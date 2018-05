El enemigo público Nº1

Dicho en expresión vulgar, es un peligro. Rezuma ambición por los cuatro costados. Vive y sueña con el espejito mágico. Y, claro, los de la Moncloa se le antojan gigantescos para agrandar las vanidades. Mejor. Es propio de los ignorantes. De ahí que el elemento en cuestión -probador de la planta de caballeros de El Corte Inglés- viva encerrado en sí mismo y a España que la porculicen, permítanme la tosca expresión.

A algunos ingenuos comentaristas, caídos de un guindo, les extraña que este inane político, doctor cum laude del zapaterismo, se alinee con la escoria del nacionalismo e independentismo con tal de pillar cacho, que dicen los taurinos o poltrona que llamamos la mayoría de los mortales. Pablo Sánchez es economista con doctorado ajeno, elaborado por Miguel Sebastián cuando ZP nos mal gobernó en la inmundicia y el ministerio de Industria le confeccionó la tesis doctoral. De ello calla el muy jeta. Tira de lugares comunes (corrupción al cuadrado y sucios enjuagues) para machacar a Rajoy, muy a sabiendas de que no le va a llamar "miserable" porque en el registrador de la Propiedad prima la educación y las buenas formas.

La pregunta que a continuación planteo debería ser respondida por los psicólogos: ¿a santo de qué tiene este hombre obsesión enfermiza con el hasta ahora presidente del Gobierno? Si es tan inútil, vago, perezoso, ¿por qué se emplea a muerte contra el líder del PP si, en su valoración, la del socialista, se entiende, es peor que la peste aviar? Siempre sacará de la chistera el latiguillo de los derechos sociales y fiestas de guardar. Él, el tal Sánchez, nieto del general Castejón, que por su particular ceguera no recuerda el destrozo económico que dejó sumida a España su colega e indigente cultural. No importa. El socialismo y el comunismo son banderas para llevarnos a la desolación, muerte y miseria. Y si encima se agrupan con la escoria de los perro-flautas, apaga y vámonos. Por cierto que los que acusan a la derecha del dedazo, hacen consultas-trampa con el puño y la rosa y dos hostias para abrazar la humildad en cartón piedra del chalet de lujo.

Al iluminado le gustaría visitar Cuba para seguir inspirándose. Mejor dicho, los pobres e iluminados del cielo. Los parias del destino. Final al que nos llevan unos desaprensivos y anti-patriotas de mierda. Maduro esta cada día más cerca.

Santiago López Castillo