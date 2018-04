Francisco Hernández: "¡Tu no te ríes con, te ríes de! Sectario"

Humoristas que bajo el amparo de la libertad de expresión son tan viles y ruines que es inimaginable lo sinvergüenzas que pueden llegar a ser, este que apodan con el Gran Guallomin y su advenedizo compañero, unos, que otros le llaman Don Piso ya que es propietario de mas de 20 inmuebles, que es muy fácil que los haya conseguido con su trabajo y esfuerzo, pero que trabajo amigos, el humor más negro y más rancio posible, siempre en la misma dirección y siempre sobre los seres más débiles y más indefensos, sin protección alguna este que no tendría huevos a cagarse en la mezquita de la M-30 pero tiene huevos a echar toda la mierda posible sobre los católicos,

Mira Guallomin que te llame la atención que los ministros ambos canten el himno de la legión, te lo paso, ya que tú solo sabes cantar la maldita internacional con el puño cerrado, la hoz y el martillo pilón con el que han degollado y masacrado a más de 100 millones de seres humanos, pero como sois comuneros, nada que decir.

Que te rías del JEMAD por decir lo que ha dicho y todo el mundo lo sabe, con la excepción de los ineptos políticos carentes de testosterona y que saben que no es nada popular entre el Rojerio el llegar al dos por ciento del producto interior bruto para la defensa, "alcacil sin cañones no hay mantequilla". Tendrías que estar 2000 años en una escuela de filosofía para llegar a entenderlo.

Y que ridiculices a cuatro lejías porque tienen algo de tripita no te lo voy a permitir desde mi opinión, porque esos legionarios han pasado muchos días de miedo y hambre en misiones exteriores. Miedo porque Dios te libre de no tenerlo cuando vas al combate y hambre porque han dado infinidad de veces su ración de campaña a los niños hambrientos en todas partes que han intervenido. Para que un hijo de tu santa y druida madre te rías de ellos de esa manera que te has reído en la mierda de programa y con la mierda de guionista que te dirige. Tu que estas rodeado de obreros milieuristas cuando haces tu humor, y te llevas los pastizales. Claro que si los infestos politicuchos en un consejo de ministros a escondidas no os hubiesen otorgado los canales de los cuales disponéis, probablemente tú no tendrías cabida ni espacio en tu secta.

Un tío que dice que tiene entre 18 y 20 inmuebles, con tan solo una mísera hipoteca de 135.000 euros, y a través de su empresa de espectáculos SL. Maneja unos 391.818 euros; de donde el 87% de los costes salariales van para él y el 13% para los demás.

En 2015 declaró unos beneficios de 12.234 euros, la sociedad tiene unos activos de 2.3 millones de euros, dueño de la discográfica 18 chulos, la empresa arrojó unos beneficios de 622,78 euritos. Todo conseguido con el fruto de su trabajo. Médico de profesión, que tan solo ejerció en el servicio militar, de enfermería en enfermería recetando antigripales de las FAS y jarabe balsámico. Presentador de televisión algo así como el coletas, actor de películas del régimen cultural de la socialdemocracia, músico de garitos, escritor, columnista y como colofón, Humorista, el payaso lo hace excesivamente bien. Lástima de hombre tan preparado, debía el Naranjón presentarlo para alguna alcaldía, con el bien que podía estar haciendo a la humanidad en un hospital.

Pero claro solo tendría un pisito de protección Autonómica; con la cara dura que tiene seria un buen forense, no se le quejarían los clientes y se reirían un monzón con. Salio de publico por la pasta, y ha vendido 100.000 copias de su libro ( no estamos solo) donde justifica en clave de humor la España de hoy, consecuencia de la España de ayer.

Un bien nacido, bien comido y bien estudiado hijo de buenos druidas. Pues este hijo de sus farmacéuticos padres, es un progresista que es capaz de ridiculizar a un cuerpo del caballeros legionarios que desde su creación llevan más de 10.000 muertos para que sinvergüenzas como el puedan vivir como viven. De esos legionarios que se rió el otro día por su tripitas, junto al advenedizo cooperante, tan solo porque tienen los huevos de honrar al Cristo de la Buena Muerte, ese que la difunta ministra Chacon, en paz descanse ya se quiso presuntamente cargar, junto a los Toledanos.

La legión creada en 1920, por José Millán-Astray y encuadrada dentro del Ejército de Tierra español. Actualmente consta de los tercios <<Gran Capitán>> 1º de la legión, y <<Duque de Alba>> 2º de la legión, de la brigada << Rey Alfonso XIII>> II de la legión, una BOP compuesta a su vez por los tercios << Don Juan de Austria>> 3º de la legión y <<Alejandro Farnesio>> 4º de la legión; la Brigada forma parte de la División CASTILLEJOS, mientras que los tercios <<duque de Alba>> y << Gran Capitán>> pertenecen a las Comandancias Generales de Ceuta y Mellilla respectivamente.

Desde 2016 infantería ligera de acción rápida y polivalente con entre 10.000 y 15000 hombre. Guallomin su patrón El Cristo de la Buena Muerte de la Congregación de MENA, Málaga. Su lema.- <Legionarios a luchar legionarios a morir> <!viva la muerte ¡> o <A mi la legión > mientras tu estabas en la enfermería recetando octalidones, ellos con sus mascotas: borregos, cabras, jabalíes, macacos y carneros, estuvieron en Afganistán donde con los caídos del ejercito del aire tuvieron 100 muertos, en bosnia 23 muertos, en Líbano 12 muertos, en Irak 12 muertos, en Kosovo 11 muertos, Haití 4 muertos, en guinea ecuatorial 3 muertos, en el golfo pérsico 2 muertos, en el Salvador 1 muerto en Guatemala 1 muerto en Timor Oriental 1 muerto e Indonesia 1 muerto total 171 muertos de las FAS para que tu puedas salir en tu canal de televisión, reírte de sus tripitas, y poder ejercer tu derecho de expresión, siempre en la misma dirección. Y poder seguir invirtiendo tus miserables ingresos en buenos inmuebles, en un país donde la gente muere para garantizar tu derecho a la propiedad. Ellos por un complemento mensual de 1500 euros, lo que tu debes cobrar por un ratito en la tele basura del intermedio, recibiendo tiros, bombazos y dando sus raciones a la población civil, además de asistencia médica, educación escolar y adiestramiento. Todo para que tu te rías de la mantequilla y de sus tripitas.

La legión no olvida a sus muertos por mucho que os joda a los progres bien comidos. Tu tiene muchos premios de sofá, ellos tienen Cruces Laureadas de San Fernando, 22 medallas militares colectivas, la Cruz de Guerra Francesa con Palma de Oro, 22 Cruces Laureadas individuales y 211 medallas militares individuales no voy hacer ninguna referencia a la guerra del Rif, ni la guerra Incivil, ni la guerra de Ifni, para no herir tu sensibilidad progre.

Millán -Astray llegó a la conclusión de que España necesitaba un cuerpo de soldados profesionales NO de Remplazo, con una moral y espíritu de cuerpo, que fueran equiparables a la legión extranjeras francesa.

La legión es la culminación de su proyecto personal tras los resultados desfavorables a los avatares españoles en las guerras coloniales. De ellos echaron mano tus compinches republicanos en la revolución de fallida del 34.

De (1972-1975) abandonaron el Sahara ESPAÑOL, tras la Marcha Verde, miles de civiles Marroquíes engañados se pusieron en marcha, deteniéndose al llegar a los campos minados tras cortar las alambradas, en el gobierno el Orejones que a saber que negoció en los acuerdos de Rabat con el padre del hassansito feliz, con un Jefe del

Estado en fase terminal, dejaron los cobardes politicos el Sahara Español en manos de Marruecos-Mauritania, cuando debimos haberlo entregado al pueblo Saharauis. Y Marruecos repoblando y haciendo caso omiso de las resoluciones ONU, haciendo kilómetros y kilómetros de muros achicando el Sahara hasta echar a los verdaderos moradores del Sahara. Pero esos muros os importan dos melvas, son los del Trump, o los de Ceuta y melilla los que os molestan, aunque fuera zapatitos el que los llenara de concertinas. Así que continua en tu línea que seguro tendrás infinitos años de felicidad. Solo mueren las buenas personas. LEGIONARIOS A MORIR.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.