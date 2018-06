Jafet Barreto: "¿Tan bien está España? "

Ya es oficial. Y nuestro país no está, por mucho que se empeñe Pedro Sánchez, para permitirse el lujo de implantar la sanidad pública universal, con cobertura gratuita para todos los inmigrantes ilegales. No creo sinceramente que nuestro gobierno sea el más solidario de los países de avanzada de la Unión Europea, ni que los otros Estados miembros que ni se replantean, en estos momentos, esta posibilidad estén en manos de fascistas, xenófobos... el debate es más simple que todo lo expuesto, como en un hogar, ni más ni menos, no se puede gastar por encima de nuestras posibilidades o, de lo contrario, los servicios mínimos no estarán garantizados.



Cuando muchos de nuestros hospitales ya empiezan a dar una imagen lamentable, vergonzosa... que, se asemeja a una República Bananera, nuestros profesionales sanitarios se encuentran desbordados, desmotivados con contratos basura, mal pagados, haciendo horas y horas... mientras los pacientes aguantan listas de espera de meses y meses. Todo ello en un país que, antiguamente, contaba con un sistema sanitario modélico pero, que en la actualidad, peligra, produciéndose situaciones más parecidas a hospitales de campaña que a complejos de medicina moderna.



Va a ser verdad que esa máxima de que el

socialismo se centra en crear problemas, pobreza, para luego freírnos a impuestos, justificar la carga impositiva, no está del todo mal encaminada. Se echa en falta que impulse la primera medida, en exclusiva, para los españoles porque, a bote pronto, entre la historia del barco, el debate abierto sobre las concertinas de nuestras fronteras y, ahora la sanidad universal, sería el colmo que se estrene con una subida de impuestos que recaiga en nuestras espaldas. Porque... ¿Alguien conoce programa de gobierno alguno? ¿No nos quedará otra que enterarnos de sus ocurrencias vía prensa? ¿Qué planes tiene para mejorar nuestra sanidad, educación, garantizar prestaciones sociales, pensiones? ¿ Y sobre la mejora de la Justicia, posicionamiento exterior, inversiones, organización estatal...? ¿Algo sensato conoceremos, en definitiva, a corto plazo?



Por lo pronto, Pedro, aclara a costa de qué vas a implantar la sanidad universal para los inmigrantes ilegales y qué, derechos y servicios, vas a quitarnos al resto de españoles. ¡Un poco de seriedad! "Gobernar no es soplar y hacer botellas".