Raloch: Es cierto que …

Es cierto que la sentencia del caso Gürtel puso al descubierto numerosos nidos de corrupción del PP. Sin embargo, no es menos cierto que, según todos los indicios, serán solo una anécdota cuando salga a relucir en su totalidad, la trama de los ERES y los Cursos de Formación del PSOE en Andalucía, que por de pronto ya se ha aliado con un partido separatista que cambió de nombre para ver si así la gente se olvida de su viejo mote "los chicos del tres por cien"

Es cierto que el PP, aunque muchos lo nieguen, estabilizó la economía y logró un notable crecimiento de la misma, pero casi no se ocupó de los demás problemas del país, dando la impresión de que en la mayor parte de los casos esperaba que se resolviesen por si solos. Pero no es menos cierto que en los amagos que hizo de hacer algo, se encontró con las zancadillas, los dobles juegos e incluso oposición abierta, de muchos partidos que al mismo tiempo le criticaban y atacaban por la situación del país.

Es cierto que la moción de censura ha sido una actuación legal y legítima, pero también es cierto que ha sido una maniobra de una persona, al parecer sin contar con su partido, para la que lo primero es satisfacer su ego, y que habiendo fracasado estrepitosamente en dos ocasiones anterior, logrando para su partidos los dos notablemente peores resultados de su historia, vio ahora la ocasión de entrar en la Moncloa, eso sí, por la puerta de atrás, la del servicio, sin calibrar las consecuencias de que el servicio está a las órdenes del amo, que es el que manda.

Es cierto que el anterior Presidente podría haber dimitido, y así intentar alargar la situación, pero creo que antes o después la moción de censura se hubiese presentado, dado el ego de su impulsor.

Es cierto, y muy importante, que el partido que encabezará el gobierno tan solo tiene el veinticuatro con diez por cien de los escaños del Congreso, frente al treinta y uno por cien del partido del partido defenestrado. En el Senado la relación es del veintitrés con tres por cien, frente al cincuenta y cinco con tres por cien. Este implica que para gobernar, el PSOE tendrá que mendigar siempre los votos de unos u otros, que no le van a dar gratuitamente. Entraremos en un mercadeo de votos.

Es cierto que es bueno y deseable gobernar con consenso, pero una cosa es buscar y lograr acuerdos, y otra muy distinta tener que agachar la cabeza y pagar una canon cada vez que quieras dar un paso. Eso es estar hipotecado, y el que concede la hipoteca es el que manda.

Es cierto que las situaciones pueden cambiar con el tiempo, por eso hay que ser prudente con lo que se dice. El secretario de organización del PSOE aseguró en enero de este año: "Los independentistas catalanes no pueden ser en ningún caso aliados nuestros ni para una moción de censura". Sin comentarios.

Es cierto que el nuevo Presidente habla de un país unido y fuerte, pero mal comienza. Sus socios, gracias a los cuales ha llegado a donde nunca se imaginaba, son la extrema izquierda y todos los separatistas. PODEMOS ya habla de un gobierno integrador y públicamente se ofrece para formar parte de él, es decir, seguramente impondrá formar parte del mismo. Su líder aceptaba el pasado jueves "comer con patatas los Presupuestos" con tal de que no hubiera ya "corruptos" en el Gobierno. En la tarde del viernes ya no los había, pero PODEMOS, PDECAT. EH BILDU, ERC y COMPROMÍS registraban sus vetos al proyecto de Ley de PGE.

Es cierto que dicen defender a España, pero según parece lograron el apoyo del PNV con la promesa de acercamiento de presos y un estatuto soberanista. También es cierto que dicen de solucionar el problema catalán con diálogo político; me parece muy bien el diálogo, hablando se entiende la gente, pero me pregunto, ¿en qué idioma hablarán con una persona que considera a los que no opinan como él, bestias inferiores con problemas de ADN?

Es cierto que predican muy buenas intenciones, pero también es cierto que no me las creo. Por cierto, no se olviden de convocar lecciones lo antes posible, tal como prometieron.