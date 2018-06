Manuel del Rosal: "Carta abierta a los señores Aitor Esteban y Andoni Ortuzar"

"Mentira: Afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad"

"Manipulación: Hacer cambios o alteraciones en una cosa interesadamente para conseguir un fin determinado.

Señores Esteban y Ortuzar: ustedes están manipulado al personal para conseguir que se crean sus mentiras. Ustedes -como casi todos los políticos -cambian de cara según les conviene.

Felón se llama a quien ha sido desleal y traidor a alguien. Ustedes han sido desleales y traidores a Rajoy, y lo han sido tan solo por intereses que creen les beneficia - ya veremos - Ustedes han jugado con las circunstancias y con los tiempos y han prestado oídos a quienes les ofrecían algo que consideran más ventajoso que lo acordado y firmado con Rajoy. Puede que este proceder sea la norma en política, pero no deja de ser una felonía.

Ustedes son de los que dicen "Lo malo que yo te hago a ti es bueno, pero si eso mismo me la haces a mí, es malo" Ahora que el PP se plantea presentar enmiendas a los PGE para revisar las inversiones vascas, ustedes se rasgan las vestiduras y se mesan las barbas tal como puros fariseos. Aducen que eso no castigará al PNV, sino a la sociedad vasca. ¿Pensaban ustedes en la sociedad española cuando traicionaron a Rajoy? No, ¿verdad? Entre otras cosas porque a ustedes los españoles les importan un bledo. Añaden, en un ejercicio de hipocresía y cinismo de manual: ",,,hemos sido absolutamente transparentes y leales" "No hemos ocultado nada" "El PNV no es veleidoso ni maquiavélico" Dicen todo eso y lo dicen sin pestañear para hacer creer al personal que, si el experimento falsario llevado a cabo en unión de 21 partidos más falla, no será por culpa del PNV. Miren, señores Ortuzar y Esteban, ustedes y en su nombre el PNV han traicionado a Rajoy porque la oferta del señor Pedro Sánchez sumaba a los millones y privilegios que iban en los PGE, algunas ofertas acerca de los intereses vascos que no han sacado a la luz porque se han hecho en la oscuridad.

Que la política es una gran marrana, ya es conocido; que los políticos no buscan el bien general, sino el particular, también; que, desgraciadamente todavía hay muchos millones de ciudadanos que están cegados por las luminarias de las promesas de feria hechas por los políticos, sí; pero a pesar de todo, señores Ortuzar y Esteban, aún hay ciudadanos que no comulgamos con las ruedas de molino de sus mentiras y manipulaciones, y que saben distinguir entre la verdad y los cantos de sirena, las músicas para canarios, las milongas y ofertas de tómbolas que salen de sus bocas. Lo malo es que los ciudadanos que caen adormecidos por sus promesas falsas superan, y con mucho, a los que vemos la verdad a través de los oscuros velos que ustedes ponen ante nuestros ojos.