¿Cuántos campos de concentración existieron?

Según el Holocausto Memorial Museum de Washington con su proyecto de Enciclopedia y Guetos, ha obtenido "42,500 campos de concentración, guetos, factorías de trabajos forzados [...]. En total entre 15 y 20 millones de personas murieron o estuvieron internadas en esos centros" (Emili j. Blasco, ABC, digital, 05 marzo 2013).

A esto hay que añadir los campos de concentración en toda Eurasia de todas las ideologías, no solo en esa misma época, diríamos de los años treinta y cuarenta, sino anterior y posterior, o si se quiere, en todo el siglo veinte. No solo estamos hablando de campos de prisioneros, con una serie de reglas y normas, en mayor o menor dadas por la Convención de Ginebra para los prisioneros de guerra, y supervisadas en mayor o menor grado por la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales. Por tanto, hay que hacerse algunas preguntas.

- Ciertamente, los campos de concentración, los de exterminio, como todo lo que sucede, siempre tiene precedentes en la historia, pero no cabe duda que las "no-democracias del siglo veinte" los llevaron, al menos, las no-democracias de un color y de otro, las llevaron a extremos como jamás el mundo las ha visto o conocido.

Diríamos que se aplicaron metodologías de la era industrial del momento para este fin, para ese concepto de campo de concentración y al concepto de campo de trabajo y al concepto de campo de exterminio, con sus diferencias y matices, pero que "es o debe ser diferente al concepto de campo de prisioneros", como antes hemos indicado.

- Es un misterio y un enigma, al menos para mí, que aunque me he esforzado en conocer, el número de campos de concentración y exterminio, en Eurasia, de unas ideologías y de otras, de unas sociedades y Estados y de otros, todavía no se sabe o no se conoce, o no se difunde, qué número existieron, aunque sea aproximado, cuántas personas pasaron por ellos, cuántos no salieron de ellos.

Por consecuencia, sería necesario abordar dicho problema y dicha cuestión, que los historiadores nos informen, con la poca o mucha información que haya quedado, que por países-sociedades-Estados, por periodos históricos o décadas del siglo veinte, se intente averiguar, primero, cuántos campos de concentración existieron, cuántos campos de exterminio, cuántas personas pasaron por ellos, cuántas murieron en ellos...

- Existe un motivo de enorme preocupación y reflexión, que es el siguiente, en pocos años, ni siquiera llegó a una década, cuándo de casi la nada, surgieron, florecieron como hongos de una noche al amanecer, al principio, docenas de campos de concentración, después cientos de campos de concentración.

Es un misterio, como en tan poco tiempo, diversos regímenes políticos, fueron capaces de crear la teorización del campo de concentración, de aplicar los primeros experimentos, y después, extenderlos en número y en cantidad, en organización, en infraestructura, etc.

- En lo anterior va incluido, países-sociedades-Estados, que por un lado, podrían defender grandes ideales sobre el ser humano y la humanidad, de libertad-justicia-solidaridad-etc., o por otro lado, países-sociedades-Estados que estaban cultural y científicamente muy avanzados en su época. Es decir, se produjeron en sociedades-Estados, diferentes, diversos, con distinta ideología de base, o distinta ideología que tomaron el poder, y en unos años, aplicaron este sistema de control de la población, de pueblos, de otras ideologías, del diferente, etc.

Ciertamente, se indica, que igual que se aprenden técnicas e ideas y metodologías diversos sobres diferentes temas o cuestiones, ideologías radicales de diferente color, aplicaron "instrumentos y metodologías en este sector de la realidad, es decir, aprendieron de los campos de concentración del adversario o del enemigo".

- Se habla solo en Europa de "30.000 campos de trabajo forzados, 1150 guetos judíos, 980 campos de concentración, 500 burdeles de prostitución obligada, y miles de centros para practicar la eutanasia [...] y forzar abortos" (Ib. ABC, digital, 05 marzo 2013).

Y todo esto, sin hablar de genocidios ocurridos en el siglo veinte, o mejor a finales del siglo diecinueve, mas el siglo veinte... ya que el concepto de genocidio puede ser causado por diferentes formas y maneras, que algunos pueden ir unidos a los campos de exterminio, pero otros, han tenido una materialización y conceptualización diferente.

- Para terminar la gran lección que podemos aprender y aprehender del siglo veinte, es que sociedades-países-Estados cayeron, diríamos en crisis, económicas-sociales-morales graves, países-sociedades-Estados que pudieron ser y estar muy desarrollados o poco, comparados con su época, y que en pocos años pueden tomar el poder ideologías no moderadas, y sin darse cuenta, sin darnos cuenta, por multitud de factores-variables, especialmente, la irracionalidad enorme humana, tanto individual o colectiva, se puede caer en aberraciones sociopolíticas, como hemos visto en el siglo veinte.

Creo que recordar esto, es esencial, porque después a toro pasado, se pueden dar muchas explicaciones, en el fondo, sin encontrar las razones profundas de tanta iniquidad-crueldad-violencia-muerte..., porque no nos engañemos, el misterio del mal, lo explique Arend, Leibniz, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Clausewitz o lo explique otra multitud de teorías-hipótesis-explicaciones, no se ha encontrado, cómo de la noche a la mañana, países-sociedades-Estados, con graves problemas, pero con una base seria y firme, de un respeto al Derecho, al Derecho de su época, surgieron y florecieron, en toda Eurasia, gestionadas por diversas ideologías, no solo docenas, sino cientos de campos de campos de concentración, de trabajo, de exterminio que en ellos estuvieron-sufrieron docenas de millones de seres humanos, murieron, docenas de millones de seres humanos. ¿Cómo pudo suceder esto en el siglo XX?

¡Es duro decirlo, pero en el nivel profundo, antropológico-psicológico-moral, usted y yo, nosotros no somos mejores que la generación de seres humanos de hace setenta u ochenta o sesenta años, seamos de una cultura-ideología-religión-filosofía-metafísica o seamos de otra, estemos o estuviesen viviendo-existiendo en una zona de Eurasia o en otra, en el Extremo Oriente, en Centro de Asia, en el Oeste de Eurasia...!

