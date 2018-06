Que me aspen si lo entiendo. El que ha dos dias rechazó los presupuestos hoy los hace suyos, prohijándolos con todo cariño.

No es sí. El que ha tres dias parecia el arbotante que sostenía España desde la catedral de León hoy se vende por un puñado de votos a los enemigos de España y vuelve a confundir como antaño las Españas que la ampliaban, con las que quieren repartirla.

No es sí. El mismo seleccionador que respaldaba la firmeza frente al golpe hoy ofrece rebajas de penas y cargos a los rebeldes, separatistas, etarras y perroflautas con chalé de financiación misteriosa, para hacerse con el poder a cambio de lo que pidan. Pero como va a ser quien lo va a pagar, el pueblo soberano tiene derecho a conocer el precio.

No es sí. La ambición de un desaprensivo aplasta los intereses generales. Tanto en la Generalitat de Cataluña como en las Cortes de la Nación saben que no es así como lo quiere la mayoria, aunque sí la convocatoria electoral, que no hay mal que por bien no venga.

Entretanto, con la disculpa de la sentencia de la ominosa corrupción de unos hechos de hace diez años, unos cuantos buitres tratan de debilitar el Estado y la Nación y despedazarlos para repartirse los despojos lavándolo todo con un barato champú ideológico.

No era sí.

Victor Entrialgo de Castro