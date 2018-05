Olvido y traición

Canta, Oh musa! el horror de aquellos cobardes que descerrajando tiros en la nuca o haciendo explotar bombas al pasar, arrebataron la vida, a cientos de españoles para atemorizar a los demás, en nombre de su orgullo y su prejuicio.

Oh musa! No permitas que el manto del tiempo cubra con su indiferencia la insoportable levedad del ser y el oprobio que durante cuarenta años escalofrió a los hijos de la patria, tuvo en vilo a una nación y castigó su corazón con daños que no pueden inventariarse.

La payasada de Cambais les bains con Otegui y otros etarras recibiendo a "personalidades internacionales bien pagadas" el alcalde de Bayona que los cobijó, Chuatemoc Cárdenas, un mariachi mejicano más desnortado que Zapatero, unos gaiteros irlandeses que se apuntan a todo por la pasta si después pueden beberse unas pintas y un aizcolari presidente del PNV repartiendo abrazos.

Explícame Oh Musa! por qué todas estas "personalidades" de menos de medio pelo y mala reputación han actuado sin autorización del gobierno español, que ya tarda en desautorizarlos y declararlos personas non gratas, actuando como si Zapatero hubiese hecho de mediador entre EEUU y los terroristas que derribaron las Torres gemelas.

Háblame oh Musa! de por qué la oprobiosa "declaración de Arnaga" no habla de terrorismo, ni de víctimas ni de las miles de emboscadas que tendieron unos piraos de una patria introyectada para que las víctimas no pudieran volver a ver a los suyos. Los que han hecho lo que han hecho no mencionan ni de pasada la odisea que nos han hecho pasar tratando de que nos rindiéramos ante el horror, dañándonos el corazón con cada bomba, con cada asesinato a sangre fria, y por supuesto, no tienen derecho a perseguir sus fines, como dice Otegui.

Aquellos que no han dudado en recurrir a las acciones más nefandas para conseguir ahora ese puesto de pedir, no tienen derecho a reclamar nada, mientras permanecen sin juzgar más de trescientos asesinatos, se declaran prescritos crímenes como el de Irene Villa y tantos otros que jamás deben prescribir y pervive el daño irresarcible.

El mal siempre comienza cambiando el nombre de las cosas. La payasada de Arnaga no habla de terrorismo ni de víctimas. ¡Qué palabras se les escapan del cerco de los dientes: "Conflicto, conferencia, acciones armadas ofensivas, mediación, partes," ¿Qué partes? Aquí no hay partes. Hay un estado que debe proteger a sus ciudadanos, y en su caso víctimas, frente a los terroristas y sus cómplices.

ETA sigue persiguiendo su propio procés, sus fines por otros medios con la sangre como alfombra por la que desfilar en busca de su covachuela política, y seguir viviendo a costa del Estado español hasta poder mangonear sólo ellos los dineros de todos, como los separatistas catalanes.

Pero tan escalofriante como ésto, resulta enterarnos al cabo del tiempo que cuando creíamos haber delegado en nuestras instituciones todas las atenciones, consuelo y resarcimiento de los daños físicos y morales irreparables, resulta que algunas víctimas no recibieran ni una sola llamada tras los atentados que destrozaron sus vidas ni de las instituciones locales, ni de las autonómicas ni estatales.

Aquellos que ademas de salvar su biografía y su culo procuran la vuelta de sus compañeros presos, a cárceles más cerca de casa dicen, pedirán a continuación que el menú se lo sirva Arzak. Patriarcado dicen. Allí donde el matriarcado protector ha disculpado a "los chicos" ocultado a asesinos, justificado el terror. Todos recordamos la complicidad de vecinos que aquejados de una escalofriante dislocación de valores o para esconder su temor respondían con "algo habrán hecho". Ese matriarcado ha sido su cielo protector.

Está en juego mucho más de lo que parece. Como si la historia del separatismo hubiera dejado, como el nazismo, poca sangre, dolor y lágrimas.

Oh Musa! No olvides la historia de aquellos salvajes que con secuestros, atentados sangrientos y tiros en la nuca, con el fin de infundir miedo en toda una Nación, acabaron con la vida de aquellos mártires de la democracia española cuyas muertes roerán sus conciencias mientras vivan.

Oh Musa! No olvides a las víctimas.

El olvido seria la traición.