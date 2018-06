Francisco Hernández: "El niñito en Hiroshima y el hombre gordito en Nagasaki"

Las tensiones entre el Este y el Oeste siempre se han redimido en los pueblos inocentes.

En el libro, el Arte de la guerra hay un capítulo en el que se explica muy bien donde y cómo hay que hacer la guerra; siempre lo más lejos de tus fronteras y jamás que tu propio pueblo la sufra.

Para eso debes tener unas fuerzas armadas con proyección exterior y muy ofensivas, algo así como tienen los EEUU. Porque naciones como España, nuestros pequeñas y muy bien preparadas fuerzas armadas, están preparadas solo para la defensa del territorio Nacional, aunque a fecha de hoy habría que matizar, dado que los presupuestos generales de los últimos 40 años, no ha habido ninguno que haya cubierto las necesidades reales de las FAS. Decir que todo las carencias han sido cubiertas sacándoselas del lomo de los miembros de las fuerzas armadas no es ninguna banalidad es una realidad.

De hecho a fecha de hoy en la misma lucha contra el narcotráfico, y eso que somos la puerta de entrada de toda la droga que esnifan los europeos de todas las clases sociales, se la tienen que ventilar la guardia civil, y policía nacional con unos medios excesivamente obsoletos, las narcolanchas tienen más potencia, que las patrulleras de la guardia civil y que las de la misma Armada; por decir algo que sea de fácil comprensión.

Se han reunido estos días atrás el Kim pin pon ese de Corea del norte con el presidente Mum de Corea del sur, dando el primer paso para la desnuclearización del peligroso rojo del Norte Coreano, a lo que se une la colaboración del presidente Trump que también va a tener un contacto directo y personal. Junto con la intervención divina del Santo Padre.

Este dictador coreano del norte que continua en guerra con el sur, ya que se firmo un armisticio pero no hubo un final de guerra, ha estado haciendo lo que algunos técnicos cualificados han clasificado por pruebas nucleares. Y que en mi opinión tan solo han sido detonaciones de miles de kilos de trilita a grandes profundidades en el interior de la tierra, que los sismógrafos han sido capaces de detectar. Y que los satélites militares de metereología han podido medir los grandes cambios de temperatura liberados. Este que tiene al país oprimido y esclavizado, no tiene la capacidad de poder enriquecer uranio 235 y menos plutonio 239, y los chinos de la roja China no están tan locos como para dárselo.

Toda exhibición de fuerza, mostrando esos mostrencos de misiles MBSS lo único que es verdadero es el camión que lo transporta, para mí que son de cartón como en las fallas. Y esos cohetes que lanza y que van a parar al mar del Japón, son eso: cohetes, una carga explosiva con un motor cohete que la impulsa, mientras tiene combustible el motor cohete y caerá donde Dios quiera, velocidad, espacio, tiempo, (véase un cohete de feria, nada más que más gordo).

Para hablar de misiles, bien sean balísticos de largo, medio o corto alcance ya estamos hablando de otra cosa, donde la tecnología llega a tener el control del arma pudiendo dirigirlo de las varias maneras existentes y de la forma que interese y donde nos interese. Luego hablar de misiles balísticos son palabras mayores. El mercado armamentístico hay que mantenerlo y deja mucha pasta, tanto legalmente como el que se pone en el mercado negro.

Si la China roja esta invadiendo y absorbiendo el mercado económico mundial, los nuevos capitalistas de la antigua y roja Unión soviética del actual Putin quieren volver a ser lo que fueron en el pasado recuperando peso especifico y mi querido Trump pone en práctica su política proteccionista que es lo que han hecho durante toda la vida, no sé a que viene tanta sorpresa. Pues cuando se líe otro taco, ¿Dónde piensan ustedes que se va a liar? Pues en la vieja Europa, la que ha sufrido las dos grandes guerras que el capitalismo ha librado contra los rojos totalitarios, o los fanáticos y cancerígenos Nacionalistas.

Unas treinta de pequeñas bombas de hidrógeno, se cargarían 400 millones de personas en cuestión de segundos. Los rusos las fabrican como churros, los yanquis submarinos que son verdaderas plataformas de lanzamiento de Misiles balísticos para arrasar el mundo si hace falta. Los hijos de la gran bretaña tienen sus bombitas atómicas, los franceses también y como no los indios de la India y como estos se comían a los pakistaníes pues Pakistán de mayoría musulmana y único país musulmán que tiene poder nuclear.

Aquí no, aquí asesinaron al ingeniero los de ETA y cerraron la planta nuclear sin llegar a funcionar e Isidoro se cargo el plan de centrales y aún las estamos pagando en el recibo de la energía eléctrica. Mientras los franceses se las colocan a hassansito en Marruecos, nosotros a desmantelar las nuestras y a pagar a los kilovatios al precio que nos los colocan los franceses, que por cierto los generan con buen plutonio.

La ciudad de Hiroshima, en la región de Chu Goku, al Oeste del Japón, una ciudad completamente plana en el delta del corto río Ota. El cual tiene siete brazos que dividen la ciudad en seis islas levemente elevadas sobre el nivel del mar.

El seis de agosto de 1945 durante la segunda Guerra Mundial el ejercito estadounidense lanzó su primera bomba atómica dejando la ciudad prácticamente destrozada, un mes después un tifón azotó la ciudad terminando de asolar lo poco que había quedado en pie.

Estados Unidos, junto con sus hermanastros del Reino Unido y Canadá que abandonaron sus proyectos secretos para unirse al proyecto Manhattan liderado por los estadounidenses diseñaron y fabricaron la primera bomba atómica, siendo el director del proyecto; Robert Oppenheimer muy americano él. Dicha bomba fue probada el 16 de julio de 1945, cerca de Álamo gordo, Nuevo Méjico, lo que se conoce como la prueba TRINITY, y a la que dieron el nombre de Gadget causo una explosión cercana a la que generarían 20.000 Toneladas de TNT, y fue mucho mayor de lo que esperaban.

Son dos, los modelos de bombas construidos por el proyecto Manhattan, la lanzada en Hiroshima a la que llamaron 'pequeño muchacho' construida con Uranio 235, (su masa critica) produciría una reacción de FISIÓN en cadena que provocaría la explosión Nuclear.

La que se lanzó sobre Nagasaki la llamaron 'hombre gordo' era igual a la de la prueba estas se habían diseñado para IMPLOTAR fabricadas con Plutonio 239, (un elemento sintético).Como los científicos del laboratorio de los álamos no estaban totalmente seguros de su eficiencia, fue por lo que se tuvo que probar con antelación a los ataques, motivo por el cual se programo la prueba TRINITY.

Los objetivos recomendados fueron Hiroshima, Kioto, Yokohama, así como el arsenal en Kokura, por los criterios siguientes: ciudades mayores de 4.8 Km. de diámetro y blancos importantes en grandes zonas urbanas, intentar evitar que la bomba pudiera perderse en el caso de una mala colocación del arma, en ciudades que no serían bombardeadas en los bombardeos nocturnos que se estaban llevando a cabo sobre más de 50 ciudades, para así poder comprobar el daño efectivo de las bombas.

El mal tiempo, y la gran cantidad de nubes que cubría la ciudad elegida de Kokura para el segundo lanzamiento, hizo que se tomara la decisión de lanzar sobre Nagasaki, que está en la costa Noroeste de la isla de Kyushu situada en puerto natural y rodeada de colinas que ayudarían a potenciar el poder destructivo de la bomba que se lanzó tres días más tarde el 9 de agosto de 1945. "este seis y nueve de agosto se cumplirán 73 años de los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki, Japón. Estudios nos muestran que murieron al instante 50.000 seres humanos. En total fue de 140.000, la bomba 'hombre gordo' mató a 137.000 seres humanos, de los que 74.000 murieron al instante".

La energía liberada por las bombas fue tan poderosa que incluso llegó a quemar por debajo de las ropas a gran distancia, dejando grabado sobre la piel las manchas oscuras y dibujos del diseño de los vestidos.

La asistencia llegó muy tarde, ya que el 95% de los médicos y enfermeros en Hiroshima murieron en el acto ya que se encontraban en el centro de la ciudad en el hospital, lugar donde cayó la bomba. La bomba causo daños hasta una distancia de 16 Km., y pudo sentirse hasta una distancia de 60 Km. Treinta minutos después de la catástrofe comenzó a llover una lluvia negra con partículas altamente radioactivas que contaminarían zonas remotas.

El radio total de destrucción fue de 1.6 Km. provocando incendios hasta los 11.4 Km. y quedando totalmente destruidos 12.1 kilómetros cuadrados de la ciudad. El 75% de los edificios fueron arrasados. El capitán Robert Lewis copiloto del bombardero comentó 'Dios mío ¿Qué hemos hecho?' y el artillero de cola, Bob Caron, describió y grabo el inmenso hongo rojo. La detonación fue equivalente a 13 Kilotones de TNT, de uranio 235 y alcanzando una temperatura superior al millón de grados centígrados, y eso que solamente se iba a fisionar el 1.38% de su material, considerándolo así mismo como insuficiente.

En 1950 ya habían muerto más de 200.000 personas, por causas como el cáncer y otros padecimientos a largo plazo. Entre 1950 y 1990 el 9% de los casos de leucemia de los supervivientes, debido a la radiación, los niños que estaban por nacer tuvieron una disminución significativa del tamaño de sus cabezas, y otros experimentaron algún tipo de retraso, malformaciones.. etc.

Es de reseñar que hubo personas que sufrieron las dos bombas ya que un indeterminado número de ellas marcharon de Hiroshima a Nagasaki.

Ante tanto horror, destrucción y devastación el emperador Hiroito en su discurso de rendición dijo al termino; (si continuamos la lucha, solo conseguiremos el arrasamiento y el colapso de la nación Japonesa, y eso condicionaría a la total extinción de la civilización humana).

Ya se lo podía haber pensado mejor antes de invadir la China, o alinearse con los fascistas o bombardear Pearl Harbour.

Así que si el Súper Trump consigue controlar a la centrifugación y el enriquecimiento del material nuclear, que no nos parezca mal.

