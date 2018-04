ZP, el indigente cultural

Es como la peste. Se le ve de lejos. Pues aun a larga distancia, el gentío sale de najas. Su presencia presagia una enfermedad contagiosa. El resentimiento, la memoria histérica. Ahora, los exiliados venezolanos (Veppx), que no son gilipollas, le han dado un puntapié en el trasero que para qué los podólogos y traumatólogos en la reposición de huesos tras la patada a seguir. Su escasez de masa encefálica le hace ir de aquí para allá y vuelta a empezar porque sigue obsesionado con su abuelo el capitán Lozano, un traidor a La Patria, que estuvo a las órdenes de Franco en la revolución de Asturias y, durante la contienda civil, a los prisioneros nacionales les metía en una zanja, los cubría de tierra hasta los ojos y entonces el "valiente" republicano descerrajaba las cabezas con un certero tiro a la nuca.

Esta añoranza del odio la ha seguido y la está siguiendo un tal Sánchez, alumno aventajado del zapaterismo, sobresaliente cum laude, caca de la vaca. Que también reniega de su abuelo, el general Castejón. Este dúo de tontos se cree que son cabo furriel con mando en plaza. Pero a lo que iba: ZP, el peor presidente de España desde Fernando VII hasta nuestros días le han declarado persona non grata los exiliados venezolanos que viven en Miami. Pero no sólo allí sino en León, donde, por cierto, se echó de novia a la no menos zurupeta Leire Pajín, y también está vetado en el pueblo coruñés de Fene.

¿Cuánto daño a hecho este politiquillo de tres al cuarto para que España esté viviendo una de las etapas más lamentables de la historia contemporánea? Situación -todo hay que decirlo- que desgraciadamente Mariano Rajoy no ha sabido corregir. De ahí que algún politólogo, con nombre de empresa de autocares (Alsa) en diminutivo femenino, singular (ina) se haya mofado de él por la Onda bajo 0, con frases irrespetuosas e irreverentes muy al uso de la mofa y la befa que nos presiden los pandilleros que pueblan los escaños de la Carrera de San Jerónimo? ¿Y qué decir, para no alargarme, del golpe de Estado que por culpa de ZP (venid y vamos todos) se vive en Cataluña?

Algunos tontos hasta se creen medio listos e incluso hablan, aunque con fisuras en el pensamiento. De temas serenos y de mucho equilibrio: el origen de la vida, el movimiento continuo, la cuadratura del círculo... Hasta dejar en los anaqueles de la Historia de la Humanidad aseveración tan luminosa como ésta: "La Tierra no es de nadie, es del Viento".