Eleonora Bruzual: "Binomio satánico: Castrochavismo y pseudo oposición"

Me siento a escribir mi columna semanal que también se afecta por mi desesperanza y mi decepción...

Porque debo decir con honradez que para cualquier venezolano honesto, sea periodista, sea político, sea empresario o simplemente un ciudadano más entre los millones que padecemos esta tragedia infinita a la que nos condenaron por una parte el tropero traidor y ladrón Hugo Chávez, sus seguidores y herederos y por otra unos políticos autocalificados de líderes opositores y un estamento militar ruin y cobarde que se defeca a diario sobre valores que juraron defender y que hoy sabemos son paja de la que comen los burros y cacarean canallas de verde olivo y ambición insaciable, esto es una maldición.

Me siento a escribir con la mirada puesta en pseudo dirigentes opositores que se dedicaron a brindarle al sátrapa Nicolás Maduro posibilidades de alegar legitimidad en la pasada farsa del 20 de mayo, donde lo único que realmente quedó luminosamente claro fue el coraje de una ciudadanía que en número de 17.156.769 de electores no se acercó a los centros de votación, aplastando así la farsa con un 82.68 % de abstención (Cifras de Meganálisis).

Esos pseudo dirigentes opositores que hacen aún más tétrica la realidad venezolana, porque ya no es la narcotiranía y sus colaborados extranjeros (Cubanos, rusos, chinos, iraníes y uno que otro chulo aún chupando de la ubre seca), son ellos que siguen con el mismo cuento y la misma bajeza y que no descartan jamás el diálogo porque dialogar les da rédito. No descartan elecciones bajo los parámetros de la tiranía, porque ésta paga bien los favores recibidos.

Esos que mientras se alistan en diálogos tramposos y procesos electorales "made in Cuba", ahora optaron por irse por un tiempito a airearse en países democráticos. Irse con el cuento de que salen a informar lo que pasa en Venezuela como si hoy el mundo entero no lo sabe... Sacar a sus familias y poner pie en polvorosa ellos mismos pero siempre cuidándose de no perder el estatus que permite -fuera de nuestras fronteras- también gozar prebendas y tratos privilegiados.

Me siento a escribir como siempre llena de ira, de desesperación, porque Borges, Falcón, Florido y el resto de una caterva de vivarachos nos creen más pendejos de lo que somos cuando justifican "dejar el pelero" (Venezolanismo para significar que se abandona un lugar) porque han decidido "Sacrificarse" viajando para informar lo que como ya dije ¡EL MUNDO BIEN LO SABE!

Tipos malvados para los que la prisa no existe y han decidido que Maduro y su pandilla permanezca en el Poder y ellos como la "Oposición" conveniente y bien remunerada. Tipos infames que saben perfectamente que más del 75% de las personas que aumentaron la cifra total de hambrientos en América Latina son venezolanos (Cifras de la ONG Provea).

Que saben que ya en el año 2017, ocho de cada diez venezolanos declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez, y que transcurrida la mitad del año 2018, este horror se ha multiplicado y esta tragedia cobra y cobra vidas por desnutrición, horror ampliado y que nuevamente se reseña con los 1,8 millones de venezolanos en situación de hambre a partir de la humillante oferta alimentaria que el régimen "garantiza" con un bochornoso carnet de la patria y la militarización de organismos del poder popular que violan y violan los derechos humanos de todos los venezolanos.

Politicastros además de desalmados, ineptos, porque no es posible que no exista premura cuando se burlan de toda una nación hablando de liberación de presos políticos y lo que han hecho es cambiarles a muchos el lugar de reclusión o como en el caso de Vilca Fernández Prisionero de Conciencia desde el mes de enero de 2016 hasta este viernes 15 de junio 2018 le mandaron "Olímpicamente" al destierro violentando como es práctica consuetudinaria la Constitución.

Sin apuro para exigir la libertad del valiente joven Lorent Saleh que muere de tortura y soledad en una mazmorra del SEBIN ya que fue entregado por el hipócrita Juan Manuel Santos y su régimen de amigotes de la narcopolítica imperante en Venezuela y en Colombia gracias en parte a sus "Buenos oficios".

Tanta maldad sobre este mí desgajado país es abrumador. Maldad que vive y pervive tanto en los tugurios de la narcotiranía como en los combos de la "Oposición oficial". Tanta maldad que trae a mi memoria una reflexión que alguna vez escuché y que asevera: "Es un asesinato social que un político llegue sin estar preparado" y agrego: y sin ser valiente, vertical, honesto. Tanta maldad que hay que aplastar yéndonos a apoyar a los que nunca nos han decepcionado.

ebruzual@gmail.com / @eleonorabruzual / www.gentiuno.com