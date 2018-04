Carlos Herrera: "Los leninistas de Podemos utilizan la guadaña como disciplina de partido"

Señoras, señores, me alegro, buenos días:

¿Qué tal están damas y caballeros? Es jueves. Es 19 de abril del 2018. Va a ser otro día soleado, otro día primaveral. Esa primavera que por fin ha llegado. Miren, curiosamente donde puede llover es en Canarias, eh. Predomina el tiempo estable, las temperaturas si quieren ustedes bajan un poco y el escenario de las noticias está un tanto entretenido.

Un tanto entretenido sobre todo por aquellas cosas que hablan de la pasión de los seres humanos en determinados colectivos por hacerse con el poder, por echar al que está, por hacer ver que todo está muy bonito, que todo es fantástico, pero luego en realidad no es tan fantástico, etcétera, etcétera.

¿Y eso a qué viene? Pues eso viene directamente a lo que esta ocurriendo en el interior de Podemos. En el interior de Podemos que está empezando a vivir determinadas... Eso que se llamaba luchas intestinas, más intestinas que nunca entre determinados números 2 y el liderazgo de los Chauchescu. Es decir, de Pablo Iglesias fundamentalmente acompañado de la que será la madre de sus hijos, Irene Montero.

Ayer se conoció, se lo venimos contando esta mañana, un documento en el que Carolina Bescansa proponía a Íñigo Errejón un plan para desalojar a Pablo Iglesias de la secretaría general. ¿Y en qué consistía eso?

En yo voy contigo a las primarias para la comunidad y luego tú me ayudas a mí para sustituir a Iglesias en las generales del 2020. Claro, una vez se supo todo eso tanto el uno como el otro se quitaron de en medio y dijeron:

"No, yo no era; espérate; este documento es una tontería; se ha filtrado: no debería haberse filtrado; a mí que no me digan; yo no, por favor; cómo vas a pensar eso; etcétera, etcétera, etcétera".