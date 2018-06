Cristóbal Valladolid: ¡YO SIGO!

Tengo un presentimiento, un presentimiento personal posiblemente equivocado, pero me da que Rajoy tras haber perdido la moción de censura va a hacer lo que hacía Joe Rígoli en su papel humorístico del programa "1,2,3, RESPONDA OTRA VEZ" de TVE como Felipito Takatún, personaje que hizo célebre la frase: ¡Yo sigo!.



Como ya he dicho se trata de un presentimiento de base empírica ya que no dimitió tras perder las elecciones generales de 2004, y trás perder las siguientes, siguió sin dimitir, cosa insólita en las democracia europeas donde es costumbre que tras la pérdida de unas elecciones generales, el candidato dimita y que otro lo intente en las próximas. Pero Mariano no solo no dimitió tras perder las elecciones de 2004 sino tampoco tras perder las de 2008.

Hace pocos días le oí decir en la COPE que se sentía fuerte para afrontar otras elecciones, o sea que tenía previsto presentarse a las de 2020.

Es cierto que teóricamente de poco le hubiera servido dimitir antes de la votación de la moción de censura de Sánchez, pero en la practica, le hubiera dado un tiempo y una razón para que PNV no invistiese a Sánchez. Pero no lo hizo, y creo saber porqué:

Porque si hubiera dimitido, se hubiera tenido que nombrar a otro candidato del PP para que el Rey le encargase formar gobierno siendo el partido con mayor número de escaños, y eso, implicaba definitivamente que Rajoy no podría presentarse a las próximas elecciones.

Ya veréis:, si se queda como líder de la oposición hasta el final de la legislatura, será candidato a las próximas generales, puedo equivocarme, pero si no renuncia ahora, ya no lo hará hasta que pierda las próximas, y ya veremos si después de perder las próximas, no continua como líder del PP, si es que queda algo de este partido para entonces.

Claro que su partido podría descabalgarlo, ¿pero quien?, ¿quien abre la boca contra el jefe?, en un partido sin primarias, ¿quien se juega los garbanzos?.

NO ES BROMA