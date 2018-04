PSOE y Podemos hermanados con los okupas

"El Congreso aprueba el desalojo exprés de las viviendas particulares ocupadas"

Ya era hora.

Me voy a dirigir sobre todo al PSOE en general y a Pedro Sánchez en particular. De la pandilla, la cáfila de Podemos esperábamos que se opusiera a esta ley pues ellos son lo que son: unos antisistema que quieren derribar las instituciones para ocupar ellos todo el poder. Es por eso que están con los okupas, imagen paradigmática de los antisistema. Ya lo dijo Lenin: "El comunismo es todo el poder para los soviets más la electrificación de todo el país" En el caso de que Podemos y franquicias llegaran al poder, el país quedaría, no electrificado, sino electrocutado. Siendo ellos okupas de la casta a la que tanto criticaron, como no van a estar en contra de esta ley exprés. Pero y el PSOE y su secretario general ¿qué es lo que pretenden con negarse a una ley que viene a impedir que unos delincuentes se apoderen de la vivienda de una familia que trabajó duramente y durante muchos años para adquirirla? A veces uno se plantea si de las siglas del PSOE deberían quitar la O de obrero porque la mayoría de las familias que se ven en la calle por una okupación de su vivienda, son familias obreras. Parece ser que el PSOE en general y Pedro Sánchez en particular tienen la piel muy fina y sensible para con los delincuentes okupas, mientras olvidan a las personas que se han visto en la calle por el asalto a sus viviendas. Digo yo que, si tan preocupados están por la situación a la que abocarán a partir de ahora quienes okupen una vivienda, todos los políticos del PSOE y todos sus militantes, podrían acogerlos en las suyas. No estaban ni están preocupados por esa familia que al volver de una semana de vacaciones han visto como no han podido acceder a su vivienda okupada por estos delincuentes que se justifican a sí mismos aduciendo que "tienen derecho a una vivienda"; como si los derechos se regalaran. Miren ustedes señores okupas y señores del PSOE, los derechos se ganan, y se ganan aportando a la sociedad y no aprovechándose de los resquicios que esta deja para vivir del cuento y poniendo a dormir al raso a hombres, mujeres y niños. Bienvenida sea esta ley exprés que va a poner en su sitio a quienes están contra el sistema, pero se aprovechan del mismo, y a las mafias que mercadean miserablemente con la vivienda okupada desde la impunidad y la complacencia con las que les protegen alcaldesas de Madrid y Barcelona.

Esto de negarse a esta ley, era de esperar de Podemos, franquicias y similares; pero ¿del PSOE? Cree acaso Pedro Sánchez que los ciudadanos normales, los que viven dentro de la ley y pagan sus impuestos no van a tomar nota de su posición frente a esta ley. Lo que habría que preguntarse es ¿Quién va a votar a un partido que ha pasado de gobernar muchos años en España a un partido que arropa a delincuentes?

¿QUO VADIS PSOE? ¿QUO VADIS SR. SÁNCHEZ?