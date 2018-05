Francisco Hernández: "Mientras viva el PNV, vivirá la ETA"

Tres treguas trampas, necesitaron los terroristas asesinos para rearmarse y reorganizarse cuando la maltrecha democracia española junto a las fuerzas de seguridad los acorralaban. La primera de ellas de la mano de sus hermanos políticos, los Nacionalistas Vascos. Hoy ha dado comienzo la cuarta tregua, una tregua que en mi modesta opinión la encamina el gobierno zapatero. Y le da continuidad el gobierno de maese Rajoy.

Hoy he sentido vergüenza, pena, asco, repugnancia de ver como un estado que dice haber vencido al terrorismo etarra, junto a ese centenar de politicuchos, mediadores y paniaguaos oportunista que viven como dios del dolor de las victimas del terror.

En la Francia que les dio cobertura, en la Francia que les llamaba luchadores, cuando España ya era constitucional y los unos y los otros habían cedido hasta el punto de emprender un camino común y duradero por el bien de las venideras generaciones.

El tribunal constitucional nos los coloca en las instituciones, el tribunal europeo los pone en la calle. Y el hijo de su gran madre, el Yosu ternera, ese que los magistrados y socialdemócratas colocaron en el gobierno vasco y por si fuera poco se hizo cargo de eso que llaman comisión de derechos humanos en 1998. Derechos que las cinco niñas que murieron en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza, no han podido tener. Los sinvergüenzas que han intervenido, ni una sola referencia, ni una sola palabra que les calificara como lo que son, TERRORISTAS.

Decía D. Alfonso un día delante de un micrófono de la conferencia episcopal las siguientes palabras: en el portal de Belén han dejado de tocar las zambombas porque un hijo de Setién, ha puesto una bomba.

Han pedido perdón los Obispos Vascos, esos que el Santo Padre les quitó el monseñor, cuando lo que tenía que haber hecho era quitarlos a ellos, pero mi intelecto no llega a entender que tipo de perdón es el que piden, y el porque piden perdón, estos protectores que han vivido como gato panza arriba en los territorios vascos porque sabían que a ellos no les iban a colocar una bomba lapa en la sotana. Pero igual que estos últimos son los políticos cancerigenos nacionalistas, estos si que estaban asegurados, contra todo riesgo, ni tocarlos. 400.000 vascos salieron del territorio, y los del PNV al chacolí y al pincho y durmiendo tranquilitos. Y papá estado mandando pasta a raudales.

Por eso deduzco que ETA vivirá mientras viva el nacionalismo vasco.

Nacionalistas que se han gastado miles de euros de los que dejan de pagar al resto del estado en darles dietas de viaje a las familias, a esas pobres madre que sin culpa ninguna habían engendrado semejantes hijos de Satanás, ellas al menos pueden visitarlos, las víctimas solo llevar flores a los cementerios.

Y ver a ese que llaman Pachi López, ese que fue Presidente del Gobierno Vasco con los votos del partido popular, actualmente en caída libre, y que seguro que trinca un pastón como todos los demás, que vive de la mamandurria política y que le hace el caldo gordo al 6.25. Decir en TVE 24h, que es el momento de buscar puntos de encuentro entre todos. ¿Se puede ser más inepto? Trescientas familias destrozadas no saben quien mató a sus hijos, a sus nietos a sus esposas, trecientos casos sin resolver, Pachi ¿queremos un punto de encuentro que nos aclare? quien, cuando y porque dio las ordenes de asesinar a esas buenas personas.

Y el Urkullu con esa cara de no haber roto un plato en su vida, pero con el objetivo claro de romper España, pero con bastante mas inteligencia que el tonto útil de puigpodemos, este tío pide la adaptación de la política penitenciaria, este debe de estar en babia, este no debe saber la de terroristas que se llevan puesto en libertad, con tan solo pedir un falso perdón y un falso arrepentimiento. Señor Urkullu si en mi mano estuviera los 400 que quedan los trasladaría a las Islas afortunadas, para que estuvieran fuera de la España peninsular y sus familiares los visitaran por navidad. Claro eso a usted le costaría un montón mas de pasta en dietas de viaje, me gustaría saber la pasta que ha gastado en flores por difuntos, para las victimas.

Y el otro, el de la coleta, "que callen las pistolas para que hablen los políticos" el pueblo es el que habla, y el pueblo quiere justicia, pero justicia divina. Esa que viene del cielo que tu quieres asaltar. Pero claro los socialdemócratas no queréis la prisión perpetua revisable, tenéis miedo de acabar en ellas.

Este país no tiene arreglo, esto es un desastre, no es que seamos diferentes, es que somos extraños, lo decían los del 98 y lo confirmaron los del 27.

ETA ha conseguido una cuarta tregua trampa, ETA esta en las instituciones con el mismo objetivo, la socialdemocracia, la independencia y de la mano de los nacionalismos.

Europa va camino de la destrucción, los franceses con unos problemas sociales de los que la extrema derecha saca petróleo, los ingleses en una salida franca de la comunidad económica, los alemanes y su estado libre asociado de Baviera, dando cobertura informativa y política a puigpodemos los italianos con un carajal político que dura desde que Garibaldi unificó los estados. Los griegos ya ven la que liaron, los turcos europeos metiendo en la cárcel a medio país, los países bajos a sus balcones, a sus porritos, los belgas con sus flamencos y balones y su justicia peculiar.

Quien diría que la vieja Europa se cimenta sobre tres grandes pilares, la democracia Griega, el derecho Romano y los valores Cristianos.

Y aunque no va con el tema, pero tiene correspondencia; el 6.25 no sabe como ahorrar sufrimiento a las familias y dinero a la sanidad pública reduciéndoles trabajo a los médicos. Y acabando con los enfermos terminales con la jodida eutanasia socialdemócrata, será por falta de camas, o es que están enfermos de odio. Otra forma de ejercer el terror.

Por Alfonso, rey de moros y cristianos...... Mio Cid. Por España, ya paso casi un milenio y mirad como estamos.

Francisco Hernández

Viva Cartagena.