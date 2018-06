Jordi Rosiñol Lorenzo: "La metástasis de las corruptelas"

Antes de empezar a narrarles mi experiencia personal en la política, quiero apoyar las consideraciones realizadas por el juez José Antonio Vázquez Tain, realizadas en algunos medios de comunicación sobre como atajar la corrupción política en España, unas consideraciones que según mi criterio me parecen muy acertadas.

Según el magistrado, se debiera legislar implícitamente contra la corrupción política independientemente del color que sea, y así tener el poder judicial las herramientas necesarias para detenerla, y que el fenómeno de la corrupción, lejos de desaparecer, no pase de uno a otro partido en un cambalache transversal de cromos. Por otro lado, y por conocimiento de causa, las personas que nos instalamos ideológicamente en el centro derecha, más concretamente en la democracia cristiana, y en un capitalismo humanista tras un transitar evolutivo amparado en la formación, y la experiencia vital en diferentes idearios, hemos caminado hasta encontrar humildemente cada uno nuestro sitio en el siempre difícil mundo de las ideas.

Por eso no encontramos de recibo que el partido que debe aunar las diversas sensibilidades en el mencionado espectro político, este salpicado por casos de corrupción que sonrojan a cualquier persona de bien. El Partido Popular como garante y hogar de nuestros pensamientos no puede seguir permitiendo, sin hacer una limpieza a fondo, no vale con adecentar, y debe incluir una lógica refundación, en definitiva, hay que higienizar de arriba abajo la porquería instalada en las arterias que llegan a obstaculizar hasta los vasos capilares.

La dejación al mirar a otro lado, para así no perder una minoría ínfima de personas que dañan al partido, no todo vale, no todo las personas caben, hay que buscar la calidad para que realmente llegue la cantidad, existe un buen número de personas que pese a estar identificadas y motivadas con un proyecto político, huyen al oler a descompuesto que asoma por muchas de las puertas cerradas, el olor a rancio que no invita asomarse a la sociedad española, y lo que es aún peor pone en seria duda nuestra credibilidad como país democrático.

Querido lector, quiero explicarte una pequeña historia personal, una historia real entre tú y yo, no se refiere a grandes titulares, ni a Bárcenas, ni a los "Eres", ni tan siquiera a la mafia de los Pujol en Cataluña. Es un pequeño relato que lejos de ser un cáncer terminal, no por no serlo deja de contribuir a la metástasis que a corto plazo dejará en la absoluta orfandad a muchos idealistas.

Todo empezó no hará más de cuatro años en mi región, en Cataluña, ante la dejación de funciones del estado que nos llevaba a una deriva irremediable de conflicto ante la falta de derechos, e igualdad con respecto al resto de ciudadanos españoles. Con el pensamiento, que antes que los colores políticos hay que tener un país con un proyecto atractivo que auné e ilusioné al conjunto de la población, de esa forma empecé a coordinar una asociación civil ciudadana a nivel comarcal, una función que me era agradable, en la que no había interés ninguno por parte de sus miembros, y además con mucho trabajo por hacer. La situación en el territorio, en mi comarca, en la comarca barcelonesa del Vallès Oriental era monumental.

Así que en el transcurso de esas fechas asistía una interesante conferencia del Partido Popular, en la que una persona perteneciente a la formación en dicha comarca me pidió que diera un paso más por la "causa", y me presentará como cabeza de lista en un pueblo donde no se presentaba ninguna candidatura constitucionalista. Y así lo hice y, ahí empezó el calvario, hasta descubrir el pastel cutre que amasaban un par, y poco más de individuos, que a la postre no sabían ni usar el rodillo donde una mayoría de escasos militantes vivían completamente engañados en el obrador de las cochambrosas, y míseras corruptelas de estar por casa.

Ya hemos dicho que un cáncer no empieza por la metástasis, comienza por una célula enferma, en este caso una célula corrupta, que quizás sumada a muchas otras ha llevado al partido a un colapso generalizado. Una vez pasadas las municipales del 2015, me incorporaron a pesar de no ser militante a desarrollar responsabilidades partido en la comarca, un trabajo que hice con mucho placer, y que aún perdura en los años que han pasado. Pero esa minoría del partido "Tenían un plan" estaban construyendo un trampolín que les impulsara a tener poder en el provincial de Barcelona, pero los amasadores no sabían hacer la O con un canuto, y necesitaban de alguien que pusiera negro sobre blanco en su supuesto buen hacer, y que les facilitara el salvoconducto hacía el éxito, y de esa manera demostrar que eran capaces de poner el partido en órbita.

He decir paciente lector, que yo por aquellos entonces pasaba por una situación personal algo más que penosa, y ante esas circunstancias los dos espabilados me subestimaron. Me explicaron que el grupo municipal iba a necesitar un asesor para hacer la mociones, preparar los plenos, publicar en la prensa local e incluso escribir por la concejal (Lo que se llama un negro) vamos algo que ya venía desarrollando desde hacía un tiempo. Les contaré como anécdota, que un día, no recuerdo cual, y ante la desesperación de estar atascada a las 22 horas la señora concejala el día antes de la toma de posesión de los miembros del Consejo comarcal, le tuve que escribir su discurso.

Fue poco más tarde de esta anécdota, que intentado venderme algo ideal, el par de políticos me ofrecieron una solución a mis graves problemas personales, ya que tenían pactado con el alcalde Socialista de la localidad, una retribución de grupo de aproximadamente cincuenta mil euros anuales, que para un grupo compuesto por la única concejal del partido en la corporación le venía de perilla, porque andaba desesperada al haber perdido su sustento de la Diputación de Barcelona.

Y, ahí entro yo de lleno, comprenderán a estas alturas que nunca he tenido buen olfato, como ella y su compañero del alma no se veían capaces de desarrollar solos sus planes, pues hablaron con el alcalde de turno para que yo entrará como asesor, yo les dije, que perfecto, siempre y cuando fuera legal el asunto, es decir con luz y taquígrafos.

Después de un mareo de varías semanas me dijeron que hasta que se formalizará el tema, para que no sospecharan los otros grupos políticos etc. Me ofrecieron dada mi experiencia profesional, y que había una persona de baja en una empresa pública, que ocupara yo esa plaza, pero atención, según ellos no tenía que hacer nada, ¡Sólo sentarme a pasar el día!, les dije que no, que yo si hacía ese trabajo, lo hacía, y además no se me caían los anillos, y aunque me dijeran que parecía tonto, realice todas las funciones del cargo que tenía encomendado, y de lo que son testigos los usuarios de dicha empresa.

Pero no vayan a pensar que el grupo municipal del PSC hacía todo eso por ser un alma caritativa, (Entre pillos anda el juego) ellos necesitaban el voto afirmativo de nuestra concejal para colocar a alguien de ellos como director de otra empresa municipal, total era un simple cambio de cromos, pero además necesitaban su voto afirmativo para sostener la legislatura socialista. Y aunque me avergüence decirlo, cuando fui al vivero de trabajo municipal para hacer la entrevista de trabajo habían más de veinte personas esperando en una sala que yo ni entre, porque cuando di mi nombre, lo tenían escrito en un cacho de papel debajo del teclado, y en bajito me dijeron vete para al puesto laboral, me han dicho que eres tu el elegido para el trabajo.

Ya voy acabando querido lector, resulta que después de dos meses trabajando cuando se incorporó la persona de baja de la empresa municipal, me convocaron urgente a una reunión en el despacho del grupo municipal popular en el ayuntamiento, un despacho de cual yo tenía llaves. Allí uno a cada lado de la tela de araña estaban el par de amigos de estrategias varias, me plantearon que ya habían acordado con el alcalde que mientras la plaza legal llegaba o no llegaba, firmara otro contrato en no sé qué otra empresa municipal, donde iba a cobrar 2.000 euros al mes, y a mi pareja le iban a buscar un trabajo en la provincia, ¡Ah! Nuevamente me recordaron que, por supuesto no tenía que ir trabajar, que solo fuera a fichar, y después directo a la sede del partido a escribir para ellos.

Ante esa tesitura me planté y dije que ni hablar, en ese momento se pusieron como fieras, a gritos me decían que ya lo tenían hablado con el alcalde, que no los podía dejar mal, que además ellos iban a ir un día a la semana a la sede central del PPC para marcar paquete, ¡Pobres, que infelices! Al seguir negándome en rotundo, me escupieron frases como "Qué infantil eres" "No sabes de que va la política" etc. Les dejé las llaves del despacho y sin contestar me fui a la calle, inhalé hondo, y exhalé en la calle toda la mierda que me habían metido en los pulmones. Acto seguido metí mi vida en el maletero del coche y desande seiscientos km hasta encontrarme con mi pareja, y vivir humilde pero honrado.

Se preguntarán ¿Porqué ahora les cuento esta historia? Primero porque en Partido Popular que yo conozco el noventa y nueve por ciento de sus militantes, dirigentes, y concejales, son gente honrada, que llevan dejándose la piel por sus ideas sin compensación alguna, y con mucho sufrimiento, también porque como decía antes, hace falta curar el cáncer sin dejar ninguna célula suelta a su libre albedrío que vuelva a pudrir el organismo, y, por último, porque lejos de reaccionar curando las heridas, encima heredan el titulo de presidente local del partido. Un traspaso de poderes al estilo bolivariano, y me atrevería a decir como los Castro, total todo queda en casa ¡Chico!

Espero que estás sinceras palabras sirvan para que los dirigentes actuales y futuros tomen nota, y así erradiquen todas las células infectadas para que el enfermo sobreviva a larga estancia que lleva en la UVI.