Francisco Hernández: "De Vallecas a Galapagar"

De los montes de Cañamero, a los 300.000 eurazos de Monedero pasando por los 2000 metros cuadrados en Galapagar para que Lola pueda a sus pupilos criar, ya que Jorge en la comuna no los quiere alojar. Y veremos a ver a don Piso como le va a sentar.

Ya poco nos debe quedar para celebrar legislativas a la venezolana, y aquí mando yo porque me da la real gana, si un simple y modesto conductor de autobús de línea tiene a Venezuela abducida imagínense estos antisistemas podemitas, engendrados en la facultad roja de políticas complutenses, bien comidos y bien estudiados, la que nos pueden liar.

Casoplón se ha mercado, el que decía que en Vallecas vivía en un pisito de protección oficial, porque para eso a la política se iba a dedicar ya que el vil y cruel capitalismo permitía a un ministro casona comprar según su Lola para poder especular. Ella no, ella lo quiere tan solo para disfrutar de una humilde casa a la que cualquier español, puede llegar. Estos son los mileuristas que andaban poniendo copas por los bares y a hora se las ponen a ellos.

Cuando ya se creía que cajas no quedaban, aparece una que dicen de Ingenieros y le arrima una hipoteca de 600.000 euracos al machito y su Lola. Ya que el terrenico con su huertecico por el que paseaba a la roja de Vaciamadrid, esa que decía que del PCE no salía. Y llego a ser diputada gracias a su amado.

No se de que se extraña la gente, para estos, que su país de referencia para el sur de Europa, es Venezuela, es lo normal, estos cuando viajan allá, viven como dioses en grandes mansiones, con grandes piscinas y saunas. Con grandes y suculentas viandas cuando el pueblo se muere de hambre, ellos junto a grandes mujeres que les atienden y les dan todo el cariño y amor que en España no encuentran si no van con la pasta por delante, tanto los unos como las unas.

No hay informativo en el que no se haya hecho eco la noticia hipotecaria de los podemitas, y no saben lo bien que viene al oído un cambio de tema ya que estamos hartos de tanto Puig podemos y mas aun del 155 ese que convoca oposiciones en Cataluña y no te puedes presentar si no parlas catalán. Si echamos manos de la media aritmética de todas las cifras que se han dado como información del Casoplón; ronda los 600.000 euracos. Menudos ingenieros de las finanzas estos que ha una pareja que les queda dos añicos de contrato, le empotran seméjate pastón. Debe ser verdad eso de que vienen para quedarse y poder estar en el banquillo congresista siete u ocho legislaturas.

Se dice se comenta se rumorea que han puesto 60.000 euracos, muy lejos de los 120.000 que es el 20% del valor de la hipoteca. Sin contar los gastos de escritura, registro de la propiedad, y demás gastos varios, además del IVA, en fin lo normal. Lo de cualquier obrero.

Entonces; trabajando con 540.000 euracos a 30 años y con una cuota de 1.600 euros mensuales. Resulta que este par de sinvergüenzas que engañó a 5.000.000 de votantes en las pasadas elecciones, si, sinvergüenzas porque iban a cobrar simplemente tres sueldos mínimos, "lo restante para el partido". Mienten y se suben a la vespa de los capitalistas esos tan peligrosos que oprimen al pueblo con sus extremados abusos y explotadores laborales con sueldos de miseria similares a los liberados sindicales.

Al dato: 1.600euracos por 12 meses, son 19.200 euros anuales.

Y 19.200 euracos por 30 años son: 576.000 euracos.

De donde 576.000 menos los 540.000 euracos, ya que han aportado 60.000, son 36.000 euracos los intereses que van a pagar en 30 años a los ingenieros estos de la finanzas.

De donde 36.000 entre 30 años son 1.200 euros al año.

Y 1.200 entre 12 meses nos dan, 100 euros mes.

100 euros mes entre 30 días, les sale a unos 3.33 euros día.

¿Quién coño no se compra un Casoplón? Esta al alcance de cualquier mileuristas.

Trato de favor, ustedes verán, si por 10.000 euros en 60 meses te salen 70 euros mensuales de intereses en una financiera. ¿Qué me dicen?

Y el caso es que desde mi modesta opinión se puede comprar lo que le salga de las coletas, pero ya esta bien de tomarle el pelo a la gente honrada, de defender al obrero, como lo defiende el 6.25 que trinca más de 100.000 euros anuales, que trinca mas que el presidente del Gobierno.

Decir que necesita espacio para criar a sus hijos o que no lo compran para especular, la verdad es de una simpleza, que no se puede soportar, otra infamia de una persona que viene a terminar, con no se sabe bien con que.

Cuando seas padre comerás huevos o has lo que yo te diga pero no lo que yo haga. En fin el ciudadano Felipe, es un ciudadano igual que yo, y tengo tanto o más derecho que él a tener un Casoplón. Lo del científico podemita argentino-zaragozano.

Lo del cañamero, lo del Espinar, lo de la Tania, lo del Errejón ni el Quichi a tenido carraca para decir lo que piensa, porque en el fondo son cobardes y lo que te rondaré morena.

Todos estos son lo que son y están donde están con la colaboración del Partido Socialista Español. Y naranjito a seguir matando moscas a cañonazos, que maese lo tiene claro. Tiempo al tiempo, todo se andará, en Italia va a formar gobierno el diablo con Satán.

Francisco Hernández.

Viva Cartagena.