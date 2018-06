Señor Pedro Sánchez, permítame opinar sobre su gobierno

"La perfecta igualdad solo existe entre los muertos" Pitágoras, filósofo y matemático griego ¿Llegará un feliz día en el que los hombres merezcamos no tener gobierno?

Sr. Sánchez.

Nos ha sorprendido a todos los que formamos el club... ¡Perdón! No le he dicho que formamos un club de jubilados que nos gusta debatir sobre los asuntos que acontecen en nuestra España. En fin, vamos al asunto. Y el asunto es que nos hemos quedado con la boca abierta cuando hemos conocido su gobierno. Lo primero que hemos pensado es: "este nos ha mentido". Si, señor Sánchez, usted nos ha mentido, usted decía a los cuatro vientos que su gobierno sería un gobierno paritario y de igualdad y nos endosa un gobierno en el que las mujeres ganan por goleada a los hombres. Ahora entendemos desde nuestra sencillez intelectual, lo que su partido y usted mismo vienen diciendo sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, de verdad no creíamos que era tanta: ¡un gobierno con 11 mujeres y seis hombres! Si esto es así y lo es en todos los aspectos de la vida cotidiana, no le arriendo las ganancias a los pobrecitos hombres. En nuestro club de jubilados hemos hablado sobre cuatro ministros que son de los que conocemos algo, de los demás no hablamos porque no tenemos referencias, ya las tendremos cuando empiecen a trabajar. Estos ministros son Máxín Huertas, Carmen Calvo, José Luis Ábalos y Teresa Ribera. Nos preguntamos, señor Sánchez, quién ha podido colarle un personaje como Huertas para el Ministerio de Cultura y Deportes; cuando este señor, además de odiar el deporte, lo más que ha practicado como ejercicio físico es la postura del trepa; qué decir de sus capacidades para el de Cultura si sus conocimientos culturales se resumen en frases como: "Puedes usar el agua de lavarte el potorro para fregar el suelo". Carmen Calvo cuando era ministra en el gobierno de Zapatero resumió en una frase como se debe gestionar el dinero público: "Estamos manejando dinero público y el dinero público no es de nadie" Habrá que tentarse la ropa cuando esta mujer vaya a manejar la asignación económica que le corresponda a su ministerio. Teresa Ribera se va a encargar del medio ambiente y nosotros - los del club - decimos que si va a tratarlo tal como lo trató avalando el proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, apañados estamos. Ese proyecto, validado en su impacto medioambiental por esta señora, fue cancelado tras registrarse más de 500 seísmos en la zona costera de Castellón y Tarragona y acabó con un coste de 1.350 millones de euros a las arcas públicas. Ella fue investigada por la Fiscalía. A José Luis Ábalos le ha sido confiado el Ministerio de Fomento ¡casi nada! Este señor, mentiroso compulsivo, cuya peor pesadilla es soñar que está diciendo la verdad, será quien licite las obras públicas. Los que participen en esas licitaciones deberán profundizar muy mucho en la letra pequeña no vayan a caer en las mentiras de un ministro que ha hecho de la mentira su seña de identidad. Claro, señor Sánchez, que usted tampoco es un dechado de verdad.

Su gobierno no es paritario ni igualitario, además de ser mucho más gravoso que el anterior de Rajoy al haber aumentado usted en un 30% el número de ministerios. Claro que son muchos y muchas a colocar y usted ha de buscarles sitio. Si que este gobierno es el más femenino de la historia mundial, pero eso no quiere decir que sea feminista. Son dos conceptos diferentes. En fin, señor Sánchez, que su gobierno está diseñado como gobierno mediático, de imagen y "talante" como aquellos de Zapatero que nos llevaron donde nos llevaron. Esperamos y deseamos que su gobierno femenino sea con nosotros los ciudadanos, más benévolo que los de Zapatero con Magdalena Álvarez, Leire Pajin, Bibiana Aído, Elena Espinosa etc. etc.

Por cierto, y antes de terminar señor Sánchez, ¿qué ha sucedido con el prometido Ministerio de Violencia de Género? ¿Cómo es que entre tanta mujer ministra no figura algo tan importante como la defensa de la mujer ante esa violencia? Y ¿Dónde ha escondido el Ministerio de Asuntos Sociales?

Atentamente.

Manuel del Rosal