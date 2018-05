¿Hasta dónde puede llegar la democracia social?

Mas que un congreso de los diputados, debería de ser un congreso de imputados, pero en este caso habría que imputarles algo de cordura, algo de sentido, algo de respeto, algo de sensibilidad, y llegado el caso deberíamos imputarles inteligencia.

En ese congreso, que han hecho de él un coso, donde por su albero pastan cabestros tipo los Tardá, los Rufianes, los Cañamero, las Lolas con sus coletas, los amos del terror, o los mixtos en una bancada. Y en la otra vemos a los Bocanegra, magistradas portavozas, o los nuevos ácidos cítricos, que van de naranjas dulzonas y salvadores del animalismo nacional, los cómicos a lo Felisuco y teatreros a lo Cantó no deben faltar en semejante lugar para darle algo de prestigio. Estos son capaces de terminar con cualquier tipo de arte, incluido el arte de cuchares, un arte lleno de nobleza y generosidad. "A tragar con Picasso, Dalí y Miró".

Estos son los componentes de la manada congresista que debería estar gobernando, y están haciendo de la política su circo particular, del que viven los unos y los otros.

Estos son los servidores, los trabajadores para y por la sociedad, los que en lugar de estar legislando, están jugando como bebés en patio de colegio, a la hora del bocadillo.

El 6.25 no tiene otra cosa que hacer que para poder aparecer por el congreso y no de visita sino de protagonista de la tragedia final del pasoe, para así de esta manera tener dos días de gloria televisiva en el grupo de la secta, y de paso salir en algún telediario nacional y dejarse ver ya que está mas hundido que el Titanic. El Perico y su penúltima jugada, para abrir las portadas, la moción de censura.

Una moción de censura que nos esta costando una fortuna, la prima ya esta a esta hora por encima de los 130 puntos, los bonos y acciones perdiendo valor a marchas forzadas y la financiación cada día que esta pasando, mas costosa.

A quien le extraña que con el elenco de representantes anteriormente citados nos esté pasando esto, a mi no extraña nada.

¿Como se puede luchar contra esta gente? ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde están los filósofos, estadistas, pensadores? Los periodistas independientes y de libre pensamiento, que parte de culpa tienen en lo que nos esta pasando, porqué no se oyen sus voces con mas rotundidad, ¿porque sus editoriales son sospechosas de complicidad?

La verdad es que a la inmensa mayoría de los españoles les importa un higo lo que esta pasando, el pueblo no es consciente de lo que esta pasando, deberían de estar arreglando el asunto de la natalidad y las pensiones y el hijo de su gran madre quiere ser presidente sin ganar una elecciones, y sin pasar por una jornada electoral donde 20 ó 25 millones de españoles se pronuncien; no con 30.000 votos de su afiliados o con una consulta a las bases, que es una pachanga, controlada por la mano negra del eche minga. Donde el programa suma más votos que estrellas hay en el firmamento.

Mañana miércoles y el jueves, dos días de charlotada en el coso para que sus señorías como cabestros guiados por mansos se dediquen a mirarse a sus ombligos.

Y sin picadores, así que muchas palabrería, mucho gobierno de consenso. Estarán contentos los magistrados del caso correa con su sentencia emocional ideológica y él sospechas sin confirmar. Aunque los hechos probados estén ahí. La caja B y el presidente declarando in situ y encima insinúan que falto a la verdad, conseguido el objetivo, mirad donde nos han metido.

Que esperaba el 6.25 o el naranjito de la sentencia de estos tíos, a lo mejor esperaban que los absolvieran con nocturnidad y alevosía.

Cuando dicten la sentencia y metan en la cárcel al presidente Griñán ya que al Chavere se lo han montado para solamente inhabilitarlo que van hacer, otra moción de locura en este caso. Españoles no podemos tolerar ni permitir que el 6.25 pueda llegar a ser presidente del gobierno, por muy remota que se a la posibilidad, ahí esta.

Españoles con los votos de podemitas de casoplones, con los votos de los que nos están poniendo en peligro la integridad territorial, con los votos de los Pro terroristas colocados por los presuntos jueces zapateriles en las instituciones, con los votos de los nacionalistas Vascuences y sabe Dios con que palmeros mas puede contar este cara dura que quiere ser presidente a toda costa y su señora primera dama aunque sea por unas ONGsemanas.

No se puede matar al titular para al coso poder saltar, no vale todo, no se puede recurrir a esa falsedad ética y moral por un representante de la socialdemocracia acomodada. Cuando toda España sabe que los 100 años de honradez del partido socialista se fueron por la cloaca con mister x por el supuesto bien de España.

La solución: independencia judicial verdadera, jueces colocados por jueces y no por políticos a los que les deban sumisión.

Políticos de carrera, pero de carrera larga al menos con cinco o seis años de ciencias políticas y concurso oposición, basta ya de cañameros y rastreros. Eso de que cualquier coge ajos pueda ser senador o diputado tiene que terminar. O que cualquier licenciado en derecho y pasterizado ocupe un lugar en el senado hay que ponerle fin ya.

Y para finalizar listas con los nombres y apellidos como se hace para el senado donde podamos poner la x a los que queremos que vayan en la lista. Y una segunda vuelta que acabe ya de una vez por todas con estas minorías de miserables.

¿Quien coño conocía al Miras ese que nos han colocado aquí en el secano murciano?

A propósito el próximo lunes comienzan a poner 47km de redes antimedusas en el Mar Menor para delimitar una zonas de baño, en un mar donde ya no quedan casi medusas, y nos vamos a gastar 500.000 eurazos en mamandurria.

Viva el gasto público, total el dinero no es de nadie si ahora es mas difícil llevárselo habrá que buscar formulas para seguir trincando. Aunque sea recogiendo algas a capazos.