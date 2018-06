Francisco Hernández: "Ya está aquí la Alianza de Civilizaciones zapateril"

Ha costado pero la Alianza de Civilizaciones de Zapatero se ha consumado, 180 incivilizados de 22 formaciones la acaban de confirmar. Ya lo dijo el abyecto señor Tardà.

ABYECTO. (Persona) que comete actos despreciables o viles. Puede haber acto más despreciable y vil que la alianza de ERC, PNV, PODEMITAS, Y LOS QUE TUVIERON QUE CAMBIAR DE NOMBRE POR LADRONES. Con votos de ladrones para desalojar al que en su día nada tenía que ver con los ladrones del PP.

La única verdad que ha dicho este abyecto desde que es parlamentario; y eso que casca el tío cuando le dan la palabra. Votamos Sí, no para ratificar al 6.25, sino para echar a Maese Rajoy.

Dice el pasteurizado diputado Casado, que le debemos mucho a maese Rajoy al salir de su reunión con sus colegas y colaboradores, en la que se despide como un gran señor Maese. Se equivoca señor diputado, no le debe nada a maese Rajoy, al igual que él no nos debe nada a nosotros. Son miles los que pierden horas de sueño por un sueldo de pena, para garantizar la seguridad de Estado. Y son millones los que trabajan a diario jornada y media laboral para poder ganar un sueldo medianamente digno. Él, ha estado bien comido, bien alojado, y bien pagado, así que no le debemos nada.

Desde que el abuelo de D. Felipe González, un emigrante de las montañas de Valverde a las zonas industriales vascas, donde trabajó como vaquero en una finca de Villaverde de Trucios, enclave Cantabro en la provincia de Vizcaya, donde se casó con la hija del dueño de la vaquería y desde allí marchó a Sevilla para trabajar en otra finca de su suegro, sita en Dos Hermanas. Al abuelo del inepto Zapatero, militar que llegó al grado de capitán, sirvió en infantería y participó en la Revolución de Asturias de 1934 y en la guerra de Marruecos. Fue fusilado en 1936 por los sublevados. Hemos tenido que soportar un inepto presidente tan solo porque a su abuelo lo fusilaron, hecho por el cual él se dedica a la política. Y por el cual estuvo en el parlamento durante dos legislaturas calentando el asiento y sin abrir ni una sola vez la boca, es decir ni una simple intervención.

Ahora se entiende el odio a España que sienten estos individuos tipo zapatero, coletas etc., tipos que el término Nación de España es un término discutido y discutible por uno y las diversas Españas por los otros.

Pero tenemos más abuelos, el abuelo del 6.25, un legionario, Teniente Coronel que participó en la sublevación contra el gobierno de la segunda republica con FRANCO, y en la Guerra Incivil Española; presuntamente lo apodaban como el Carnicero y mandó el Tercio Duque de Alba de la legión. Menuda pluralidad de ADN en los presidentes socialdemócratas de este país. Pero este último, en esa faceta algo loca, que se detecta en su personalidad, como dice la entrevistada en la clásica revista semanal, es en mi opinión el más peligroso.

Monarquía Parlamentaria, y este vil rapaz llega al poder con 100 votos de cien energúmenos que quieren acabar con la monarquía, con tíos que llaman a su Majestad el Rey, ciudadano. Con los que le pegan fuego al cuadro del monarca y los señores jueces dicen que es libertad de expresión. O con los amigos de los asesinos que quisieron matar al Rey Emérito en Puerto PI o que hicieron volar al Faraón pepero por los aires.

Con el apoyo de todos estos, hoy, en la sala de conferencias de Moncloa el 6.25 más chulo él que un ocho, ha dado los nombres de los ministros, que formarán su gobierno, que desde este momento son cómplices de este atraco a los ciudadanos. Un gobierno al estilo de la Ilustración Española del siglo de las luces, un gobierno del despotismo ilustrado de la socialdemocracia. Un gobierno donde todo el mundo comenta que pinta muy bien por los nombrados, que deben ser del estilo de los Renato Descartes, Blaise Pascal, Nicolás Malebranche, Baruch Spinoza, o los empíricos Francis Bacon, John Locke, o David Hume.

En fin, un gobierno de "reformistas Borbónicos", al cual han prometido hoy respetar y salvaguardar y que todos sus apoyos quieren tirar incluidos alguno de ellos. Un gobierno ilustrado de iluminados de la socialdemocracia, un gobierno donde abundan las Féminas y algún afeminado. Dará gusto verle, un tío tan guapo como él presidiendo un consejo de ministras, viva la paridad y la igualdad con la que tanto tiempo llevan dándonos por donde maduran los pepinos. Eso sí algo mejor preparadas que las Aido, la Pagín, la Trini o la telefonista de Ferraz.

No cabe la menor duda que don Pedro Duque es un hombre de altura, un astronauta, un hombre que debe saber mucho de ciencia espacial, pero ¿Qué narices sabe de gestionar un ministerio de un gobierno como el de España? Sr. Duque a la política hay que llegar aprendido, no estamos para experimentos. Hay que tener gana de dejar la Agencia Espacial Europea para venir a formar parte de este golpe a las Urnas.

La traidora portavoza no quiere el Ministerio de Justicia, se acopla al de la Defensa Nacional, hay que ser valiente y lidiar con la justicia, toda una jueza como ella, ¿Quién mejor? Pues no, conoce demasiado bien los entresijos judiciales, a recibir jabón por radio macuto.

Pero lo que más me ha emocionado ha sido con la sensibilidad que ha prometido el cargo el juez conservador y más aún cuando ha recordado a su marido, me ha emocionado tanto como lo hizo en la entrevista que le hizo esta primavera pasada don piso en la secta, del interior a interior. Que vamos a comentar del ministro de deportes, un tío que odia el deporte, comprensible, se está mejor en los sillones de Ana Rosa. No me extraña que a fomento vaya el Sr. Ábalos, un tío que tiene la cara más dura que el hormigón armado, tan solo hay que escuchar sus declaraciones sobre la moción de censura del de la coleta. Donde dice con quien el Pasoe nunca participaría. Cruel hemeroteca.

Y en hacienda una Ministra que dicen que está demandada por PREVARICACIÓN, en nombramientos irregulares en la Junta de Andalucía, ¿será verdad? Cuesta trabajo creerlo. Y que podemos decir del Ilustrado Borrell, defensor de la Unidad de la patria, ministro de transportes del Gobierno de España de 1991 a 1996 durante el último gobierno de Isidoro, y gran presidente del Parlamento Europeo entre 2004 y 2007 como premio a su salida de la carrera presidencial del partido, en justa fusta con el Algarrobo en lo que llaman primarias concertadas, que le ganó en 1998, pero la investigación de dos excolaboradores en la Secretaria de Hacienda lo tirarían un mes después. Heredando el Sr. Almunia el partido en 2001 y perdiendo las elecciones generales con la derrota más sonora tenida por los socialdemócratas hasta ese momento.

Ahora la lidera el guapo Presidente, por dos veces. Esta claro un gobierno de transición y redención para la Resurrección de un Pasoe que está cada día más muerto. Igual de claro queda que cualquiera puede ser ministro y dedicarse a la política en este país bien sea por su cara bonita o por ser un energúmeno. Y no sigo porque estoy indignado con este hombre, y por si fuera poco no hay ni un jurando, todos prometen, jurar sobre la Biblia y con un Cristo es de fachas o de películas de yanquis, esos yanquis que llevan a Dios nuestro Señor hasta en sus billetes.

Gobierno de rojos, miseria y piojos. Gracias a Dios vamos a un Mundial Balompédico en la antigua UNIÓN SOVIETICA, hoy creo que parten para la Rusia de los antiguos Zares aquellos que fusilaron incluidos hijo e hijas, 23 patriotas que van a representar por amor a la Gran España, y de paso si ganaran 150.000.000 de las antiguas pesetas por barba, viva el espíritu deportivo y el amor a la patria; 900.000 euros del 15 de junio al 15 de julio. 2000 euros de dieta un verdadero patriota en la guerra del Chad por 30 días. Y no pasa nada, nadie se queja, 30 días donde lo importante van a ser las PELOTAS, que bien nos viene este descanso Señor.

Viva Cartagena

Francisco Hernández