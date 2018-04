Francisco Hernández: "Zapatero... ¿Cuándo nos vas a devolver el dinero?

Lo que los socialistas han hecho con nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestros ahorros, o nuestro trabajo en el siglo XX, con EL ORO DE MOSCÚ ó EL ORO DE PARIS, no tiene nombre; Y además "Zapatero para no ser menos con su acólito Solbes en el siglo XXI".

Por que el que se llevaron para MÉJICO, para vivir sin dar palo en el exilio, lo dejaremos para otro día.

Si la mente prodigiosa de Manuel Azaña presidiendo el desgobierno de la República y su Ministro Juan Negrín en lo que era un secreto a voces, tomaron la decisión de empobrecer la nación más grande del mundo, enviando el oro del banco de España a Moscú y Paris, un 13 de septiembre de 1936.

Los socialistas en el manejo de la pasta siempre han sido unos águilas y la historia azarosa de España así lo demuestra, con un país en pleno crecimiento y bien recuperado y lo mas grave sin ninguna necesidad, una charlotada mas del inepto, otro que presidiendo el gobierno junto a su ministro de la liga de campeones de la economías europea, deciden en el año 2007 qué "el oro ya no es una inversión rentable" y el lumbreras decide vender un tercio de las reservas a 650 dólares la onza.

Tal fue lo acertado que estuvo el pájaro, que dos años y medio después llegó a cotizarse la onza a la miseria de 1550 dólares. Esta inútil decisión le costó al tesoro de los españoles unas perdidas de 2.400 Millones de euracos. Lo que estos gobiernos de sociatas no consideraban rentable se revalorizó la miseria de un 140% en casi tres años de su mandato.

Y el pájaro todavía no a pedido perdón, es más si no lo llegan a echar y por un pelo no vendió una de las pocas empresas públicas que hay dando suculentos y sustanciosos beneficios, el PATRONATO DE APUESTAS MUTUO BENEFICAS, dado el país vicioso de juego en el que nos encontramos entre una de nuestra muchas virtudes, como decía el otro, España es un país donde cualquiera puede dar el pelotazo.

Y ninguno de ellos ha ido aún al banquillo delante de un juez. Juzgan a los que meten la mano por aquí o la meten por allá. Ellos son intocables y sin ningún tipo de responsabilidad jurídica por su mal hacer. Ahí están viviendo como marajás y viajando por Venezuela.

La onza troy (ozt) medida del imperio de los hijos de la Gran Bretaña, se utiliza para medir el peso y (por ende el valor) de los metales preciosos. Una onza troy equivale a 31, 1034768 gramos. Hay 32,150 onzas en 1kg. La cotización hoy Lunes Santo es de 1.354,75 USD/oz.

Luego el 13 de septiembre de 1936, el Gobierno de la República, presidido por Manuel Azaña, y su ministro Juan Negrín, toman la decisión en secreto de trasladar fuera de Madrid las reservas de oro del Banco de España, con la escusa de evitar que pudiese caer en manos enemigas. Pero su destino ya estaba pactado de ante mano por estos cara duras. Por esos tiempos el Banco de España era una sociedad privada y de capital privado. Luego el oro no era propiedad del gobierno.

Pero ya sabemos como disponen del dinero los socialistas cada vez que llegan al poder. Como no tiene dueño según ellos, a dilapidarlo. El día 15 de septiembre y desde la estación de Atocha, a las 23:30h. Saldría el primer convoy con destino a la ilustre y legendaria Cartagena para recalar en los polvorines de la Estación Naval de la Algameca del primer envío de cajas de monedas de oro. Terminando el traslado el día 1 de octubre; con un total de 10.000 cajas de municiones, conteniendo el Oro Español, en su mayoría monedas de un alto valor numismático.

Al mismo tiempo, en Moscú se iniciaba la (Operación X) para organizar el traslado del oro. Donde la X del binomio es España.

La lógica nos dice que el oro era de los españoles, fueran de una ideología o de la otra. Y el gobierno socialista revolucionario no tenía ningún derecho a sacarlo de España. Los republicanos no perdieron la guerra por falta de dinero, simplemente, no supieron gestionarlo.

Fíjense lo secreta que era la operación que el 15 de octubre de 1936 en el "HERALDO de ARAGÓN" el General Franco protesta ante el expolio que realiza el Gobierno de la República, al disponer libremente de las reservas de oro Nacionales. Y de esta manera condenando a nuestro país a la miseria ya que un país sin oro era un país sin recursos económicos y condenados a la más absoluta pobreza. Ya que en esos momentos las reservas de oro de un país eran lo que lo hacia realmente fuerte.

El 25 de octubre, 7.500 cajas de las 10.000 son embarcadas con destino a la Unión Soviética en los buques Rusos; Kine, Kurs, Nevey y Volgoles yendo en cada buque un funcionario del Banco de España, que no se imaginarían que nunca más regresarían a España.

Una vez consumado el robo por parte de la Unión Soviética con el beneplácito de los republicanos; los rusos se vieron en la necesidad, cómo justificación, de comenzar a reclamar los pagos de la guerra hasta ese momento.

El 16 de febrero de 1937, se da la primera orden de venta de oro, para pagar la deuda contraída, además de cobrarse el coste del traslado desde Cartagena a Odessa y de ahí a Moscú. Se inicia la fundición de las monedas de oro, y cobrándose una cantidad EXAGERADA, por la misma, y una gran pérdida por el valor numismático de las monedas. Resultado después del refinado y fundición:

460 toneladas de ORO FINO.

Levantando una facturación de costos de las armas obsoletas que habían enviado y cuatro veces más caras, ya que eran incluso de la Primera Guerra Mundial, la fundición, el refinado, los gastos de envío, los gastos administrativos, la custodia, la guardia, el adiestramiento de los pilotos, las nóminas de los 40.000 hombres que vinieron a luchar con los republicanos, (la verdad tan solo vinieron 1995 hombres), los gastos médicos y algunos historiadores dicen que hasta las vacaciones y los colegios de sus familias en Rusia. Además de miles de comisiones y todos los conceptos imaginarios que pudieran inventar los camaradas rusos durante dos años, hasta que oficialmente hubiera suficientes apuntes contables con cargo al oro Español, hasta justificar su agotamiento.

LOS REPÚBLICANOS ESTABAN VENDIDOS A LA UNIÓN SOVIETICA.

Toda persona que hubiera intervenido en la operación del oro español era eliminada de forma sistemática, los rusos no querían testigos. Los 4 funcionarios fueron obligados y con mucha suerte a permanecer durante dos años en Rusia, se accede a liberarles si prometían no volver a España, reubicándolos por Europa y America. Y para colmo en febrero de 1939, debido a los pactos con el carnicero Hitler el carnicero Stalin abandona a los republicanos españoles desentendiéndose de la contienda.

De raza le vienen al galgo las cuatro patas y el rabo largo. Aparte están las incautaciones, de lo que llamaron LA CAJA GENERAL DE REPARACIONES, donde continuaron expoliando y enviando metales preciosos a Moscú, los rojos lo llamaban el METAL. El mercante Español Andutz Mendi atracó en Estambul el 14 febrero de 1937 con un cargamento con destino a Odessa, incautaciones del Monte Pío de Madrid, los muy humanos y buenos republicanos enviaron todas las joyas, relojes de oro etc. de los empeños del pueblo. Ese pueblo por lo que los socialistas siempre trabajan y por el cual se alían con el diablo con el único propósito de su bienestar económico y social.

Las otras 2.200 cajas restantes, fueron enviadas a los hermanos de la Igualdad, Libertad y Fraternidad, a (Toulouse y Marsella) como pago a la mierda de armamento que les habían enviado, que valoraron en 150 millones de pesetas, antes de firmar los pactos de no intervención, estos también son unos buenos elementos cuando de la pasta ajena y el expolio se trata. África que grande EREs.

Y como se da por hecho las 300 cajas restante, FUERON GUARDADAS A BUEN RECAUDO unas 67.5 tn. Pero eso será para otra historia allende los mares.

Enviaron estos ineptos, muy similares a los ineptos de la nueva política, salvo que con mucha más preparación académica los de antaño, un total de 510 toneladas a Moscú y 193 a Francia. Así que a seguir ejerciendo el voto con libertad, que los buenos republicanos socialistas lo que no consigan en el parlamento con los votos lo conseguirán en las calles con la insurrección, a lo Largo Caballero.

¿Se repetirá la historia? ¿Qué empresa del Ibex, o sin Ibex, permitiría una gestión como la que hizo Solbes y su ZP sin consecuencias? ¿Por qué se van de rositas tanto de las empresas públicas como del Gobierno? ¿No son una casta son lo siguiente, por mucho que sean necesarios?

¿Tenemos que aguantar a todos estos que dicen que no están bien pagados? y por último se declarará culpable alguna vez Zapatero del daño y dolor hecho a España; como lo hizo Indalecio Prieto, en 1942 en su exilio dorado en Méjico ante su "conciencia" ante el partido socialista y ante España entera de su participación en el MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.