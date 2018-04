Madrid, den 9. April 2018

EIN OFFENER BRIEF AN:

Frau Katarina Barley

Justizministerin der Bundesrepublik Deutschland

----------------------------------------------------------------

Sehr geehrte Frau Barley,

wir Spanier sind überrascht über Ihre pittoresken Meinungen bezüglich der juristischen Situation unseres Landsmannes Carles Puigdemont, ehemaliger Präsident der katalanischen Regionalregierung. Ein Betrüger. Die ganze Zeit ein Verräter gegenüber jeden einzelnen und Allem (eine zu lange Zeit).

Sie sagen, dass "man es erwartete" und dass die Entscheidung des OLS von Schleswig-Holstein "absolut korrekt" war (ein Land, das für eine Bevölkerung von 2,8 Millionen Menschen juristisch zuständig ist).

Eine kleine Justizbehörde entschied innerhalb von sechs Tagen, eine Person frei zu lassen, die vor der spanischen Justiz flieht. Das höchste spanische Gericht (Tribunal Supremo, für 47 Millionen Personen juristisch zuständig) verfolgt ihn wegen schwerster Vergehen, die sechs Monate lang untersucht wurden. In sechs Tagen hat diese schleswig-holsteinische Justizbehörde es vollbracht, die europäisch-gemeinsame juristische Sicherheit zu liquidieren und gleichzeitig die Justizbehörde des vierten Landes der Europäischen Union abzuerkennen.

Deutschland war und ist nur zuständig zu überprüfen, dass der Tatbestand in Spanien strafbar ist.

Deshalb fühlen fühlen wir Spanier uns verunsichert, dass Sie, als Mitglied einer europäischen demokratischen Regierung, die freundschaftliche Beziehungen zu einem weiteren Mitgliedstaat pflegt, eine derartige Entscheidung "erwartet" haben.

Hatten Sie Information von diesem Gericht, um etwas zu wissen oder zu "erwarten"?

Sind Ihre Aussagen eine Garantie für die Gewaltenteilung in Deutschland?

Sind Ihre Aussagen verträglich mit dem Respekt, der von Mitgliedern der Europäischen Union zu erwarten ist?

Das Gericht des romantischen preussischen Landes hat den Geist und den Sinn eines europäischen Haftbefehls verletzt, indem es etwas bewertet, was ihm nicht zusteht,ohne vorher eine gründliche Untersuchung der zahlreichen Beweise vorgenommen zu haben, die den vom vermeintlichen Straftäter Puigdemont begangenen Hochverrat verifizieren.

Sie sprechen von Deutschland als ein "freies Land", in dem Ihr Freund Puigdemont verweilen kann, so lange die spanische Justiz nicht beweist, dass er nicht nur ein Verräter ist, sondern auch ein Dieb.

Ihre Aussagen scheinen etwas arrogant und befremdend, Frau Ministerin.

Erlauben Sie mir, dass ich bezweifeln muss, dass Deutschland ein freierer Staat ist wie Spanien, in keinerHinsicht.

Meiner Meinung nach sind Sie die typische komplexreiche und mittelmässige sozialistische Politikerin, die beweisen muss, "politisch korrekt" zu sein, damit die "neue Diktatur des Korrekten" Ihnen erlaubt im Amt zu bleiben...Deshalb müssen Sie an die erfundende und vom katalanischen Separatismus bekannt gemachte parallele Welt glauben - und andere dazu zwingen es zu glauben: Die falschen Themen, die von einer kriminellen separatistischen Bande entworfen wurden, und zwar mit dem Ziel, einen Teil Spaniens von seinen legitimen Besitzern zu stehlen: Nämlich ALLE Spanier (47 Millionen).

All dies erinnert an das Europa der 30iger Jahre: Die Ideologie des katalanischen Separatismus ist mit jenen Ideologien und Methoden vergleichbar, die unseren Kontinent, unsere europäischen Ideale und unsere Zivilisation zerstörten.

Der einzige Faschismus/Stalinismus der in Europa noch überlebt, ist der der katalanischen separatischen "politischen" Organisationen. In Deutschland wären sie wegen Förderung von Unabhängigkeit verboten - neben anderen.

Einige Deutsche leiden heute noch unter Komplexen, die durch die traurigen Niederlagen und Fehler, die Deutschland in beiden Weltkriegen erleiden musste, Kriege, die von "Politikern" geführt wurden, die das edle deutsche Volk betrogen und verraten haben, so wie der Verräter Puigdemont das spanische Volk verrät und betrügt.

Leider gibt es Menschen, die politische Vorteile durch diese Komplexe erwerben: Sie, Frau Ministerin, sind ein klares Beispiel dafür, indem Sie die kriminellen Tätigkeiten des vergifteten Puigdemont unterstützen und somit den europäischen Justizrahmen sprengen. Dies ist eine sehr ernste Angelegenheit, Frau Ministerin. Die Spanier und die restlichen Europäer werden nicht zulassen, dass dies geschieht.

Abschliessend möchte ich folgendes berichten: Der ehemalige Präsident Puigdemont befand sich am 26. Oktober 2017 im Palacio de la Generalidad, wo er seine lächerliche, sterile und sektarische "einseitige Unabhängigkeitserklärung" vorbereitete (die er am darauf folgenden Tag kund gab); ich befand mich in einer Demo vor demselben Gebäude.

Plötzlich wurde ich von einer Gruppe katalanischer Regionalpolizisten - und Leibwächter von Puigdemont - meines Demo-Rechts beraubt (auf offener Strasse und unerwartet). Mir wurden meine beiden Spruchbänder entwendet, mit denen ich von meinem Recht Gebrauch machte, in Ausübung meiner grundsätzlichen öffentlichen Freiheiten zu demonstrieren.

Auf den Spruchbändern stand: "STOP +3% in GANZ SPANIEN" und "Die Institutionen gehören uns allen".

Die Polizisten schienen eher Schläger und Ganster der schlimmsten Art zu sein als Polizisten.

Wenig später wurde ich auf illegale Weise und auf offener Strasse festgenommen und im Palacio de la Generalidad gefoltert.

Während ich misshandelt wurde, erlitt ich einen Mordversuch seitens der Leibwächter, die mir eine Spritze mit einer bestimmten Substanz verabreichten (wahrscheinlich Adrenalin), möglicherweise mit der Absicht bei mir einen Herzinfarkt zu verursachen, der natülich scheinen sollte.

Ich lege diesem Schreiben einen Bericht und Videos bei.

Hier wird die Gewalttätigkeit von Puigdemont und seiner kriminellen Organisation bewiesen.

Den mafiosen Organisationen sehr ähnlich.

Puigdemont ist ein Gangster der Stalin spielen möchte und dabei versucht, den Hitler zu verbergen, der in ihm steckt. Deshalb weiss er die raffinierten Techniken von Goebbels perfekt zu kopieren und anzuwenden. Sie, Frau (sozialistische) Justizministerin unseres bewunderten und geschätzten Deutschlands, haben sich dem scheinbar unterworfen. Eine grosse Nation, die Sie mit Ihrem illegitimen, undemokratischen und unehrenhaften Vorgehen verkleinert und erniedrigt haben.

Korrigieren Sie sich, werden Sie ein besserer Mensch und entehren Sie das deutsche Volk nicht, indem sie las spanische Volk entehren.

Wir Spanier möchten Ihren schweren Fehler verzeihen und vertrauen den deutschen Justizbehörden. Wir hoffen demnach, dass diese Behörden die Gerichtsverhandlungen gegen den feigen und verräterischen Flüchling Puigdemont nicht behindern. Er muss wegen schwerer Vergehen zur Rechenschaft gezogen werden, er und die ganze kriminelle Organisation, die das friedliche Zusammenleben im Konigreich Spanien und in ganz Europa in Gefahr bringt.Mit freundlichen Grüssen

Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada

Unternehmer und Naturforscher

Akademiker der Real Academia Española del Mar.

Ehemaliges Mitglied des politischen Rates der Partei Unión Progreso y Democracia (UPyD).

Nachfahre des Königs Jaime I "El Conquistador", König von Aragón, Mallorca und Valencia, Graf von Barcelona (mit dem erstmals von Katalonien als politische Körperschaft die Rede war).

Instagram: AlvaroDeMarichalar

Twitter: @DeMarichalar

Facebook: AlvaroDeMarichalar





FOLTER EINES DEMONSTRANTEN DURCH DIE REGIONALPOLIZEI KATALONIENS

Anbei zwei Videos, in denen die Attake gegen Herrn Álvaro de Marichalar aufgezeichnet ist. Begangen am 26. Oktober 2017 durch die regionale Polizei Kataloniens, die seine Spruchbänder ohne Grund und unerwartetentwendeten.

Danach wurde er auf illegal Weise festgenommen und im Regierungsgebäude der Generalidad misshandelt und gefoltert.

An demselben Tag konnte die Policía Nacional (spanische Polizei) verhindern, das eine weitere Gruppe der Regionalpolizei jene Dokumente verbrannten, die von der CIA an die Generalidad geschickt wurden und in denen vor dem Attentat auf der Strasse Las Ramblas gewarnt wurde. Ausserdem viele weitere Dokumente, die die von Puigdemont und seiner kriminellen Bande begangene Straftat der Rebellion beweisen.

Herr Alvaro de Marichalar erhob am 26. Februar Anzeige gegen die Leibwächter von Puigdemont. Zwei der Polizisten erklärten dem Untersuchungsrichter, dass sie Herrn Marichalar angegriffen haben. Dies legt den Trug der Erklärung der regionalen Polizei Kataloniens offen, kurz nachdem Herr Marichalar am 26. Oktober festgenommen wurde.

Hier ist das Video vom Beginn des Geschehens:

https://m.youtuve.com/watch?v=JYvkyhpjl-4&feature=youtu.be

Die kriminelle Handlung durch die Leibwächter von Puigdemont sind in diesem Video klar dargestellt und beweisen, dass diese illegale Festnahme von Agenten in Zivil koordiniert und innerhalb der separatistischen Demo unterstützt wurde:

https://m.youtube.com/watch?v=8C5Gd-tellA

Es besteht der begründete Verdacht, dass die Polizisten ihm Adrenalin spritzten, um einen natürlich scheinenden Herzinfarkt auszulösen.

Dieser Tatbestand wurde von zwei Ärzten bescheinigt und ist in den Akten der Klage, die Herr Marichalar gegen die Mozos de Escuadra führt, vermerkt.