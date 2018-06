Francisco Hernández: "Cuanto daño has hecho Zapatero, antes, durante y después"

Hay que ser justo, y reconocerle el mérito que tiene el 6.25, su madre, su padre y esposa, deben de sentirse mas que orgullosos de lo conseguido por su gran hijo, sentados en la zona reservada a los invitados al acto mas repulsivo e indecente vivido en el Congreso de los diputados elegidos por el voto popular desde que entró el Teniente Coronel Tejero pistola en mano y solo un anciano general tuvo los huevos de hacerle frente, mientras sus señorías se tiraban por los suelos. Y que un sinvergüenza sin pasar por la urnas y aprovechando las bondades de la monarquía parlamentaria se hace con el poder de un gobierno legitimo.

SINVERGÜENZA. 'Inmoral o descarado. Este adjetivo, que puede usarse también como sustantivo, se escribe siempre en una palabra "!que sinvergüenza EREs, Pedro¡". No debe confundirse con la secuencia formada por la preposición sin seguida de sustantivo vergüenza, que significa sin pudor"

Dice el ilustre escritor y periodista Cartagenero por la moción, que desde que le escuche en la Cátedra Jorge Juan en el Ferrol años atrás, fue tal la impresión que me causó que aun a fecha de hoy estoy totalmente deslumbrado por tan magna sapiencia.

Que daba comienzo el puterío, tan solo leí el titular del artículo, desconozco el contenido, no tengo bites para poder entrar y leerlo, ya me gustaría. Don Arturo, las putas en sus puestos de trabajo, tienen más lealtad, dignidad y honor que los 180 miembros de la manada congresista que han mocionado hoy.

También oí en la radio de la conferencia, al gran Fernando Jáuregui otro igual al anterior en mi opinión, con más de lo mismo, con un vomitivo discurso de legalidad parlamentaria.

Y a otro ilustre periodista catalán él y no nacionalista, comentar que en Barcelona se aliviaba la sobre presión a la que están siendo sometidos. Ya que el elegido Inmoral iniciaría un dialogo y establecería los puentes necesarios con el LE PEN de la generalidad de Barcelona.

Son muchos los sinvergüenzas ilustres del periodismo, las artes y las ciencias que están intentándonos convencer que ha sido ética y moral la elección del presidente por moción de corrupción.

Digno hijo de su antecesor, el hijo que no se parece a su padre es un cerdo, y este lo ha demostrado.

Uno llegó al poder por un cambio de voto en un atentado terrorista con unos cientos de muertos, y él llega al poder con dos votos de dos defensores de los asesinos terroristas, con los antisistema, con los anticapitalistas y con los votos de un partido corrupto independentista catalán, además de los energúmenos coletarios. Aun hay mas sinvergüenzas, los traidores nacionalistas Vascuences, que ya traicionaron al gobierno de la República en 1934, y ayer traicionaron al gobierno que le habían sacado los millones de euros que es lo que realmente les preocupa.

Reconozco que el peón tractorista tiene razón, al decir que si los sinvergüenzas constitucionalistas no son capaces de ponerse de acuerdo, en fin el no tiene la culpa.

Otro sinvergüenza el Naranjito, el iniciador y prendedor de la mecha que a dinamitado al gobierno legitimo que el apoyó, porque fue el mas votado en dos ocasiones y que conocida la sentencia de otro par de sinvergüenzas progresistas que han hecho una valoración política y de intenciones podemitas, cuando para lo que se les paga es para dictar sentencias, dijo que la legislatura estaba terminada. Atención España Rivera el trepa os engaña.

Dar las gracias a todos los sinvergüenzas que apoyaron las sentadas, asambleas y meadas en la plaza mayor de Madrid, de todos los hijos de papá bien comidos y mejor vestidos, pero indignados con buenas zapatillas y mejores celulares.

Bienaventurados los mansos porque de ellos es el reino de los cielos.

Dar las gracias a todas esas ONGs que se gastan los dineros en putas y comilonas y que dicen que en España no esta garantizados los derechos humanos. Que también ha cooperado lo suyo. Dar las gracias a los ministros del Santo Padre, esos que están siempre con el pueblo que sufre y los oprimidos Nacionalistas.

Dar las gracias al director de caritas por sus mensajes y estudios de los millones de niños que están bajo el umbral de pobreza y que no comen nada más que una vez al día, porque España es un país donde la gente muere de hambre, comiendo cinco veces diarias.

Dar las gracias a los sectarios televisivos, que están henchidos de millones, gracias a las concesiones del tío del bigote, el presidente oculto y Faraón de la presunta corrupción. Y a los informadores que hoy se rasgan las vestiduras y llevan seis meses abriendo informativos con el futuro judicial que tenia maese Rajoy por la proa. Entre estos también hay algún que otro sinvergüenza. Un sinvergüenza que dice que él cree en la nación española, pero que dentro de la nación española hay territorios que se sienten nación.

Y lo que realmente importa, por lo menos a mi, es, ¿Cuánto nos va a costar este cambio, a nuestros bolsillos?

Porque ahora es de suponer que tendremos que cambiar todas las Madani de las casas de lucecitas. Cambio de ministros, cambio de secretarios de estado, cambios de secretarios de los secretarios, cambio de delegados del gobierno, cambios de las cúpulas de los cuerpos de seguridad del estado, cambio de todos los presidentes millonetis de las empresas publicas, cambio de miles de asesores, hasta de cocineros en Moncloa y bedeles de Universidades.

A colocar a todos los que puedan, con suculentos sueldos para 18 meses, que es lo que le queda al 6.25 para ponerse a posar y que le pinten el cuadro para colgar en el pasillo que pondrá debajo primer presidente sin ser diputado, Sin ser votado en elecciones generales y que no voló ningún tren tan solo tuvo que volar el parlamento y colarse por un butrón.

Pobre Puig podemos que va a hacer ahora en Alemania sin Maese Rajoy en la Moncloa.

Maese Rajoy debes de estar fatal por tu mala cabeza, si este humilde opinado anoche sentía ganas de llorar, es de suponer que usted ya habrá llorado bastante, eran muchas las voces que le decían que no solo con la política económica era suficiente, tuvo que echar mucho antes al inútil que tenía de jefe de prensa, porque lo mucho y bueno que ha hecho no ha sabido venderlo y menos comunicarlo.

Y lo mas importante las jóvenes promesas y la cantera la tiene abandonada, asi que esta gran jugada del 6.25, va a ser la salvación del Partido Popular el partido mas votado y que si sus señorías, hubieran ya legislado, gobernaría la lista mas votada. Porque es la mayoría la que decide, salvo es este país que por culpa de ustedes, son las minorías las que gobiernan en la mayoría de las ocasiones. Y me olvidaba dar la gracias a la corona que también a contribuido a la indignación del burgués acomodado, quien verá mañana la cara de felicidad de la reina consorte, viendo a un socialdemócrata prometer el cargo, probablemente como el general rojo, sin Cristo y sin Biblia, espero equivocarme.

Yo no lo voy a felicitar, no es mi presidente. A usted si señor presidente, gracias por lo mucho y bueno que hizo por este país. No hay mal que por bien no venga.

Viva Cartagena.

Francisco Hernández.