Me da que si el Rivera no anda con cuidado

Y no baja el fuego, se le va a quemar la olla;

Si suelta su ganado y no sabe en qué prado

Pace, y anda aquí y allá sin ninguna argolla,

Mal va... En Política no vale en un lado

Hoy y en otro mañana... No le creo tan gilipolla.

Si me lo permite, un consejo: átese los machos,

No acaben usted y su Partido hechos cachos.

La Política, como la tierra, cada día

Da una vuelta, y muchas más acaba un intento

En fracaso... A ver si esto le sirve de guía:

Lo que hoy oro, mañana no vale un pimiento,

Y si hoy aplausos, mañana a cagar a la vía,

Que la tierra no es de nadie, pertenece al viento...

Sí señor Rivera: torres más altas al suelo

Se han venido, y uno se ha quedado... ¡mirando al cielo!.