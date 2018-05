Francisco Hernández: "Márchese señor González"

Desde que Baba González y sus 40 ladrones tuvieron que salir del gobierno, por estar rodeado de abyectos chorizos y compañeros de viaje estilo Roldán incluido el capitán Cam. Donde la justicia del momento visceral terminó por llevar a algún ministro y secretario de estado al talego, con aquel que decía "márchese señor González" aprovechando el tirón, la corrupción campaba a sus anchas, la manada de socialdemócratas que se lo estaban llevando era muy similar a esta que se los lleva ahora.

El astro que mas brilla en el PP, y que ha conseguido poner a España en marcha, o al menos en el camino, del que los socialdemócratas nos sacan cada vez que llegan al poder y nos dejan tirados en sus famosas cunetas. Ese astro que es Maese Rajoy asido a las riendas de su cuadriga tirada por los Barcenas, Correas, bigotes, Fabra y ahora por si fuera poco los Zaplana; mira que hemos tenido cartageneros ilustres a lo largo de la historia, desde Isidoro Maíquez hasta Isaac Peral, como orgullosos nos sentíamos de los Trillo y los Zaplana, ministros del Reino de España que la justicia actual por fin se le va presuntamente aplicar.

Todos los profetas del periodismo y digo profetas porque cuando todo el mundo coincide, en todos los diarios escritos, ojo peligro, algo está pasando, Todos dan por amortizado al Maese Rajoy, todos los informadores coinciden en que el PP debe regenerarse y mas aún esa regeneración pasa por cepillarse a Rajoy, un Rajoy que hace tres días gana unas elecciones y seis meses mas tarde se repiten y consigue 10 escaños mas. Y colocar al presidente de Feijo o a mi querida Soraya al objeto de comenzar con un nuevo PP.

¿Desapareció el PASOE por lo acontecido en tiempos pretéritos?, Tan solo le pasó factura, pero tampoco tanta a los ocho años ya estaba el inepto en el poder. Enterramos bien y olvidamos mejor. El 6.25 es fácil que se lo cargue, y si no que escuche al descamisaos, hermano de aquel del despacho en la junta andaluza, y que iba a festejar con el de la UGT, y los mineros el primero de Mayo. Y heredan millones del bar de mamá y del que nada mas se supo.

Rajoy no se va y además no hay quien lo eche, no lo sacan de la Moncloa ni con agua caliente. Igual que a un buen padre y una mejor madre, trabajadores, honrados y buenos cristianos que sacan a sus hijos adelante con grandes esfuerzos, les cae un hijote. Y no por eso excomulgamos a la familia entera. Que son 2000 políticos imputados, con mas de 8000 ayuntamientos, no se cuantas Comunidades Autóctonas, Diputaciones y un Gobierno Central.

¿Por qué se tiene que ir Rajoy, señores editorialistas? Por que Zaplana tiene 2000 millones de las antiguas pesetas presuntamente en cuentas en el extranjero fruto de sus alcaldías y presidencias y ministerios, por las comisiones de las grandes infraestructuras o las grandes privatizaciones y concesiones. Todo el mundo sabe como se han subvencionado los partidos políticos hasta hace tres años, lo hicieron los gobiernos de González, los continuo los de Aznar, los siguió el inepto. Y si alguien ha intentado poner remedio, hacer algo de verdad y acabar con la financiación ilegal de los políticos, ese señores ese ha sido MAESE RAJOY, ha legislado, ha modificado el código penal, ha elevado las penas y ahora cuando debemos de estar agradecidos piden su cabeza.

Pero lo que mas rastrero y ruin me parece, es la actitud que toma mi querido 6.25 que le ha faltado tiempo para interponer eso de la moción de censura; cuando tiene a mas de 100 cargos políticos y dos presidentes de la junta de Andalucía sentados en los banquillos de los procesados por corruptos ACTUALES. Esos que asaban vacas. Y visto el sartenazo que el tribunal les mete a los Correa, que les piden mas años de cárcel que al Ternera que tiene las manos manchadas de sangre. Imagínense el que le pueden dar a los socialdemócratas del 6.25 por los 850 millones de euros de los ERES.

Con la que tenemos liada en Cataluña, por culpa de los socialdemócratas que se cargaron la ley que prohibía celebrar referéndums, con el 155 y los cañonazos del naranjito, y la no intervención de la tv3 por el 6.25. Este, este quiere echar a Rajoy del poder, cuando la legislatura esta a la mitad y se ha conseguido algo de estabilidad, éste quiere echarlo junto a los de BILDU, ERC , los nuevos filo nazis catalanes y los vascos esos que quieren reconocer la nacionalidad vasca a unos y la residencia a otros.

Se puede ser mas ruin que este pobre hombre, que gobierna el PASOE con 30.000 votos, "si se puede" , ahí tenemos al que pudo ser vicepresidente del gobierno, y gracias a Dios se abstuvo y no lo fue, menuda inteligencia, que ahora para confirmarlo, cuando teníamos que estar sacudiéndoles por el chalecito de los dos mil metros cuadrados y sus 600.000 euracos para que su Lola críe a sus vástagos, pues tenemos que seguir con la corrupción y no con su consulta a sus bases sobre su continuidad trotskista o leninista. Sería bueno para España que el pucherazo sea escandaloso para que pueda continuar semejante energúmeno al frente de la nueva política colectarías de cloacas tolitarista.

Rajoy no te vayas, que te echen las URNAS como a Baba Gonzáles y al inepto campeador venezolano, ya que al astro rey lo tuvo que echar el terror y crimen de inocentes madrileños y no madrileños. Si se puede pasar de la felicidad de sacar unos presupuestos que nos den estabilidad mas a unos que a otros, a la tristeza, de que al zorro zaplana, al que le tenían algo mas que gana, por lo que todos los políticos que han tocado pelo, han estado haciendo hasta hace tres telediarios, y Maese Rajoy intenta poner fin, aunque animara a su tesorero, porque un amigo siempre es amigo hasta que deja de serlo. "¡ay! pepiño"

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.