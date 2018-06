Juan Pérez de Mungía:"La gestión del talante"

La cosmética de la política siempre esconde la realidad económica. Y ciertamente se sabe que un gobierno de quienes se sienten guapos y así lo propalan es más creíble que uno de quienes se sienten feos y encima no tratan de esconderlo. Pero si son "celebrities", a la mayor gloria de Dios, encima cuentan con el beneplácito de la pasarela. Una vez llegados al poder es necesario aplicar a la economía una gruesa capa antiarrugas que disimule las naturales imperfecciones de los agujeros contables que se vayan produciendo como consecuencia de las banderas ideológicas que se levantan para disimular que solo los gestos permiten esconder la banalidad del ser.

En los partidos políticos se ha impuesto la moda BRIPAC; la militancia, se sustituye en los puestos claves por el despliegue de paracaidistas. Militar en un partido no sirve de nada mas que para intrigar a quien se ha de favorecer para parecer cuerdos. Y por este motivo, aparecen astronautas y tertulianos, jueces mediáticos y asesores comodín junto con un compendio de fieles mosqueteros y guardianes del líder que ha cuidado las cuotas y los apoyos dentro de su partido.

Cuando no existe talento surge el talante que se resume en "medidas de Impacto", no se trata de resolver el problema de la inversión en ciencia y tecnología, tampoco de allegar recursos o promover la riqueza, pero eso sí hay que mostrar comprensión al disidente que le favorece, comprensión con el secesionismo e iniciar el diálogo con los golpistas, "escuchar, dialogar, y consentir". El eje del discurso de Batet que ejerce de catalanista irredenta, y premiar los apoyos a la moción de censura que se pagan en carne y en el mercado. Es la palabra de moda, el consenso, sirva para un plato de lentejas y sirva para premiar a todos aquellos que cada tanto toman la calle cpara referirse a políticas sociales y que es mas bien la búsqueda de premios para todo mindundi que vive del cuento y de la subvención. Todo tiene que sonar muy bien, pintar muy bien, las maneras totalitarias deben remover el pasado para agriar el carácter del ciudadano que se ha tomado como enemigo, inaugurando una nueva era, la era del "por fin recuperamos lo que es nuestro": el poder. A nadie le hace demócrata estar contra la dictadura que fue, pero hay que revivir aquella para simular que estaban tras la pancartas pero salieron bien librados de las razias de los grises. Son aquellos que no pertenecen a aquel Madrid resistente que hacía gritar a Mao Zedong, pero deben simular que son en realidad los herederos de aquellos que se enriquecieron con el estraperlo, como Aguirre Gonzalo, insigne fundador del Banesto que se encargaron de liquidar para donárselo a la gran hidra de la banca, el Santander. La foto de familia del nuevo gobierno resalta para aparentar cohesión, frente a esas famiias desestructuradas, que verán incrementados sus ingresos para que no procuren por sí mismas lo que el Estado les regala y seguir siendo el alfoz del discurso de la izquierda.

La infraestructura socialista consiste en la substitución sistemática de la gobernanza, que resuelve los problemas de las personas mediante su transformación en problemas nominalistas, los hechos son ahora discursos, el mérito consiste en el currículo, el talento es hoy talante, de esa guisa es el sentido del sinsentido que logra que lo público sea la audiencia, las personas, la gente que la publicidad trocea y transmuta en propaganda; los programas de gobierno se resumen en un conjunto de eslóganes. El gobierno de Sanchez es una estafa democrática. Se presentan en la moción de censura con un no-programa, y pactan su investimiento con contra-programas de las fuerzas que les votan. El ciudadano puede asistir perplejo a la estafa. Manda quien no ha ganado, con el voto de quienes están contra el país. Después de todo, los socialistas siempre han considerado que este pueblo era de natural desmemoriado, y como decía Alfonso Guerra, con un pueblo desmemoriado, siempre ganará el poder el socialismo verdugo. La realidad económica se ha hecho realidad mágica. En el Ministerio de Economía se nombra a una médico porque el control de los impuestos es la medicina de los pobres y así ad infinitum, y para la ciencia quien mas alejado estuvo de ella, con una perspectiva espacial y paritaria. El consejo de Sanchez es lo mas inarticulado y contradictorio de toda la historia de la democracia.

Los ministros, hembras y varones patrios, logran el apoyo de los medios que hace tiempo controlan. Bien sabían que a TV3 no podía intervenirsela en virtud del artículo 155. Forma parte de su natural parafernalia. Las frases hechas esconden las palabras huecas y los lugares comunes. Disparan con pólvora del rey, aquella que es mérito de la gestión económica del gobierno Rajoy, para repetir los viejos mantras que dejarán una vez mas insatisfechos y maltrechos. Una política de vivienda digna y olvidaron la dación en pago, unos salarios dignos y olvidaron que fueron los socialistas quienes legalizaron el alquiler de trabajadores y las empresas de empleo temporal, preservar los derechos inalienables de los pensionistas, y olvidaron quien congeló las pensiones y arruinó a los funcionarios, preservar la sanidad pública y olvidan cuantos ciudadanos duplican su gasto sanitario con seguros privados e igualas. Se generaliza la sanidad para todos, y se facilita el turismo sanitario, en detrimento del ciudadano que trabaja y paga, por partida doble, la educación y la sanidad. ¿Por qué no predicar trigo si se esconden las cifras de gasto?. Alimentan la hidra de Lerna porque las costuras sociales se reventarán mas pronto que tarde. Las políticas migratorias. Primero vino la luz de la mano de Merkel -algo había que hacer para esconcer de donde venían-, y ahora se cierra el círculo y en Alemania, Italia, Austria, Hungría, y Polonia se levantan las voces que ayer acogían, y hoy quieren el exterminio de los que denominan migrantes porque han de migrar de un pais a otro. El socialismo siempre ha tenido el Gratis Total como paradigma de su propaganda. ¿Por qué habían de servir a una ética de la responsabilidad quienes se lucraron con Filesa o se organizaron para proveer recursos con los EREs. Chaves reclamó a Felipe Gonzalez 2000 millones para Andalucía, y Chaves y Griñán dilapidaron 4000 millones en destruir el tejido social e industrial de la Andalucía emprendedora comprando a delincuentes.

Existen ejemplos para llorar, el que fuera recién estrenado ministro de cultura indicaba "Todos somos consecuencia de un montón de acontecimientos culturales". ¡Caramba! ¡Que capacidad expresiva! No a la zaga su sustituto, "Los animales piensan como nosotros". Será así, y algunos tardarán en pagar el precio. La ministro de educación pontifica, "el principal problema en el sistema educativo español es el abandono escolar temprano de una parte importante de su alumnado". ¡Eureka!. Una intelectual. Una firme defensora del trilinguismo en Euskadi.

La democracia es tozuda porque siempre da la razón al populismo, repartir poder es comprar votos, anular la inteligencia, llenar el bolsillo del fracaso escolar, es la impudicia de creer que la riqueza surge por la apropiación del diccionario. Son las propiedades organolépticas del gobierno lo que vende, unos ministros que huelen bien, saben bien, sientan bien, el "top" del "top" de la gama. Puro Sanchez, Sanchez en estado puro. Todo flota. Flota en el aire la fragancia y el aroma y en el invisible polvo de la oscuridad viajan los alérgenos y los ácaros.

El sexo es género, lo privado es público, la igualdad es gay, incluso la energía se convierte en la transición de los colores al verde. Eolo sopla con fuerza y ha barrido del mundo español la dignidad trocada en corrupción, la creación de empleo por ayudas a los parados, la hacienda pública por el reparto indiscriminado de la caja y la tesorería. El estado es una tómbola en la que los curiosos que se acercan al luminoso mostrador reciben una caja sorpresa, un gato dorado chino que mueve la mano, un kit antipinchazos o cualquier otro objeto fútil. A caballo regalado no se le mira el diente pero ya se sabe que en los territorios yermos españoles, los caballos son inútiles para el arado. Aquí solo hay mulas, trabajo y limpiar a mano la tierra llena de cantos.

Los cantos del cisne de Pedro Sánchez, quejidos del amor propio herido, son hoy cantos de sirena de un gobierno de castrati que pululan por los despachos, repartiendo cargos, puestos y dosificando los presupuestos del estado para alimentar los estómagos del fiel, el acólito, el militante, el seguidor. Con una expansión inaudita del presupuesto y del número de ministerios. La justicia socialista es así y siempre ha sido así. Desde Zapatero el talante espantó al talento, la simulación de la política necesita el mantra del imperio de los farsantes.