Andrés Martín Gallego: "Otro presidente inútil para Cataluña Recibidos"

Sr. Torra, le voy a escribir respondiendo al desprecio que tiene a los españoles, aprovechando para ponerle un par de banderillas de castigo como persona, porque ha salido de toriles arroyando sin importarle el daño que puede ocasionar a muchos de los catalanes decentes y lo que es más grave, los descalificativos a la mayoría de los españoles.

No me preocupa su elección como presidente de los catalanes-los buenos y los malos-porque será juzgado por la Ley aplicando la Constitución.

Cuando habla se le torra la cabeza y gesticula como un gorila cuando hace sus necesidades; digo todo esto porque me ha insultado como español con sus palabras, lo que me hace pensar que se presenta como una persona avinagrada y falta de educación demostrando un mal ejemplo públicamente.

Me aburre seguir escribiendo sobre su persona porque esto me hace estar pensando y no se merece que yo pierda un minuto de lo que dice o piensa.

No me despediré sin mandarle unos versos libres, porque si le queda un poco de sentido común piense en lo que digo:

A UN DIPTERO