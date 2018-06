Manuel del Rosal: "Traidores, inconfesos...pero no mártires"

No, mártires no, los mártires seremos - como siempre - los ciudadanos.

Definición de traición: Falta que comete una persona que no cumple su palabra, o que no guarda la fidelidad debida. Consiste fundamentalmente en renegar mediante acción o palabra de un compromiso de lealtad. Cuando con la traición se amenaza la seguridad de la nación, es traición a la patria.

Definición de traidor: Que comete traición, falsedad e hipocresía.

Paradigma de traidor: Judas

¿Cómo puede casar que quién promete acatar y defender la Constitución, acepte los votos de quienes quieren romperla?

Decía Francesco Petrarca: "Todo el mal que puede desplegarse en el mundo se esconde en un nido de traidores" Y Antonio Machado decía que, si analizamos psicológicamente a los grandes traidores de la historia, en ellos encontraremos siempre la miseria moral acompañada de la mentecatez del traidor por excelencia: Judas

Los pasados días 31 de mayo y 1 de junio el Congreso de los diputados fue el escenario desde el que se emitió en directo la repugnante traición hecha a Rajoy y a España. esta traición figurará como ejemplo en los manuales maquiavélicos que los políticos tienen en sus mesillas de noche. En esos dos días cuatro políticos levantaron un monumento a la traición y la deslealtad. Andoni Esteban y Rivera, cada uno a su manera, traicionaron a Rajoy al que cinco minutos antes de la votación le negaron lo que le prometieron, lo acordado. Pedro Sánchez y Ábalos, en un ejercicio monumental de hipocresía, cinismo y falsedad luego demostrado por las hemerotecas y con una oratoria más de mohatreros, trileros y bandidos, que de políticos, traicionaron a sus votantes, a su partido y, lo que es peor, traicionaron a España. El día después las hemerotecas sacaron a la luz lo que los señores Sánchez y Ábalos decían sobre los partidos que le han dado su voto. Produce repugnancia la hipocresía de estos dos señores. Y es a estos señores y a su partido a quienes ha sido entregada España. Forzosamente tenemos que preguntarnos en manos de quien estamos.

Los traidores que mataron a Viriato mientras dormía, pidieron la recompensa prometida por el cónsul Escipión. Este no hizo tal; muy al contrario, ordeno que fueran ejecutados por traidores al tiempo que les decía "Roma no paga traidores" Eran otros tiempos en los que el honor y la lealtad eran puestos en valor y la traición se consideraba abominable. Hoy la traición y la deslealtad cotizan en bolsa y cotizan al alza.

No podemos aventurar como podrá gobernar Pedro Sánchez la nave España por el proceloso mar repleto de acantilados independentistas, de olas neocomunistas, nubes de nacionalistas insaciables, de tormentas republicanas, de marejadas antisistema, de vientos huracanados anticapitalistas, de remolinos gigantescos racistas y supremacistas y de imprevisibles corrientes filoetarras; no lo podemos aventurar, pero comparando lo que las hemerotecas nos han mostrado de lo que decía antes de la moción y lo que ha dicho en la moción, no podemos evitar que su acromegálica e hidrópica ambición de poder y su falta de escrúpulos, nos haga temer por la nave España que puede terminar varada o troceada en esta singladura de locos enfermos de ansias de poder.