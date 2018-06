Manuel del Rosal: "Pedro Sánchez: El gobierno de la manada"

A veces, los lobos en manada, para mantener confiada a la verdadera pieza de caza que pretenden, señalan una falsa.

En la moción de censura, los 22 lobos confabulados, señalaron como objetivo echar a Rajoy cuando su verdadera pieza de caza era España.

No, no voy a hablar de esa manada que se dedicaba a acorralar a las mujeres indefensas para luego profanar su cuerpo. De la manada que quiero hablar es de la formada por Pedro Sánchez y sus 21 miembros de manada, es decir de la manada que se encargará de trocear a España. Su forma de proceder para cobrar la pieza -España- ha sido muy semejante a la forma en que los lobos cazan a sus presas. Los lobos vigilan a sus presas hasta encontrar el momento en que se encuentran más débiles, después las siguen, más tarde las acorralan y al fin se hacen con ellas para darles muerte y repartirse el botín entre los miembros de la manada. A veces señalan una víctima falsa para mantener sin alerta a la pieza verdadera, consiguiendo así que, además de débil, no esté alerta. La manada capitaneada por Pedro Sánchez ha procedido de forma muy similar: han encontrado a una España debilitada por la corrupción, la han seguido durante meses, la han acorralado y el día 1 de junio, haciendo creer que la pieza era Rajoy, dieron con ella en tierra para trocearla y repartírsela entre los miembros de esa manada. ¡Pobre España!

Existen dos diferencias entre la manada de lobos y la manada de Pedro Sánchez: La manada de lobos actúa por el imperativo mandato del hambre física, la manada de Pedro Sánchez ha actuado por el mandato imperativo de su descomunal, bárbara y desaforada hambre de poder. La otra diferencia es que la manada de lobos está formada por entre cinco y siete miembros, mientras la manada de Pedro Sánchez está formada por ¡veintidós miembros! Veintidós miembros babeantes que se relamen ante el festín que se van a dar al despedazar a la víctima - España - Porque, señores, la víctima de esta manada no ha sido Rajoy, ha sido España, que va a ser troceada entre los 22 miembros de la manada de Pedro Sánchez para que esta no se le subleve. A la pobre e indefensa víctima, a España, le esperan casi dos años de calvario, de sufrir en sus instituciones, en su economía, en su estabilidad. A merced de las garras de los 22 miembros de esta manada de trileros, solo podrá ser arrancada de ellas cuando el jefe Pedro Sánchez decida convocar a los españoles a las urnas y, para ese momento solo Dios sabe el estado en que se encontrará. Puede que, al igual que Zapatero, dejen solo sus despojos, con la diferencia de que Zapatero necesitó para ello ocho años y Pedro Sánchez y su manada de lobos políticos, tan solo van a necesitar dos años.