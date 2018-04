Huyendo de la quema

de los currículos

van unos tras otros

todos los políticos

que se encaramaron

falseando títulos

en la mamandurria

de partidos frívolos.

Ahora se borran

de hacer el ridículo.

Ahora se corren

de tanto onanismo.

Ahora les llaman

tontos y listillos

las redes sociales

y los periodistos.

No tienen excusa.

Han sido unos pillos

y los han pillado

hozando el hocico,

como jabalíes,

como ratoncitos,

como pajarracos,

como pajaricos.

Anda y que les den

por donde han urdido

tamañas patrañas

los aquí aludidos:

Ada, Ximo, Cristi,

Puigde, Bernat, Íñigo...

Son muchos, lo siento,

me canso, no sigo.