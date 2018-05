El diagnóstico es claro. España tiene tres males: las autonomías la corrupción y el PSOE de Pedro Sánchez.

Ese diagnóstico no es cuestión ideológica. Ni siquiera histórica, que también. Una buena historia médica del paciente revela el bloqueo separatista de las arterias y la inflamación de esta España sublevada por una turba de chamanes inconsistentes y engreídos que venden sus pócimas en regiones y ayuntamientos y han traído el marasmo a un parlamento entretenido con sus luchas y mociones de censura al que ha contribuido de modo determinante el PSOE y el Gobierno no ha hecho nada por impedirlo.

Corrupción del cuerpo político por el boom inmobiliario y la crisis de financiación de los partidos políticos que aprovecharon "los espabilaos" de uno y otro bando.

Y el síntoma más grave es constatar que nuestra vida política está cómo está porque el pueblo sigue sin tener el control de la elección personal de los que de ella viven y en ella enredan.

Y así permite que cualquier Mesías con una caravana de nigromantes irresponsables creen una secta y cualquier mindundi amparándose en una oscura organización escale la verja de los ayuntamientos o de las Cortes Generales de la Nación, paralicen la democracia mientras se compran el chalet, se hacen una moción de censura en el tiempo que se prepara un blodymary para tratar de curar su visibilidad o pacta con unos separatistas para aprobar los presupuestos.

Algo hay que cambiar en el sistema electoral. Empezando desde abajo por el diputado de distrito que haga a los españoles directamente responsables de la elección de sus representantes. Hacen falta políticos de peso que provengan no sé si de otro país, pero al menos de otro sitio, como Manuel Valls.

El sistema está en la UVI, España está hasta el moño y los ciudadanos, que no ven en todo esto donde están los intereses generales, no saben qué hacer. Está claro el diagnóstico pero el tratamiento no es el placebo de otra inútil moción de censura.

Aparte de pelearse por el poder hay que tener un proyecto para sanar la democracia española. Un proyecto lo suficientemente atractivo para llevar al pueblo detrás y, lo que es más importante, para hacerle pensar que realmente forma parte de él.