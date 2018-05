Carlos Herrera: "En cualquier país de Europa, a Chis-Torra lo calificarían de protofascista"

A pesar de que ha sonado fuerte, se ha quedado corto Carlos Herrera este 15 de mayo de 2017, cuando ha bautizado al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña como Chis-Torra y ha dicho que en Europa le calificarían de protofascista.

Uno entiende muy bien que el prófugo Puigdemont y tres o cuatro insensatos como él compartan las ideas del fanático Torra, pero ¿las comparte también el PDeCAT, la antigua Convergència de Pujol y Roca y Mas? ¿Las comparten ERC y la CUP, partidos que dicen ser de izquierdas?

Y, si no las comparten, ¿cómo es posible que hayan permitido con sus votos que este señor sea presidente de Cataluña?

Porque no es que Torra no merezca ser presidente de la Generalitat; es que no merece ser representante político de nadie, y los partidos catalanes que conservan un mínimo de cordura y dignidad hubieran debido exigir su inmediata dimisión como parlamentario.

¿Cuánto hubiera durado en su escaño un diputado de cualquier parlamento español que hubiera escrito sobre los catalanes las brutalidades que ha escrito este señor sobre los españoles?

Sobre eso, reflexionaba este martes Carlos Herrera en la Cadena COPE:

Señoras y señores, me alegro. Buenos días