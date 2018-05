Culpables de la culpa de los otros

Cuando el pasado no se trataba como el presente, y el presente no tenía pasado, la vida se recobraba en ese espacio íntimo de libertad personal que nadie podía tocar, un estado en el que el miedo y la tragedia se anulaban mutuamente. Ciertamente, la vida resultaba casi como de pura casualidad, como si fuera el resultado de la suerte. No había certezas imaginarias, ni tampoco incertidumbres inquietantes. Vivir podía ser una catástrofe cotidiana, un gasto inútil de tiempo, una eternidad cuando se fundía con el sufrimiento. Vivir libres podía parecer un anhelo inalcanzable, pero la experiencia de la propia e íntima libertad permitía albergar esperanzas. A nuestros ojos, otros podían disfrutar de su ideología, expresarla sin tapujos ni límites. Una libertad de la que solo goza el poder constituido de turno. Parecían libres hasta el infinito y su obscena ostentación parecía proporcional a nuestro sentimiento de derrota. Pero eso sí, soñábamos con la libertad con una confianza ciega en que finalmente vendría a imponerse como una verdad incuestionable, apodíctica. Despectivamente, muchos hablan de la cultura del silencio, del silencio de las generaciones del franquismo, esas generaciones que defendieron la democracia en cada rincón público, en cada plaza, en un acto de sumisión al bien público. Y no lo hacían para apropiarse de ningún patrimonio, o para reivindicar para sí lo que no les pertenecía.

La historia se reescribe tantas veces como dueños pueden existir de la pluma. Difícil es examinar con ojos limpios cuál pudieran ser los trazos originales, los eventos que a nuestros ojos nos llevarían a la convicción de que fueron reales. Cuando la historia es una historia de cuentos, cuando se vuelve cuento, y los hechos se transmutan en la mente de los manipuladores de turno, la historia desaparece. Y con la historia desaparece la libertad. Incluso la íntima libertad del que se sabe distinto. De quien se reconoce como igual y diferente de otros.

No se sabe por que clase de suerte de birlibirloque esa lucha desigual por la democracia vino a convertirse en este despojo de democracia. Unos se apropiaron de la libertad íntima de nuestros padres, otros robaron la libertad de nuestros abuelos, a nosotros nos han secuestrado la conciencia tratándonos de infundir culpa y miedo. Una culpa religiosa instalada desde la doctrina nacional católica, un miedo absurdo frente al que quiere imponerse desde la violencia, como si la violencia pudiera haber albergado nunca jamás alguna razón profunda. ¿Tenemos que pedir acaso perdón a los asesinos? ¿Tenemos que espiar la culpa de no ser nacionalistas?. ¿Debemos pedir perdón por traer la democracia?. Y así, culpables, siempre culpables, caminamos como penitentes sin poder explorar la verdad, sin poder cuestionar la verdad oficial, esa verdad uniforme que solo presentan los padres del pensamiento único. ¿Somos nosotros culpables? ¿Son otros culpables?. Los Savonarolas que convocan a la guerra se atribuyen dogmáticos una verdad incuestionable. Solo la fe puede inducir un delito semejante. De nuevo la bandera del carlismo acecha, los delincuentes investidos por la autoridad de la iglesia. Quemar en la hoguera al prójimo porque piensa distinto. Distribuir a los prójimos para que la asfixia reduzca a la mínima expresión la habilidad de todos para pensar distinto. Nuestro país alberga un número indefinido de verdugos dispuestos a dejar caer la guillotina, a apretar el tornillo del garrote vil, a disparar desde el cinismo podemita, a incendiar las redes con mensajes irracionales, a bloquear la disidencia, esa disidencia discursiva que no apela a la muerte del otro. Verdugos que invocan de nuevo la guerra, que convocan a sus huestes a un aquelarre en nombre de un pensamiento irracional. Invocan la guerra para atribuirnos la culpa, para repetir compulsivamente que nosotros que trajimos la libertad, no tenemos derecho ahora a disfrutarla. Ni siquiera la libertad íntima del disidente. Tratan de obligarnos a creer en cualquier tipo de falacias.

Se impone una violencia con piel de cordero, con el jesuistismo habitual, una conducta irracional vestida de razón. De nuevo la horda tribal amenaza, como un aquelarre, como una imagen siniestra de tonos oscuros sobre el muro de la historia reescrita como un lienzo del presente. Los caprichos de la burguesía insatisfecha que ha robado la hacienda pública y amenaza la riqueza privada, construida con sudor y lágrimas, pudiera una vez mas quedar a su disposición. El nacionalismo se presenta como una alianza de clases, entre quienes quieren de nuevo ocupar el centro de la historia usufructuando los bienes públicos, y un pueblo comparsa liderado por los hijos de esa burguesía irredenta. Es el capricho fascista de quien vende patria para alimentar la quimera de un paraíso en la tierra, como si la burguesía fuera a devolver la vida a aquellos cuya vida pignoró. La culpa señalan en su propaganda es de otros, de los foráneos, no de los delincuentes locales que han armado una historia sublime para ocultar la historia de un expolio realizado con toda impudicia.

Nosotros somos los que nos debemos levantar contra quienes después del robo pujolista vuelven a construir ese relato patrio de los expoliadores convertidos en héroes inveterados del pais que roban. Somos nosotros quienes reclaman el ejercicio de la ley frente a los canallas. El clero y la burguesía de nuevo cabalgan. Los viejos estamentos que trató de arrumbar la modernidad han creado la ideología nacionalista. Piden que el pueblo les sustituya en su petición de mas ingresos y mas privilegios culpando a los otros del mal que ellos mismos causan. Se redescubren en los púlpitos las consignas de una iglesia nacional. Desde los púlpitos, los foros, las escuelas y los medios se inculca, lava, enjuaga y seca el cerebro de los que hoy, mañana y pasado tienen que salir a la calle a manifestarse, a gritar contra otros, a gritar contra la razón. Es la guerra, la guerra civil, donde todos contra todos parece ser de nuevo el destino mas inmediato. Tensa calma la nuestra, esperando como el tejido de la vieja muerte va cubriendo nuestros cuerpos con la mortaja de la ideología.

La culpa, ese ardiz que evita que propios y extraños sean capaces de reconocer sus errores, esa marca indeleble, privada, secreta, esa música sorda de nuestra mente, es la historia del fracaso individual, es el alimento de la actitud gregaria de nuestro tiempo, de ese tiempo que niega el presente, que reclama sus mitos para enterrar la ciencia, la verdad y la razón. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.

Solo cuando nos sacudamos el silencio, cuando dejemos de ser silentes y nos dejemos el aliento y recobremos nuestros pareceres sanos seremos capaces de entrar en los templos para luchar contra ese universo que representa a Judith con la cabeza de Holofernes, para vencer la biblia del nacionalismo, esa metáfora que representa una suerte de castración histórica. Solo cuando la culpa es de los otros, pueden esconderse los vicios de la burguesía.