Trásfugas, nuevos eruditos y algún que otro pipón con el NARAJÓN

Un partido creado a raíz de los fracasados y trepadores de la diestra y la más siniestra a nivel nacional, que dice ser por la mañana liberal, por la tarde de centro, y de madrugada los mas socialdemócratas del mundo. Ya sabemos que las crisis ideológicas, las falta de liderazgo, el mal hacer de unos, la falta de comunicación de otros, el no ser profesionales de la política, el no tener ningún tipo de estudio, el solo pensar en los suyos, el no pensar en el bien de los ciudadanos, el solo tener ojos para la familia política, en fin un cúmulo de circunstancias del que solo se saldría, si para ser Senador o Diputado, no solo bastara ser hijo predilecto del pueblo, hubiera o hubiese que estar licenciado en ciencias políticas, al igual que un físico nuclear esta licenciado para poder enriquecer el uranio o dar clase en una de la muy ilustres universidades de este país.

Ya saben mi lema: ESPAÑA NARANJITO OS ENGAÑA, este es otro trepa, que se acuesta con los socialistas en Andalucía, se mete en la cama con los populares en Madrid o Murcia. Me recuerda a Don Rodrigo, si el de Vivar, ese que tomo Valencia y se hizo fuerte gobernando una veintena de años y pactaba con moros y extraños. Solo que éste no va a tener quien le dedique un poema. Es verdad que cuando uno tiene dudas, o cuando cree que están saturados los unos y los otros, o cuando piensa con buen criterio que hay que dar nuevas oportunidades y ver de que son capaces los nuevos ejemplares de la política, es decir dejar paso a la sangre nueva. Pero estos que dicen ser regeneradores, INMACULADOS, algunos con tres carreras, excesivamente preparados, otros republicanos de toda la vida ahora por los parlamentos europeos, otros huidos del pasoe por las tierras Granadinas, otros escopetaos del andalucismo por Sevilla, y otros oportunistas del momento que cansados de ser mileuristas se suben al carro del buen hacer por los demás y para los demás.

Son cuatro lustros ya de democracia, casi mas que del antiguo régimen, y desde Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar, zapatitos y ahora maese Rajoy, ni que decir tiene que tenemos que estarles agradecidos por lo que han hecho, aunque sin pasarse, pero también recordarles que son los máximos responsables y faltos de huevos políticos por no haber acabado con los nacionalismos periféricos, es mas, se han prostituido con ellos cada vez que les ha sido necesario. Todos ellos, a la hora de legislar simplemente lo han hecho de cara a la galería social, sin ninguna razón de Estado, solo pensando en el escaño y en el hay que comer día a día. Saben porqué, porque solo han dirigido la legislación a los DERECHOS: derecho a respirar, derecho a vivir, derecho a comer, derecho a vivienda, derecho a educación, derecho a medicación, derecho a hospitalización, derecho a parir sin dolor, derecho a las 35 horas, derecho a abortar, derecho a cambiar de pito, derecho a cambiar de apellido, derecho a decir lo que se quiera, donde se quieran como se quiera, en fin solo derechos y nada mas que derechos.

Legislar DEBERES Y OBLIGACIONES ninguno, hasta tal punto que un inepto de fiscal, es capaz de pedir un año de alejamiento de una madre, porque un hijo menor tiene derecho a interponer denuncia contra ella, por darle una colleja y simplemente el retirarle un móvil que le compró por ser un buen hijo. El fiscal "aplica la legislación" que estos mete miedo han hecho. Y gracias a Dios el juez en uso del gran poder que ejerce, falla a favor de la madre que lo parió con dolor, a ese pequeño monstruo que es el niñato.

Toda la legislación de los últimos cuarenta años, va con proa a los derechos y en popa a todo trapo; y para tener derechos, primero habrá que adquirirlos, habrá que conseguirlos con esfuerzo, dedicación, trabajo, estudio, y algún que otro sufrimiento, para poder sacar dinero de un banco primero habrá que ganarlo e ingresarlo. Para extraer amor de un corazón primero habrá que inundarlo de ese amor. Pues no vienen los naranjotes estos nuevos cítricos de la política más ácida posible, excesivamente preparados.... Y quieren tirar de la comunidad de Madrid a la señora Cifuentes y se tragan al rejón que presuntamente chuleo el dinerillo destinado por el ministerio de educación en una beca sin aparecer por la universita, objetivo naranjón darle la Comunidad de Madrid a podemitas y socialdemócratas por un curso de chichinabo de esos que se hacen para justificar los gastos, generar empleo y que los catedráticos trinquen algo, están muy mal pagados. Ya me extrañaba a mi lo del fuego amigo, creo yo que mi Sorayita no sería capaz de semejante cosa, ha tenido que ser un resabido de funcionario del partido, que se considera juez y parte. A ver señor Aguado ser híper preparado, oler a limpio, tener tres carreras; licenciado en Derecho y Administración de empresas por la Universidad Pontificia Comillas (2001-2007)y en Ciencias políticas y de la Administración (2004-2009) nada mas y nada menos que por la Autónoma de Madrid. Y haber trabajado en bufete en Liverpool y además en plenos estudios, 2008 contratado como lobista, (criando lobos no, lo otro), por Unión FENOSA de Gas y en 2013 ser el Director de Inteligencia de Negocio y Planificación Operativa. Que en el 2013 te afilies a ciudadanos-partido de la ciudadanía, pasando a ser portavoz de la formación, No me lo puedo creer, dejar esos pastizales para servir al pueblo de Madrid. Y aun siendo así como dices, aportas mucha titulación pero poco intelecto, en el caso Cifuentes. (Ya me dirás como vas a explicar el votar en la moción con los energúmenos, o abstenerte). Y tu jefe amenazando con los presupuestos, es fácil que le salga el tiro por la culata. El pueblo de Madrid ya se ha levantado más de una vez para salvar a su Rey y su Gobierno.

¡Pasar por una excedencia del trabajo y vivir de tus ahorros hasta entrar en la mamandurria! , que extraño poder debe tener eso de ser político, el sentarse en una bancada, lo mismo se ponen palotes como dice el otro.

En las elecciones autonómicas de mayo de 2015 obtuvo su partido 385.836 votos, y 17 nóminas del IRPF en la asamblea de Madrid. Y le dieron el gobierno a la señora masterizada que ahora quieren pasteurizar. Fíjense como es el figura que un año después, en 2016 ya es premiado con el "ALDE leader" por la Alianza de los Demócratas y liberales de Europa, en 14 meses. "Dios con los nuevos políticos", ni el mejor Guerra de sus tiempos. Premio por su labor en la mejor oposición, menudo crack de la ESO Zapatera. Tanta limpieza trae, que se le cae el pelo, pero eso hoy en día y con un buen tratamiento capilar se soluciona, aunque tanta inteligencia y no gustarle lo que ve en el espejo, también me es sospechoso. Y todo con solo 35 añicos. Otro que su vocación política le viene desde bien pequeñito, y siempre ha pensado que no hay nada más bonito y enriquecedor que servir a los demás a partir proyecto común. Es inconformista, idealista y leal y detesta el egoísmo la envidia y la chulería, lo dice uno que nació en la Estrella barrio Madrileño de clase media un 23 de febrero de 1983.-por poco. Me encanta eso de que es un alma gemela de Alberto Rivera ya que jugaba al polo en el agua como su jefe. No cobra del partido dice vivir de sus ahorros, vecino de San Blas y Soltero, sin hijos. Viviendo de sus ahorros comprensible. Una de sus películas favoritas es Matrix le gustan las series españolas, conecta con Velvet, sus gustos musicales son muy eclécticos y se decanta por el Pop español y el house, que no sé lo que es. Le marcó el libro Principios de un Orden Social Liberal, de Friedrich August Von Hayek. Que debe de ser vecino del juez ese que no ve delito de rebelión de puigpodemon y para colmo sus referentes políticos son Barak Obama y Felipe Gonzáles. Luego este súper preparado naranjito con estos referentes políticos ya me dirán. Que me lo expliquen. Yo no tengo nada en contra de él ni de ningún político de su cuerda, pero se están pasando con la Cifuentes se van con los de la feria y regresan con los del mercado, más de lo mismo pero del siglo XXI. También tengo que decir que prefiero a este bien estudiado que ingresa en política a los 33 años y siete años trabajando en el sector energético que al pirata Bocanegra o al politólogo presentador de televisión, al que desde aquí felicito por su próxima paternidad. La politécnica de Moscú ya le tendrá reservada un par de plazas, porque en Venezuela va a ser que no y en Irán no los veo. Aunque lo mismo nos sorprende y los coloca en el colegio Alemán. Porque éste vive del Estado y ésta en contra del Estado. Y del MastERE 850M, Griñán-Chávez, nada que reseñar, están todos sentados en el banquillo, algo amnésicos pero eso que importa, lo que importa es que limpio estoy, soy el mas guapo y la solución final, cuidado con el Ciclón Naranjón, que quiere el sillón.

Viva Cartagena