Día Mundial de la libertad y de la libertad de prensa

El día 03 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, por iniciativa de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1993.

Ante tantas vicisitudes que el mundo sufre y seguirá sufriendo, debemos reflexionar algunos puntos sobre esta cuestión.

- Podríamos pensar-reflexionar-meditar que la libertad de prensa es un producto directo de la libertad de conciencia-consciencia-pensamiento-expresión-publicación, y por consecuencia de prensa.

Que no es un producto secundario del ser humano individual, grupal-colectivo, social-sociedades, culturas-ideologías-filosofías-religiones, del Estado. Sino un producto esencial de la humanidad, del ser humano.

- La libertad sería uno de los grandes trascendentales medievales, diríamos con la filosofía devenida-descubierta en siglos, que la libertad-verdad-bondad-belleza-justicia-equidad-paz y otros grandes valores, son como una misma figura geométrica que se interrelacionan sus lados, sus áreas, sus caras, sus vértices, sus diámetros.

Herir la libertad, sea la que sea, al final, condiciona el resto de libertades, herir la libertad de prensa-expresión-publicación hiere todos los demás grandes valores-factores que la humanidad ha ido descubriendo-inventando-diseñando-probando durante siglos y milenios. Ciertamente, la cristalización de las libertades y de los valores debe ser ponderada-matizada-analizada-racionalizada con y en la gran entidad de múltiples realidades-realismos-prudencias-equidistancias según la legalidad-jurisprudencia más justa posible.

Por eso mismo, la libertad siempre es un producto que va relacionado con los grandes trascendentales-principios-axiomas de la ontología-antropología-metafísica-psicología del ser humano.

- Existen diversos tipos de libertades, una de ellas es la libertad de prensa-publicación-expresión-investigación-creación. Que son libertades que van unidas-relacionadas-condicionadas-interrelacionadas entre sí y con otros grandes principios-fundamentos.

Por lo cual, diríamos existen planos del concepto de libertad, entre otros, libertad de expresión y libertad de acción, libertad interior y libertad exterior, libertad de y libertad para.

La libertad de prensa-expresión-publicación-investigación-difusión, entraría diríamos en la libertad de "pensamiento-conciencia-consciencia". Es decir, "la libertad de expresar ideas", no necesariamente todas las ideas, después se deben llevar a la práctica, o todas sean convenientes, o todas sean adecuadas, o todas sean armoniosas, o todas sean incluso correctas desde muchos puntos de vista.

Pero esa primera libertad de pensar-expresar-publicar-prensa, esa primera libertad, que un individuo o colectivo o ideología o cultura pueda expresar una idea-concepto-enunciado, pongamos un ejemplo, "es conveniente que no esté prohibido tomar azúcar". Pongo este ejemplo, que creo que en ningún lugar del mundo está prohibido. Este concepto-idea, entraría en la libertad de expresión-publicación, y porque una persona o un colectivo indiquen esto, no debe ser castigado-sancionado-prohibido-silenciado-marginado esa persona o entidad que defiende este supuesto principio-idea-concepto. Ciertamente, la aplicación de ese principio, de no estar prohibida el consumo de azúcar, "la aplicación ya sería una cuestión de armonización-mutuo acuerdo de todas las fuerzas y estratos sociales y culturales e ideológicos", de esa sociedad o del mundo se pusiesen de acuerdo y lo materializasen.

Por consecuencia, en la libertad de prensa, estamos abogando, por ese derecho de expresar, "que la tierra es redonda y que la tierra da vueltas alrededor del sol", y no ser castigado, ni sancionado, ni perjudicado, ni minusvalorado, ni ninguneado, ni que la carrera profesional se vea impelida e impedida, de ningún modo, y después, el tiempo y la sociedad y las diversas entidades verán y estudiarán si es verdad que la tierra da vueltas alrededor del sol o el sol da vueltas alrededor de la tierra.

- Ciertamente, también, creo que hay que pensar en una contrapartida por parte de la prensa y de los pensadores-escritores-autores-literatos-filósofos-científicos en relación a la sociedad, y es que éstos deben proponer ideas-conceptos, que según su fuero interno sean verdaderos y bondadosos, pero también intentar mediar-armonizar con la sociedad, con el bien de la sociedad y con la justicia-equidad-paz de esa misma sociedad. Es decir, la prudencia y racionalidad debe ser un elemento esencial, o dicho de otro modo, la "libertad de prensa y expresión, debe ser respetuosa con todos los múltiples valores que antes hemos indicado", con eso no queremos decir, que no halla que ir más allá del presente, pero siempre, libertad con respeto, libertad con racionalidad, libertad con el máximo grado de verdad, libertad con argumentos y demostraciones.

- La prensa como entidades, que están conformadas, en sí mismas, por múltiples realidades, son empresas, son a su vez, subentidades ideológicas, son realidades insertas en el gran mundo de la economía-sociedad-cultura-ideología. A mi modo de ver, hoy más que nunca, la prensa, la prensa digital, debe, en mi modesto entender intentar conseguir dos realidades-objetivos-metas.

Primero, intentar que todos los medios digitales, intenten aprehender, y hoy lo permite la tecnología, nuevas subsecciones que otros medios tienen o existen en la sociedad. Así la prensa digital, se irá convirtiendo, la local, provincial, regional, nacional, mundial en unos medios educativos y culturales y periodísticos de gran calado. Porque tendrán todo tipos de secciones y subsecciones. Serán grandes enciclopedias de la información diaria.

Segundo, que al menos, en la sección de opinión, aunque cada medio de prensa, tenga su ideología tengan total libertad, que en esa sección, cualquier persona, que sea respetuosa, y que haya demostrado o demuestre un mínimo o suficiente grado de racionalidad y de prudencia y de argumentación, tenga libertad de publicar sus artículos de opinión. Aquí sugiero, si quieren existan dos secciones de opinión, la primera en la que ese medio tenga sus grandes firmas, y una secundaria, en la que haya más libertad de distintas firmas y autores, aunque no encajen con la gran línea de dicho medio o periódico. Es decir, la libertad de prensa que exige la prensa con suma razón, la apliquen ellos mismos en sus medios. Porque pan queremos para nosotros, pero a veces, no para los demás, libertad para nosotros, pero a veces, no para los demás.

Creo que la libertad de prensa que la prensa exige, que la sociedad necesita, también se debe materializar, en que los diversos, miles o docenas de miles de periódicos que existen en el mundo, especialmente los digitales, proporcionen en su seno, en sus columnas de opinión, mas libertad, es decir, más autores. Entonces creo que la libertad de prensa, se irá materializando más, se irá concretizando más, se irá cristalizando más. Cada medio entonces tendrá su línea editorial, su ideología y sus fines, pero al mismo tiempo, en su sección de opinión, esa doble posibilidad que antes he indicado, tendrá una enorme libertad de pensamiento y de prensa y de publicación.

Para terminar, indicar que sin libertad de prensa-investigación-expresión-publicación, la libertad de conciencia-consciencia se limita, y por consecuencia, la verdad-bondad-justicia-paz, tarde o temprano se limita enormemente. La libertad de prensa-publicación es el medio que los humanes y humanos y humanas, han creado o dispuesto, para seguir evolucionando poco a poco, y así, se vaya progresando poco a poco, en paz y en tolerancia y en mutuo acuerdo y si es posible con el mayor grado de justicia y equidad y prudencia y racionalidad y sentido común. A más libertad de prensa más pan y más riqueza, a menos libertad de prensa menos pan y menos riqueza, riqueza en todos los sentidos y sectores...

http://filosliterarte.blogspot.com.es