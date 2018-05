Una mentira más: el Nou Camp

Vengo diciendo que todos los documentos gráficos relativos a Cataluña durante el franquismo están proscritos por voluntad propia; o sea, por las huestes independentistas, cuyos antecesores no sólo aplaudieron al general sino que lo vitorearon y poco les faltó para entronizarlo bajo palio. Este capítulo, exclusivo para los desmemoriados soberanistas, está oculto no sólo por ellos sino por la agencia estatal Efe, "para no herir susceptibilidades", cuya documentación es infinita e incalculable.

En coherencia con la política de Franco, ese "gran dictador", el que potenció de forma especial las regiones vasca y catalana, inauguró -que lo sepan- el Nou Camp del F. C. Barcelona, cuyo club blandía el esperpento de que "el Madrid era el equipo del Régimen". Y el de los cojones.

Fue un fiel del generalísimo quien hizo de ministro de ceremonias. José Solís Ruiz, titular de Sindicatos y jefe nacional del Movimiento. Uno de mis entrevistados en la prensa escrita (Nuevo Diario y C-16) cuyas declaraciones, modestia aparte, tenían gran relevancia en los años 70. Pues, bien, en 1957 se inauguró el nuevo campo de los azulgranas, siendo ministro de Educación Física y Deportes José Antonio Elola Olaso. Fue en un partido contra el equipo brasileño del Flamingo siendo presidente del club catalán Miró Sans. Se entonó el himno nacional español y hubo infinidad de banderas rojigualdas junto a las azulgranas y nada de señeras con estelada y otras zarandajas.

El Barça encabeza con 30 títulos la Copa de España, seguido del At. Bilbao con 23, mientras el Real Madrid ocupa la tercera posición en el ranking con 19, y eso que era el equipo del régimen. Por su parte, el club blanco comenzó jugando en el campo de O`Donell y luego en Chamartín que a partir de junio de 1954 sería el estadio Santiago Bernabéu en honor de un hombre humilde pero muy inteligente, que tenía una barquita de remos en Santa Pola bautizada como la "Saeta rubia".

El club merengue encabeza la clasificación por ligas: 33 por 25 del FC. Barcelona.

Y sí, en la época de Franco, el 1 de mayo, Día del Trabajo, se celebraba una fastuosa exhibición en el campo del Bernabéu a cargo de los coros de Educación y Descanso. En la que desfilarían, seguramente, no pocos familiares de obtusos y retorcidos secesionistas que tanto nos dan por culo.

Sirvan estas líneas para refrescar la memoria de los obtusos independentistas catalanes. Y es que casi ningún tonto se sabe tonto y casi todos los tontos no se reconocen tontos del todo ya que al hacerlo supondría gozar de un punto de inteligencia. He dicho.