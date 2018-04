Mestros de la manipulación

Hay que ser muy fanático o muy corto de sesera para no reconocer que el PSOE es diestro de izquierdas -y no es un contrasentido- en la manipulación. Sus etapas están jalonadas de escándalos, o lo que es igual, 100 años de honradez pero ni un segundo más de vida. Lo del caso de Cristina Cifuentes, a la espera de las resultantes judiciales, clama al cielo. Pero no hay que sorprenderse. Es un hábito común de los sociatas. Se distinguieron en la etapa felipista y en la zapaterista y en la que venga porque Sánchez no cesa. El profesor Salvador Perelló, de la Universidad Rey Juan Carlos I, es un resentido contra la regidora de la región madrileña y que, a buen seguro, la hubiera arrojado por el viaducto porque a este miserable académico le quitaron la asignatura de sociología. Ese es el pretexto. Su deseo, como fervoroso comisario socialista, todo por el pueblo, consiste en derribar al Partido Popular, o en su lugar descanso, años 30, la CEDA.

No debe extrañar, pues, el vergonzoso suceso que el PSOE tiene montado en la comunidad de Madrid. El partido que sostiene a los artífices de la degradación moral y política que es la bazofia, sencillamente Podemos. ¿Qué fue de los encarcelamientos con Felipe González? Vítores y aplausos ante el penal de Guadalajara. ¿Y lo que hoy pasa con los ERES (800 millones del ala)? Pues pasa palabra.

Mas retrotrayéndonos a los años 80, creo que gobernaba el PSOE, ¿quién puso de comisarios políticos del PSOE en TVE? Entre otros, a Iñaki Gabilondo, Fermín Bocos y Joaquín Tagar, éste a la sazón jefe de prensa de Felipe González, sectario hasta la médula. Pero el PP no se entera, aunque oficialmente figure como regidor de la santa casa, cada vez menos santa y más puta casa. En mis 40 años como director de programas informativos, siempre mandaron Comisiones y UGT, que, en otra parcela, la administrativa, podría corroborar el que fue gerente de TVE Manuel Esteve.

Qué poco se dice del doctorado del actual secretario general de los socialistas. Según palabras de Miguel Sebastián, ex ministro de Industria con el PSOE, Pedro Sánchez presentó su tesis fin de carrera gracias a que se la elaboró el departamento de aquel, sustentado por el erario público. Pero no pasa nada. Estoy cansado de publicarlo: el PP es objetivo prioritario del cordón sanitario para sacarle del poder al precio que fuera, en el que coadyuvan todos los medios informativos, incluidos los llamados de derechas.

para no cansar: ¿alguien recuerda el acoso y derribo de jueces murcianos para echar al regidor de la comunidad del sureste? Pues magistrados con marchamo socialista. Está comprobado y publicado. Debo dar la razón a los "magnánimos" golpistas separatistas catalanes cuando afirman que en España hay chorizos con butifarras para alcanzar la independencia.

PD.- Por si fuera poco, otro iluminado del PP, Pedro Casado, exhibe su tesis doctoral para seguir participando en el juego de tronos. Aquí no cabe un tonto más. Incluida la Reina consorte sobre la cual escribiré en otro momento una historia personal, sin igual, pero muy certera.