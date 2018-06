Manuel del Rosal: "Maxim Huerta se cae y a Pedro Sánchez le cae un marrón"

En un artículo de hace unos días le pregunté, señor Sánchez, que quién le había colado a Máxim Huerta como ministro de Cultura y Deportes. Si ha sido Ivan Redondo, debería pensarse muy mucho mantenerlo como Jefe de Gabinete.

Las hordas de la izquierda mediática se echarán a la calle armadas con todo lo que pueda justificar lo injustificable, admitir lo inadmisible y perdonar lo imperdonable. Ya han salido a las ondas y las pantallas miembros del gobierno para "explicar" a los españoles que lo de Máxim Huerta no es nada, que se trata de un ataque furibundo de las derechas tramontanas a un joven de izquierdas y homosexual. El personal no acaba de enterarse, Máxin Huerta es de izquierdas y solo por eso es puro, impoluto, virgen como defraudador y mártir por los ataques de la derechona reaccionaria que no entiende que él se haya equivocado en la declaración de Hacienda, poniendo como gastos a deducir hasta los de su vivienda en la playa. En su dimisión ha hablado de "transparencia"; la transparencia se demuestra a priori, no a posteriori. Ni que decir de los de la LGTB; están rechinando y sus gritos alcanzan el arco iris porque, según ellos, este chico es víctima de una caza de brujas organizada por los despreciable homófobos.

Acaba de abrirse el melón. Hay un dicho que nos dice que las mentiras, y los ocultamientos los carga el demonio. Debido a ello, la explosión de esa carga puede ser retardada, pero siempre explota; además explota en el peor momento y cuando los que taparon sus miserias con esas mentiras y ocultamientos, están más descuidados. El melón acaba de abrirse y puede que con cada tajada que se vaya desgajando de él aparezca otro caso de "transparencia". Puede que, hasta la llegada de la sentencia de los ERE, este gobierno de frasecitas, florilegios, fotos, poses, postureo, palabras melifluas, fuegos artificiales y confetis nos vaya mostrando "equivocaciones" y "errores" - ¡que no fraudes, por Dios! - cuya traca final, la apoteosis será esa sentencia de los ERE. Y eso puede que sea así porque hoy en este mundo traidor existe un arma que, como la carga del demonio, siempre explota cuando nadie espera ya que explote; esa arma es la HEMEROTECA.

La hemeroteca es como un ojo del Gran Hermano que todo lo ve y todo lo puede ver y todo lo guarda en el almacén de su retina. No distingue - hablando en términos políticos - de izquierda, derecha y centro; incluso llega hasta lo más profundo de la negrura de ese pozo de hipocresía donde se esconden todas las miserias humanas y, por supuesto, las políticas.

En mi juventud yo tuve un jefe más malo que el ricino que me dijo al hacerme cargo de una delegación: "Manolito, tú eres la imagen de la empresa donde quiera que estés; ten cuidado con lo que dices y haces, pues debes saber que siempre hay un h. de p. de guardia 24 horas al día 365 días al año tomando nota de todo sin que tú te des cuenta" La hemeroteca, vamos.