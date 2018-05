No sé que más le hace falta a Rajoy para determinar que por resolución del Senado, aún en el caso de que estos días sea nombrado un nuevo presidente de la Generalitat, siga en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Considerando el discurso que acabamos de escuchar del candidato a President y de las inmediatas declaraciones que al respecto ha hecho desde Alemania "la voz de su amo", Puigdemont , de que Quim Torra convocará nuevas elecciones en Cataluña dentro de 5 meses "si sigue la persecución", no sé si Rajoy lo que pretende es tirar por la borda toda la normalidad democrática que, aún con inicios timoratos, ha conseguido la aplicación del citado artículo en Cataluña, para dentro de poco tener que volver a gestionar su implantación a tenor de los declarado por los independentistas en esta sesión de investidura.

Bien es cierto que con Carmen Forcadell en la cárcel, el actual presidente del Parlament, Roger Torrent, se ha cuidado muy mucho de desconvocar todas aquellas sesiones de investidura que ha convocado para nombrar President a parlamentarios detenidos o huidos de la justicia ante el riesgo de seguir el mismo los pasos de su antecesora en el cargo. Parece que es el único "idioma" que entienden, tanto como el que vienen implantando e imponiendo en la educación pública catalana.

Pues bien, señor Rajoy, repito, no sé que más necesita para no dejarse engañar cuando acaban de anunciar que volverán a abrir embajadas, recuperar las leyes aprobadas por el anterior Parlamente en septiembre, etc. etc., y en definitiva volver a una nueva declaración de la republica catalana.

¿No se da cuenta de que lo que quieren es ganar tiempo, después de cinco meses liando la madeja, volverse a hacer con el dogal del poder al límite de lo que les permite la legislación, y con esas riendas que lo primero que les permitirán será acceder al presupuesto catalán, campar a sus anchas?

¿No se da cuenta de que Puigdemont acaba de marcar los tiempos para que se convoquen nuevas elecciones (pero convocadas por ellos con todos los resortes del poder) antes de que la justicia llegue a condenarlo, por lo menos, a inhabilitación para cargo público?

¿No se da cuenta de que la aplicación del 155 tenía que haber llegado también a intervenir los medios de comunicación públicos catalanes así como la inspección educativa aplicable "para todo el país" como contempla la ley?

Usted, en vez de atar corto, va soltando cuerda y permitiendo que la mayoría independentista "clara" que persiguen la vayan a conseguir a través del fraude, el engaño y la imposición en medios de comunicación y enseñanza pública.

Da la sensación de que lo que quiere es "salir corriendo" de Cataluña, de que con ello el PNV le apoye los presupuestos del estado, y mañana ya veremos.

No, señor Rajoy, usted es el Presidente de todos los españoles y tiene la obligación de lidiar con varios toros a la vez sin destapar unos agujeros para tapar otros.

Sea tan consecuente con su deber con la nación, al menos como lo está siendo Torra con "la voz de su amo".

Su insistencia, tendrá mucho más valor que la de los independentistas, aunque "solamente" sea porque las leyes están de su parte. No pierda la fuerza de su razón.