Francisco Hernández: "Sujeto, verbo y predicado"

Sujeto Puigpodemos, verbo: es y predicado, el jefe de los violentos rebeldes independentistas, paniaguados empresarios de la subvención de la Generalidad (Como esos que pagan sus impuestos en Irlanda del Norte) y consentidos por los tres poderes del Estado, durante los últimos 35 años.

¿Donde estaban los jueces?,¿Dónde estaba la separación de poderes). Cuando se pare la ley antiterrorista, el espíritu de la ley va dirigido a favor del estado para poder parar la sangría que costó cerca de un millar de muertos y unos miles de heridos. Toda violencia efectuada en las calles con objetivos ideológicos; políticos y con el fin de cuestionar un gobierno, no necesariamente debe ser armado para considerarlo rebelión.

Ya puede decir el coletas lo que quiera, no es comparable el cortar una calle con el fin de conseguir que no se construya un aparcamiento que cortar una autovía, con fines políticos con el objetivo de desgastar cuestionar, chantajear a un estado y empleando una violencia extrema contra materiales, equipos y personas.

Al coletas le parece bien que la policía en Venezuela pueda asesinar en las calles a la oposición, igual que disfruta cuándo aquí la patean, en la manifestación de " rodeando el Congreso" por ejemplo, el lugar donde se representa a la soberanía del pueblo, pero todo el pueblo; no solo una parte, Puigpodemos junto con el apoyo de los que dicen ser demócratas que asaltaran el cielo por la fuerza, con los medios de comunicación como es la TV3 esa que el 6.25 no a dejado intervenir, que es lo que tiene que decirse y no se dice y que mi querida Sorayita asume en pos de un máximo consenso.

Y algún que otro empresario de estómago agradecido, es él, el que esta marcando el ritmo de la política nacional. Y ahora después de no se cuantos días del 155, estos ineptos de maese Rajoy se dan cuenta que esas embajadas que nos cuestan a todos los españoles 12 millones de euracos que se sepa, y que han permitido que paguen comilonas, vacaciones y demás prebendas, junto a algún exministro de Asuntos Exteriores que va de tertulia en tertulia y de publicación en publicación poniéndose flores de sus gestiones y enfrentamientos sentimentales, emocionales con los lideres independentistas catalanes, al que solo le falta colocarse alguna medalla al mérito Nacional.

Y algunos dícense periodistas de primer nivel, de periódicos tan importantes, en sus respectivos países, Inglaterra, USA.- ¿Qué le habrán regalado al corresponsal del New York Time? O incluso la Alemania que dos veces en el siglo pasado tanto dolor le ocasionó al mundo, sumiéndolo en sendos enfrentamientos, por el terror nacionalista e independentista de los salvadores de sus respectivos pueblos. ¿Qué ha hecho el gobierno en el exterior a nivel información? Nada. Con embajadores tipo el manda huevos ya me contarán.

Como es posible que el muy honorable expresidentes de la generalidad en el exilio tenga el poder de convocar a los medios y se le preste la atención que se le presta sin que nadie haga nada por evitarlo. O va a ser verdad que a maese Rajoy le viene de perlas que este inútil continúe dando ruedas de prensa e intentando paralizar la política nacional, además del dinero que se esta perdiendo, una décima según el BCE, unos 10.000 millóncejos.

¿Por qué no se han cepillado ya al director de la TV3.? Una batalla ideológica es imposible ganarla si no se tienen controladas las comunicaciones. ¿Quién les está pagando las nóminas bestiales a estos de la tv3? Si la mitad de los mozos están rebotados y la otra mitad tiene miedo, el trapero pasaba por allí, los multimillonarios pujoles ya pertenecen al olvido y la tv3 vende a diario ideología independentista.

Va a ser imposible conformar una mayoría constitucional, porque el partido socialista es imposible que levante la presión necesaria, puesto que durante los últimos 40 años no han sido ambiguos, han sido tan nacionalistas como los sublevados, solo que camuflados como los lagartos en el desierto.

El partido socialista de los llamados obreros españoles, nunca ha existido en Cataluña. Estoy convencido que doblaría los refutados si fuesen socialistas de verdad, no socialistas catalanes, vascos e incluso gallegos. Lástima de dinero el gastado en justicia para tan solo inhabilitar al Señor Chávez debe de estar acojonado el tío en el banquillo, menudo juicio de pantomima en mi opinión, cuando ignora que se habían cepillado 841 millones de euros de los que él era el guardián.

Que por cierto como dice el Ferrari del periodismo, el Señor Fernando Jáuregui en su tertulia televisiva, hay que tener huevos para decir que este lunes pasado los jueces han trabajado mucho, incluso con exceso, otro periodista cangrejo de esos que no se sabe si viene o va. Le pasa como al otro, socialdemócrata son capaces de justificar lo injustificable, comenzando siempre igual en sus alocuciones calenturientas de socialdemocracia: "Dicho esto, Bla Bla".

Porque ellos están seguros de que son personas honradas y que no se han llevado nada. Y les conocen de hace muchos años. Pero es que el 6.25, que sobrepasa los 100.000 euros brutos anuales por no hacer nada; pide a grito limpio que la Señora Republicana Cifuentes dimita de su Presidencia de Gobierno, este también tiene huevos.

Y para rematar el muy leal y bien preparado Aguado, arropado por los lideres Naranjotes, se descuelga hoy diciendo que la prueba es que pide la renuncia a su curso monográfico, que si hubiera conseguido su curso de chichinabo con sangre, sudor y lágrimas no renunciaría a el, hijo mío no vas a ganar para injertos de pelo a este ritmo calvo antes de acabar la legislatura.

Rula por ahí un artículo que no se que Universidad Española, esa que no aparece en las doscientas primeras del mundo, al titulado con un curso de alto periodismo, a un centenar de chinos de la China Roja que no saben decir ni jota en español. Ya ven como son los cursos, lo que interesa es el trinque universitario, al ritmo que vamos pronto empezaremos a sentar en los banquillos a los rectores de universidad me temo. Ya ven lo que está pasando en los ayuntamientos, los interventores no firman, no porque tengan dudas, al contrario porque tienen miedo.

Y para terminar felicitar desde aquí a mi exalcalde cartagenero cafetero, ese que selló la alcaldía en una servilleta in extremis pactando con todo quisqui, el buen hombre tiene un problema con el verbo fácil, y esta carente de educación. Un exalcalde de la Trimilenaria Ciudad Departamental que tilda a la candidata del PP " Peluca rubia con labios....." Se puede ser más hijo de su Gran Madre.

Viva Cartagena

Francisco Hernández.