbécil de político que necesita seguir comiendo todos los meses, pero enfrenta a dos territorios por un agua que acaba en la mar. ¿Quien dijo que somos un país solidario?, alguno henchido de María, a si que no te preocupes Maese Rajoy que el 6.25 no te va prestar seis votos, te va a prestar siete para que vayas sobrao. Hay que tener valor.

El Rejón rojo candidato trincando beca y Cifuentes a la picota por un monográfico. Me encanta la proporcionalidad de los podemitas y los sociatas. Coletas pregúntale a don Julio el rojo, que de machacantes debe de saber algo más que tú, cual fue el presupuesto que se asigno a defensa hace diez años, y compáralo con el de este año, verás que es prácticamente el mismo. Y de paso le echas un vistazo al de los hermanos musulmanes de la educación, y me lo cuentas.

Aunque yo personalmente a fecha de hoy Rajoy no me preocuparía nada el que no se aprobasen los presupuestos, los prorrogaría, y en 2020 elecciones. Y que el 6.25 le explique a la plebe que no le sigue, unos 15 millones de votantes, porqué no se aumentan la pensiones mínimas, porqué no se aumenta el sueldo a las fuerzas de seguridad del estado, porque no se licita obra pública, o porqué los ayuntamientos no pueden gastar ni euro-social. y lo mas grave no reducimos parados ni afiliamos unos 500.000 mas a la SS.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.