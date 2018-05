Un pelo de Buda y fake news

"Solo el equilibrio aniquila la fuerza" Simón Weil, filósofa francesa.

Uno de los lugares de peregrinación budista más importantes del mundo es la pagoda Kiaiktiyo en Mianmar. Popularmente se la conoce como la Roca de oro y es una pequeña pagoda de 7 metros de altura construida sobre una enorme roca de granito que se mantiene en un equilibrio imposible sobre el monte que da nombre a la pagoda. El llamarla Roca Dorada le viene por estar recubierta de las hojas de oro que en ella pegan los devotos. La pagoda y la roca desafían a la gravedad. Situadas a una altura de 1.100 metros sobre el nivel del mar y sacudidas por fuertes vientos y tempestades, permanecen en equilibrio desde hace muchos años desafiando las leyes de la física o precisamente por esas leyes.

Cuenta la leyenda que el origen de la pagoda está en el regalo que Buda hizo al ermitaño Taik Tha. Buda le regaló uno de sus cabellos. El ermitaño pidió al rey que construyera una pagoda sobre una gran roca y en ella consagrara el pelo de Buda. Así lo hizo el rey, y es precisamente, y por la fe de sus creyentes, ese pelo de Buda el que mantiene el equilibrio de la pagoda sobre la roca y de esta misma sobre el monte.

Para los que no creen en la fe, para los que todo lo explican mediante la ciencia, la lógica y las leyes de la Física; la roca y la pagoda permanecen en pie desafiando a la gravedad porque las leyes físicas se lo permiten, y seguro que deberá ser por eso, pero para los creyentes de Buda, la roca y la pagoda están sostenidas por el pelo de Buda, esa nano diferencia de peso y volumen que aporta el pelo es el contrapunto que evita que la roca caiga al abismo de 1.100 metros y aguante los vientos y tempestades de la zona sin alterarse un milímetro. También puede ser que, como tantas veces a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido, se conjuguen física y fe para producir un milagro.

Hoy en día tener fe no está de moda, salvo en las redes sociales, Internet, móviles, tablets y demás artilugios modernos en los que se cree a pies juntillas. También se tiene fe en cualquier gilipollez que diga un famosillo, mucho más si lo escribe en 140 caracteres; no digamos en cualquier cosa que se ponga de moda o en la más estúpida frase que diga el político de turno. Se banaliza la fe en cuestiones ontológicas, se ríen de ella, se demonizan los dogmas de fe cristianos al tiempo que se entronizan los dogmas de fe de personajes de la farándula, de la televisión, de la prensa, de la moda. Las frases estúpidas y demagógicas de nuestros políticos, que el sentido común rechaza, son creídas por los ciudadanos sin apenas ser analizadas. Si además vienen "avalados" por las redes sociales, todo lo que aparezca en ellas es dogma de fe. No nos extrañe, por tanto, que está nueva fe más falsa que un billete de 30 euros haya propiciado la avalancha de "fake news" que todo lo mancilla y todo lo pervierte.

Los ciudadanos del mundo actual no creen en nada que provenga de la autoridad, ni de la fe, pero se entregan sin condiciones a los embelecos más burdos, las modas más estúpidas, las frases y promesas de políticos, las dietas milagro, las gilipolleces de turno y las tontunas a las tres que todo lo invaden, adobadas con las fake news, que están convirtiendo este mundo que nos ha tocado vivir en un estercolero, en un muladar de falsedades.