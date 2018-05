Claro que las cosas pueden ir a peor, están yendo

El problema del auge de los populismos en Europa radica en pensar que las cosas no pueden ir a peor. Y claro que pueden. Están yendo.

Los italianos, como los españoles, quieren cada uno un gobierno. Nosotros para que lo haga todo. Ellos, para que no haga nada. Pero en ese afán de permanecer desunidos que han tenido los italianos siempre y que nosotros estamos copiando, cansados de los políticos de siempre, se han echado en manos del Movimiento 5 estrellas, fundado por un payaso profesional y con un lider de ¡31 años! y la Liga Norte, movimiento de ultraderecha que piensa que todo lo malo procede del sur. O sea, lo mismo que piensan sus vecinos alemanes o austriacos de ellos.

Nosotros tenemos nuestros propios payasos, entre los cuales QuímTorra IV es el nuevo ejemplar de este populismo supremacista rampante. Este acaba de empezar con un órdago-provocación flagrante, un gobierno de presos y fugaos y el gobierno pánfilo de Rajoy parece no querer enterarse de que la solución de este permanente desafio, debe estar basada en un sólo principio: la autoridad. La autoridad legítima del Estado. Sin entrar en las provocaciones. Pero sí en los desafíos.

Y ante el órdago de éste Kong supremacista, intelectual fracasado de tercera como todos los ideólogos racistas, no se entendería cualquier cosa que no fuera a partir de ahora la reafirmación del 155 sin un discurso firme y eficaz, de gestos inmediatamente perceptibles del Presidente Rajoy y de todos los altos cargos que afirmaron que no iba suceder todo lo que ha sucedido.

Con el Gal, el Gurtell o ahora el independentismo, el problema siempre es el mismo. Si el Presidente no es capaz de autoridad, de poner al pais por encima de los intereses de su propio partido, ha de tener la honestidad que ha de adornar siempre semejante dignidad para dejar paso a alguien con renovados brios que dé muestras y compromiso de tenerla.

De seguir este golpe de Estado continuado y esta impunidad de los levantamientos de esta España irresponsable, rufián, imberbe, demagoga y levantisca que estamos padeciendo, las cosas irán a peor. Están yendo.