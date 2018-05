Carta a ETA

Mis muy despreciados compatriotas:

59 años después de vuestra fundación venís a "comunicarnos" con una vergonzosa declaración escrita el cese de vuestra actividad política.

Permitidme que me ría.

Durante esos 59 años habéis cosechado unos resultados vomitivos con vuestra "actividad política" ,aunque yo, si me permitís la voy a llamar actividad criminal.

Lleváis a vuestras espaldas 853 muertos según Interior, según la AVT 955, 364 crímenes sin resolver, 6.389 heridos, 2.472 acciones terroristas y no habéis tenido valor para poner la palabra perdón en ese comunicado.

"...un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro.."

Hay otro pueblo, muerto y enterrado que no ha podido ser dueño de su futuro. Les fue arrebatado por un verdugo que no dio ni la cara para cometer repugnante acto.

"...ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático"

Tampoco nosotros tuvimos miedo de vosotros y en una lucha desarmada (en eso vosotros perdíais por muchos juguetes de matar que tuvieseis en vuestro poder), logramos vencer.

3.300 presos, nombres que engrosaban vuestra lista de asesinos, fueron a dar de bruces con los barrotes de una celda donde se supone que debían pagar su pena.

Su pena es mayor y aunque nadie lo reconozca, estoy convencido de que cada noche los nombres y apellidos de todos los que habéis matado os atormentan.

Cada cara al final de su vida, cada palabra en el último momento antes de ser asesinados, lo tenéis grabado, o por lo menos así lo espero yo.

Jamás una meta ha valido una vida.

No podéis vender una disolución, no está en vuestro poder. No podéis disolver algo que los españoles ya destruimos con la ley en la mano y la unión de todos contra vosotros, contra unos asesinos.

No penséis que por mucho que haya cuatro políticos del tres al cuarto que se niegan a condenar cada acto que habéis cometido estáis impunes. Hay una generación que seguirá trasmitiendo el mensaje de unidad de un país entero frente a la barbarie, frente a unos asesinos.

Los españoles hemos estado y estaremos frente a vosotros sin ningún miedo y ningún comunicado emitido de manera victoriosa borrará la verdad.

Vosotros conocéis esa verdad, os derrotamos.

Asimiladlo ya, perdisteis frente a una país desarmado.

Me despido de vosotros no sin antes reconocer a todas las FFCCSE el papel encomiable que tuvieron en vuestra destrucción y mi recuerdo a todos y cada uno de los que matasteis porque nos dieron vida y fuerza para derrotaros a vosotros.

Con todo mi desprecio

L.Q