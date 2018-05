La consulta a los inscritos sobre el chalet de Galapagar

Se puede leer en el Portal de Podemos https://podemos.info/:

"Ya somos 504.389 personas inscritas."

Viene a cuento la consideración de esta cifra porque con motivo de la decisión de Pablo Iglesias e Irene Montero de someter a los inscritos en Podemos a un referéndum acerca de la conformidad o no de estos sobre la compra de un chalet por aquellos en Galapagar y por valor de más de 600.000 euros, se dejaron decir que considerarían un rechazo a la compra efectuada por ellos una muy baja participación de sus bases o, con una participación aceptable, un porcentaje de rechazo considerable de los votos emitidos aunque no llegara al cincuenta por cien.

Pues bien, la noticia que se han encargado de difundir exclusivamente es que han votado 188.176 personas de las cuales 128.300 (68,18%) han votado "sí, deben seguir", 59.224 (31,47%) han votado "no, deben dimitir" y 652 (0,35%) han votado en blanco. Estos porcentajes con los números de votos citados, que son los que han facilitado, suman el 100%, y no los porcentajes facilitados por "el asesor económico de Venezuela" Juan Carlos Monedero que presenta unos porcentajes que suman el 100,35 % (pagaría por ver su informe en Venezuela sobre la moneda, si es que existe).

Pero vamos al quid de la cuestión. El dato que no aparece por ningún lado es el de participación de las personas inscritas pues si según el portal son 504.389 y han votado 188.176 el porcentaje de participación ha sido de un famélico 37,30 %. No seré yo quien a tan alto porcentaje de abstención (62,70%) le dé importancia de cara a la mayor o menor validez de una consulta, pues el que no vota es porque no quiere, pero fue el propio Pablo Iglesias el que manifestó que consideraría un rechazo a su postura una considerable abstención. Pues ya la sabe, un 62,70 %.

¿Qué quería decir y ahora se olvida? Que el 68,18 % que han votado "si, deben seguir" con respecto al número total de inscritos supone un raquítico 25,43 % de apoyo del total, porcentaje que no parece que fuera lo que él esperaba pero así ha sido.

Claro, ocultemos todo esto y publiquemos que el 68,18 % de los que han votado, lo han hecho a nuestro favor, y ya está. Pelillos a la mar (o a la piscina).

Como los números de la compra del chalet, más sus impuestos y gastos, la correspondiente hipoteca, con o sin intereses, los siga intentando explicar Monedero como llevaderos, va a conseguir suscribir una tesis doctoral en matemáticas aunque sea licenciado en ciencias... políticas, o por el contrario se va a liar tanto como Irene Montero con el género gramatical español.